Dinamo nu prezintă interes „Câinii” nu înțeleg de ce fanii nu vin la meci: „Mult sub așteptări” » Câte bilete s-au vândut pentru partida cu Farul +36 foto
Fanii lui Dinamo
Superliga

Dinamo nu prezintă interes „Câinii” nu înțeleg de ce fanii nu vin la meci: „Mult sub așteptări” » Câte bilete s-au vândut pentru partida cu Farul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.09.2025, ora 13:19
alt-text Actualizat: 18.09.2025, ora 14:21
  • Suporterii lui Dinamo nu înțeleg de ce prezența spectatorilor la meciurile de acasă este tot mai scăzută, în ciuda performanțelor foarte bune pe plan intern.
  • Pentru partida cu Farul, care se va juca luni, 22 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională, „câinii” au vândut puține bilete.

Până acum, cea mai mare prezență pe stadion la un meci în care Dinamo a fost gazdă a fost cel cu FCSB, din etapa 4, câștigat de echipa antrenată de Zeljko Kopic cu 4-3.

La acea partidă au fost prezenți pe Arena Națională 23.215 fani.

„Ai antrena FCSB?”  Răspunsul  neașteptat dat de Leo Grozavu. Nu a ezitat să-l critice pe finanțatorul campioanei
Citește și
„Ai antrena FCSB?” Răspunsul neașteptat dat de Leo Grozavu. Nu a ezitat să-l critice pe finanțatorul campioanei
Citește mai mult
„Ai antrena FCSB?”  Răspunsul  neașteptat dat de Leo Grozavu. Nu a ezitat să-l critice pe finanțatorul campioanei

Dinamo a vândut puține bilete pentru meciul cu Farul Constanța

Pentru meciul cu Farul, „câinii” au vândut până acum aproximativ 4.000 de bilete și nu înțeleg interesul scăzut al fanilor pentru meciurile de acasă.

„Deși din punct de vedere sportiv lucrurile merg foarte bine și nu există motive de nemulțumire, problema apare atunci când ne uităm la biletele vândute pentru confruntarea cu Farul.

Situația este departe de a fi una ideală și suntem mult sub așteptări. Chiar dacă meciul a fost programat luni pentru a putea fi disputat pe Arena Națională, numărul biletelor vândute rămâne redus”, scrie dinamo1948.club, site-ul suporterilor dinamoviști.

Chiar dacă partida se va desfășura pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, și condițiile meteo se anunță a fi prielnice pentru fotbal, suporterii dinamoviști nu se înghesuie să cumpere bilete pentru meciul cu echipa antrenată de Ianis Zicu.

Prețul biletelor:

  • VIP Experience – Inel 1 – 500
  • Tribuna 0 Cat 1 – Inel 1 – 150
  • Tribuna 0 Cat 2 – Inel 1 – 100
  • Tribuna 1 – Inel 2 – 70
  • Tribuna 1 – Inel 3 – 50
  • Tribuna 2 – Inel 1 – 60
  • Tribuna 2 – Inel 2 – 50
  • Tribuna 2 – Inel 3 – 40
  • Peluza PCH – Inel 1 – 30
  • Peluza PCH – Inel 2 – 25
  • Peluza PCH – Inel 3 – 20
  • Peluza oaspete – Inel 1 – 30
  • Peluza oaspete – Inel 2 – 25
  • Peluza oaspete – Inel 3 – 20

Tichetele se pot achiziționa atât online, prin rețeaua bilete.ro, cât și la casele de bilete.

Dinamo, număr redus de spectatori la meciurile de acasă din Liga 1

Până acum, în acest sezon, Dinamo a jucat 4 meciuri pe teren propriu: cu FC Botoșani, FCSB, UTA Arad și Hermannstadt.

Numărul spectatorilor prezenți la acele meciuri nu a fost unul ridicat, cu excepția derby-ului cu FCSB și a primului meci de acasă, cu FC Botoșani:

  • Etapa 2, cu FC Botoșani (0-0): 6.800 de spectatori. Meciul a avut loc pe stadionul „Arcul de Triumf” (capacitate: 8.207 locuri)
  • Etapa 4, cu FCSB (4-3): 23.215 spectatori. Meciul a avut loc pe Arena Națională (capacitate: 55.634 locuri)
  • Etapa 6, cu UTA Arad (1-1): 10.912 spectatori. Meciul a avut loc pe Arena Națională
  • Etapa 8, cu Hermannstadt (2-0): 8.021 de spectatori. Meciul a avut loc pe Arena Națională

În acest moment, Dinamo se află pe locul 3 în clasament. „Câinii” au acumulat 18 puncte în 9 partide disputate.

Dinamo - Hermannstadt, meci (18).jpeg
Dinamo - Hermannstadt, meci (18).jpeg

Galerie foto (36 imagini)

Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci Dinamo - Hermannstadt, meci
+36 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

„Ai antrena FCSB?”  Răspunsul  neașteptat dat de Leo Grozavu. Nu a ezitat să-l critice pe finanțatorul campioanei
Superliga
12:30
„Ai antrena FCSB?” Răspunsul neașteptat dat de Leo Grozavu. Nu a ezitat să-l critice pe finanțatorul campioanei
Citește mai mult
„Ai antrena FCSB?”  Răspunsul  neașteptat dat de Leo Grozavu. Nu a ezitat să-l critice pe finanțatorul campioanei
Ce riscă Liverpool  „Cormoranii” ar putea fi sancționați după ce Diego Simeone a făcut scandal pe Anfield » Ce spune regulamentul UEFA
Liga Campionilor
12:01
Ce riscă Liverpool „Cormoranii” ar putea fi sancționați după ce Diego Simeone a făcut scandal pe Anfield » Ce spune regulamentul UEFA
Citește mai mult
Ce riscă Liverpool  „Cormoranii” ar putea fi sancționați după ce Diego Simeone a făcut scandal pe Anfield » Ce spune regulamentul UEFA

