Ce riscă Liverpool  „Cormoranii” ar putea fi sancționați după ce Diego Simeone a făcut scandal pe Anfield » Ce spune regulamentul UEFA +9 foto
Diego Simeone FOTO: IMAGO
Liga Campionilor

Ce riscă Liverpool „Cormoranii” ar putea fi sancționați după ce Diego Simeone a făcut scandal pe Anfield » Ce spune regulamentul UEFA

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 18.09.2025, ora 12:01
alt-text Actualizat: 18.09.2025, ora 12:01

Conflictul dintre Simeone și suporterii britanici s-a iscat chiar după reușita lui van Dijk.

Ce riscă Liverpool după scandalul dintre fani și Simeone

După ce fanii i-au arătat mai multe semne obscene lui Simeone, acesta și-a pierdut cumpătul și s-a îndreptat spre ei pentru a le cere explicații. Totul a degenerat, staff-ul formației spaniole fiind nevoit să intervină pentru a-l calma pe antrenor.

Cum în regulamentul UEFA se specifică în mod clar faptul că echipa gazdă este direct răspunzătoare de acțiunile suporterilor, „cormoranii” vor primi și ei o sancțiune, conform mundodeportivo.com.

Totul depinde de raportul întocmit de delegatul UEFA, care va explica în mod clar ce s-a întâmplat. Ulterior, pe baza celor trecute în raport, forul european va lua o decizie.

Eliminarea lui Diego Simeone în meciul Liverpool - Atletico Madrid
Eliminarea lui Diego Simeone în meciul Liverpool - Atletico Madrid

În codul disciplinar al UEFA este menționat faptul că formația gazdă este responsabilă pentru ordinea și siguranța atât în interiorul arenei, cât și în jurul acesteia.

„Cluburile gazdă și asociațiile naționale sunt responsabile pentru ordinea și siguranța atât în ​​interiorul, cât și în jurul stadionului, înainte, în timpul și după meciuri”.

În același articol de regulament scrie că formațiile gazdă sunt responsabile pentru orice tip de incident.

„Toate asociațiile și cluburile trebuie să respecte obligațiile definite în Regulamentul UEFA privind siguranța și securitatea. Acestea sunt responsabile pentru orice tip de incident și pot fi supuse unor măsuri și directive disciplinare, cu excepția cazului în care pot dovedi că nu au fost neglijente în niciun fel în organizarea meciului”.

La punctul doi al articolului sunt menționate și faptele pentru care cluburile sunt responsabile, inclusiv cele petrecute pe Anfield: „Utilizarea de gesturi, cuvinte, obiecte sau orice alte mijloace pentru a transmite un mesaj provocator, nepotrivit pentru un eveniment sportiv, în special mesaje provocatoare de natură politică, ideologică, religioasă sau ofensatoare”.

În mod normal, clubul englez ar urma să fie sancționat cu o amendă și chiar cu închiderea tribunei respective, dar, ținând cont că nu există antecedente, sancțiunea ar fi suspendată pentru doi ani.

Diego Simeone: „Au fost insulte pe tot parcursul partidei”

La finalul meciului, antrenorul lui Atletico Madrid a declarat că nu înțelege de ce el trebuie să suporte toate consecințele.

„Au fost insulte pe tot parcursul meciului, inclusiv gesturi, dar eu trebuie să fiu calm și să suport totul, pentru că sunt în poziția în care trebuie să fac asta.

Spun că o să facă spectacol, dar te insultă apoi tot meciul din spate și nu poți spune nimic, pentru că ești antrenorul. Reacția mea la insulte nu este justificabilă, dar nu știi ce înseamnă să fii insultat fără încetare timp de 90 de minute.

Și, bineînțeles, după golul adversarului, te întorci și ei continuă să te insulte, iar în condiții de tensiune se întâmplă ce se întâmplă. Arbitrul mi-a spus că mă înțelege, dar sper că Liverpool va putea îmbunătăți situația, iar persoana care a făcut asta va suporta consecințele.

La fel cum luptăm împotriva rasismului, ne-am putea ocupa și de acest lucru, pentru că nu avem dreptul să reacționăm și nu este ușor să fii înconjurat și insultat pe tot parcursul meciului. Și eu sunt o persoană”, a declarat Diego Simeone, potrivit marca.com.

liverpool UEFA Atletico Madrid suporteri Diego Simeone SANCTIUNI
