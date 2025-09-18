„Ai antrena FCSB?”  Răspunsul  neașteptat dat de Leo Grozavu. Nu a ezitat să-l critice pe finanțatorul campioanei
Leo Grozavu. Foto: SPORT Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

„Ai antrena FCSB?" Răspunsul neașteptat dat de Leo Grozavu. Nu a ezitat să-l critice pe finanțatorul campioanei

George Neagu
Publicat: 18.09.2025, ora 12:30
Actualizat: 18.09.2025, ora 12:30
  • Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a fost întrebat dacă ar antrena FCSB.
  • Răspunsul acestuia, în rândurile de mai jos.
  • FC Botoșani și FCSB vor juca vineri, de la ora 20:30, în cadrul etapei 10 din Superliga. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Sub comanda lui Leo Grozavu, FC Botoșani trece printr-o perioadă nemaipomenită. Moldovenii se află pe locul 4 în clasament, cu 16 puncte obținute în 9 etape, și au al doilea cel mai bun atac din România, cu 17 goluri marcate.

Răspunsul dat de Leo Grozavu când a fost întrebat dacă ar antrena FCSB

Într-un interviu publicat pe pagina de Facebook a clubului FC Botoșani, Leo Grozavu a răspuns mai multor întrebări, inclusiv celei despre oportunitatea de a antrena campioana României.

În ciuda faptului că a jucat la Dinamo pentru 6 sezoane, Grozavu ar lua în calcul o potențială colaborare cu FCSB, dar cu mici obiecții.

„E o întrebare destul de dificilă, dar n-aș avea o problemă. În momentul de față e mai greu pentru că FCSB e un club unde antrenorii sunt mai mult secunzi decât principali.

Chiar dacă nu e o rușine să-ți faci o carieră de secund, dar nu din postura de antrenor principal. Deci să fii secund ca antrenor principal e puțin mai dificil”, a declarat Leo Grozavu, conform paginii oficiale de Facebook ale celor de la FC Botoșani.

Leo Grozavu a venit pe banca Botoșaniului la începutul acestui an, după ce a semnat un contract valabil până în vara anului 2027.

În trecut, acesta le-a mai antrenat pe Armătura Zalău, U Cluj, Minaur Baia Mare, FC Botoșani, Luceafărul Oradea, Gaz Metan Mediaș, Petrolul, Sepsi și Poli Iași.

Acum, antrenor la campioana României este Elias Charalambous. Cipriotul a venit în 2023 la echipa roș-albastră.

312 meciuri
are Leo Grozavu în cariera sa de antrenor