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
farul constanta dinamo bucuresti dinamo liga 1 FARUL bilete arena nationala
Știrile zilei din sport
Cei mai enervanți fotbaliști Un fost arbitru din Liga 1 povestește ce jucători îl scoteau din sărite: „Te toacă psihic!”
Superliga
10:17
Cei mai enervanți fotbaliști Un fost arbitru din Liga 1 povestește ce jucători îl scoteau din sărite: „Te toacă psihic!”
Citește mai mult
Cei mai enervanți fotbaliști Un fost arbitru din Liga 1 povestește ce jucători îl scoteau din sărite: „Te toacă psihic!”
Haaland, de neoprit!  Norvegianul a doborât un record vechi de 18 ani! » Pep Guardiola, uimit: „E în compania «monștrilor» Cristiano și Messi”
Liga Campionilor
10:51
Haaland, de neoprit! Norvegianul a doborât un record vechi de 18 ani! » Pep Guardiola, uimit: „E în compania «monștrilor» Cristiano și Messi”
Citește mai mult
Haaland, de neoprit!  Norvegianul a doborât un record vechi de 18 ani! » Pep Guardiola, uimit: „E în compania «monștrilor» Cristiano și Messi”
Lumea fotbalului, în stare de șoc  Vestea morții lui Florin Marin i-a devastat pe foștii săi colegi » Nețoiu: „Nu a mai vrut să trăiască”
Superliga
09:31
Lumea fotbalului, în stare de șoc Vestea morții lui Florin Marin i-a devastat pe foștii săi colegi » Nețoiu: „Nu a mai vrut să trăiască”
Citește mai mult
Lumea fotbalului, în stare de șoc  Vestea morții lui Florin Marin i-a devastat pe foștii săi colegi » Nețoiu: „Nu a mai vrut să trăiască”
Testamentul lui Florin Marin  Regretatul antrenor a avut inima împărțită: „Echipele mele de suflet sunt Rapid și Steaua” » Cum l-a păcălit pe Dumitru Dragomir
Diverse
09:01
Testamentul lui Florin Marin Regretatul antrenor a avut inima împărțită: „Echipele mele de suflet sunt Rapid și Steaua” » Cum l-a păcălit pe Dumitru Dragomir
Citește mai mult
Testamentul lui Florin Marin  Regretatul antrenor a avut inima împărțită: „Echipele mele de suflet sunt Rapid și Steaua” » Cum l-a păcălit pe Dumitru Dragomir
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:10
FRF a majorat taxele Antrenorii, loviți puternic la buzunar » Cât costă acum licența PRO
FRF a majorat taxele Antrenorii, loviți puternic la buzunar » Cât costă acum licența PRO 
17:48
Rădoi nu știa de transfer Antrenorul, surprins atunci când a fost întrebat despre noul atacant de la U Craiova: „Cine? Nu l-am văzut”
Rădoi nu știa de transfer Antrenorul, surprins atunci când a fost întrebat despre  noul atacant de la U Craiova: „Cine? Nu l-am văzut”
18:02
Jaqueline, învinsă și la dublu Românca s-a oprit în sferturile turneului de la Seul » Pe teren au fost trei legende ale probei
Jaqueline, învinsă și la dublu Românca s-a oprit în sferturile turneului de la Seul » Pe teren au fost trei legende ale probei
16:53
Clauza îl mai ține-n viață 42 de zile! Ruben Amorim nu a fost demis de Manchester doar pentru că șefii vor să-i dea mai puțini bani » Ce sumă ar încasa
Clauza îl mai ține-n viață 42 de zile! Ruben Amorim nu a fost demis de Manchester doar pentru că șefii vor să-i dea mai puțini bani » Ce sumă ar încasa
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Top stiri din sport
FCSB schimbă strategia Mihai Stoica anunță un nou plan la echipă: „E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi”
Superliga
18.09
FCSB schimbă strategia Mihai Stoica anunță un nou plan la echipă: „E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi”
Citește mai mult
FCSB schimbă strategia Mihai Stoica anunță un nou plan la echipă: „E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi”
Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul
Liga Campionilor
00:12
Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul
Citește mai mult
Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul
Unde joacă FCSB și Dinamo?  Arena Națională va fi indisponibilă o lună, după noul concert anunțat azi: „Normal că ne afectează”
Superliga
18.09
Unde joacă FCSB și Dinamo? Arena Națională va fi indisponibilă o lună, după noul concert anunțat azi: „Normal că ne afectează”
Citește mai mult
Unde joacă FCSB și Dinamo?  Arena Națională va fi indisponibilă o lună, după noul concert anunțat azi: „Normal că ne afectează”
Polițiști pe străzi și forțe antirevoltă Cum vor fi primiți fanii FCSB la meciul din Europa League: parcare la 4km distanță + așteptați la fabrica de bere
Europa League
18.09
Polițiști pe străzi și forțe antirevoltă Cum vor fi primiți fanii FCSB la meciul din Europa League: parcare la 4km distanță + așteptați la fabrica de bere
Citește mai mult
Polițiști pe străzi și forțe antirevoltă Cum vor fi primiți fanii FCSB la meciul din Europa League: parcare la 4km distanță + așteptați la fabrica de bere

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 23 rapid 12 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 13 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
19.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share