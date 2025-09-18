Dinamo nu prezintă interes „Câinii” nu înțeleg de ce fanii nu vin la meci: „Mult sub așteptări” » Câte bilete s-au vândut pentru partida cu Farul

Suporterii lui Dinamo nu înțeleg de ce prezența spectatorilor la meciurile de acasă este tot mai scăzută, în ciuda performanțelor foarte bune pe plan intern.

Pentru partida cu Farul, care se va juca luni, 22 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională, „câinii” au vândut puține bilete.

Până acum, cea mai mare prezență pe stadion la un meci în care Dinamo a fost gazdă a fost cel cu FCSB, din etapa 4, câștigat de echipa antrenată de Zeljko Kopic cu 4-3.

La acea partidă au fost prezenți pe Arena Națională 23.215 fani.

Dinamo a vândut puține bilete pentru meciul cu Farul Constanța

Pentru meciul cu Farul, „câinii” au vândut până acum aproximativ 4.000 de bilete și nu înțeleg interesul scăzut al fanilor pentru meciurile de acasă.

„Deși din punct de vedere sportiv lucrurile merg foarte bine și nu există motive de nemulțumire, problema apare atunci când ne uităm la biletele vândute pentru confruntarea cu Farul.

Situația este departe de a fi una ideală și suntem mult sub așteptări. Chiar dacă meciul a fost programat luni pentru a putea fi disputat pe Arena Națională, numărul biletelor vândute rămâne redus”, scrie dinamo1948.club, site-ul suporterilor dinamoviști.

Chiar dacă partida se va desfășura pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, și condițiile meteo se anunță a fi prielnice pentru fotbal, suporterii dinamoviști nu se înghesuie să cumpere bilete pentru meciul cu echipa antrenată de Ianis Zicu.

Prețul biletelor:

VIP Experience – Inel 1 – 500

Tribuna 0 Cat 1 – Inel 1 – 150

Tribuna 0 Cat 2 – Inel 1 – 100

Tribuna 1 – Inel 2 – 70

Tribuna 1 – Inel 3 – 50

Tribuna 2 – Inel 1 – 60

Tribuna 2 – Inel 2 – 50

Tribuna 2 – Inel 3 – 40

Peluza PCH – Inel 1 – 30

Peluza PCH – Inel 2 – 25

Peluza PCH – Inel 3 – 20

Peluza oaspete – Inel 1 – 30

Peluza oaspete – Inel 2 – 25

Peluza oaspete – Inel 3 – 20

Tichetele se pot achiziționa atât online, prin rețeaua bilete.ro, cât și la casele de bilete.

Dinamo, număr redus de spectatori la meciurile de acasă din Liga 1

Până acum, în acest sezon, Dinamo a jucat 4 meciuri pe teren propriu: cu FC Botoșani, FCSB, UTA Arad și Hermannstadt.

Numărul spectatorilor prezenți la acele meciuri nu a fost unul ridicat, cu excepția derby-ului cu FCSB și a primului meci de acasă, cu FC Botoșani:

Etapa 2, cu FC Botoșani (0-0): 6.800 de spectatori . Meciul a avut loc pe stadionul „Arcul de Triumf” (capacitate: 8.207 locuri)

. Meciul a avut loc pe stadionul „Arcul de Triumf” (capacitate: 8.207 locuri) Etapa 4, cu FCSB (4-3): 23.215 spectatori . Meciul a avut loc pe Arena Națională (capacitate: 55.634 locuri)

. Meciul a avut loc pe Arena Națională (capacitate: 55.634 locuri) Etapa 6, cu UTA Arad (1-1): 10.912 spectatori . Meciul a avut loc pe Arena Națională

. Meciul a avut loc pe Arena Națională Etapa 8, cu Hermannstadt (2-0): 8.021 de spectatori. Meciul a avut loc pe Arena Națională

În acest moment, Dinamo se află pe locul 3 în clasament. „Câinii” au acumulat 18 puncte în 9 partide disputate.

