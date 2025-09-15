Mario Din-Licaciu (17 ani) se află pe banca de rezerve a lui Dinamo în meciul cu Petrolul Ploiești din etapa 9 din Superliga.

Tânărul portar a fost transferat de Dinamo în această vară de la FC Argeș.

Surpriză în lotul lui Dinamo pentru meciul cu Petrolul

Zeljko Kopic a decis să îl cheme pe Mario Din-Licaciu pentru ultimul meci al etapei, cu Petrolul Ploiești, în deplasare.

Tânărul portar va fi rezerva lui Alexandru Roșca, pentru că Devis Epassy are varicelă.

Mai mult, antrenorul croat al lui Dinamo nu se va putea baza nici pe Cristi Mihai, care este accidentat. Kopic a mai preferat să-l trimită în teren pe Georgi Milanov în detrimentul lui Kyriakou.

Echipele de start:

Petrolul Ploiești: Krell - Sălceanu, Roche, Papp, Ricardinho - Dongmo, Mateiu, Jyry - Grozav, Chică-Roșă, Tolea

Krell - Sălceanu, Roche, Papp, Ricardinho - Dongmo, Mateiu, Jyry - Grozav, Chică-Roșă, Tolea Rezerve: Bălbărău, Marian, Prce, Guilherme, Doukansy, Radu, Ludewig, Boțogan, Hanca, Paraschiv, Correia, Doumtsios

Bălbărău, Marian, Prce, Guilherme, Doukansy, Radu, Ludewig, Boțogan, Hanca, Paraschiv, Correia, Doumtsios Antrenor: Liviu Ciobotariu

Liviu Ciobotariu Dinamo: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi

Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi Rezerve: Din Licaciu, Licsandru, Tabuncic, Bordușanu, Perica, Kyriakou, Caragea, Toader, Sivis, Bărbulescu, Soro, Pop

Din Licaciu, Licsandru, Tabuncic, Bordușanu, Perica, Kyriakou, Caragea, Toader, Sivis, Bărbulescu, Soro, Pop Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic Stadion: „Ilie Oană” (Ploiești)

„Ilie Oană” (Ploiești) Arbitru: Chivulete Andrei Florin (Bucureşti) / A1: Ilinca Cristian Daniel (Craiova), A2: Marin Nicusor (Suseni) / Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel (Galaţi), Arbitru AVAR: Mitruţi Daniel (Craiova)

În acest moment, Dinamo se află pe locul 5 în clasament, cu 15 puncte obținute în 8 meciuri. Dacă va reuși un succes în această seară, „câinii” vor ajunge pe podium.

În schimb, Petrolul nu trece printr-o perioadă bună. Echipa antrenată de Liviu Ciobotariu se află pe locul 14, cu doar 6 puncte acumulate.

