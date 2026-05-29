„Arcul” insultelor Dinamo - FCSB, finala barajului de Conference. Derby-război cu multe beepuri în tribune

DINAMO - FCSB. O confruntare pentru un loc de Conference League care a început cu mai multe insulte decât orice „Dinamo, Dinamo” sau „Steaua, Steaua”.

Atmosfera de derby adevărat, după ce PCH a umplut peluza, în minutul 10. Frumoasă scenografia alb-roșie!

E seara marelui derby Dinamo - FCSB pentru un loc de Conference League, dar meciul nu se joacă pe Arena Națională din cauza concertelor.

„Arcul de Triumf” e mult prea mic pentru o asemenea confruntare.

Mesajul galeriei PCH ascunse sub tribună: „Să ducem Dinamo unde-i e locul”

Ar fi putut fi 35-40.000 de spectatori, sunt așteptați doar 6.300, dintre care 600 în Peluza Nord a FCSB.

Fanii roș-albilor din PCH au anunțat că intră în peluză în minutul 10, continuând conflictul cu șefii clubului din cauza noii embleme.

Prinseseră bannerul lor de gard, întors, se vedea numai jumătate din litere, totuși, se distingea mesajul: „Să ducem Dinamo unde-i e locul”

Derby Dinamo - FCSB cu multe beepuri. „M…” peste orice scandare

Ultrașii au venit cu o oră înaintea duelului, au stat la „gurile” de acces și au început de acolo să înjure rivalii, insulte preluate de cei de la tribuna a II-a.

Le-a răspuns agresiv galeria roș-albastră, care ocupase aproape întreaga peluză opusă, dinspre Cașin.

Un război cu nenumărate beepuri nelipsit de la niciun derby. S-a auzit mai mult „m…” decât orice altă scandare sau cântec.

„Dinamo, Dinamo” vs șase steaguri negre: „ULTRAS”

Așa a început ultimul meci important al sezonului.

Suporterii roș-albii au urlat toți pe o voce „Dinamo, Dinamo”.

Susținătorii roș-albaștri le-au răspuns cu toate fularele întinse deasupra capului, cu mesajul „Anti-Dinamo”. Și cu șase steaguri negre mari care formau „ULTRAS”.

Atmosferă de derby adevărat după minutul 17. Cu PCH în prim-plan

PCH a intrat în tribună imediat după ce FCSB a deschis scorul, în minutul 10.

Fanii dinamoviști au avut nevoie de șapte minute pentru a pregăti scenografia.

Peluza s-a umplut de steaguri alb-roșii, bannerul „Să ducem Dinamo unde-i e locul” s-a desfășurat complet și galeria a aprins torțe și fumigene.

Și alt mesaj: „Am trecut prin vremuri grele, dar tot lângă tine am rămas. Căci tu pentru mine ești totul, mentalitate de ultras”.

A început să cânte, să scandeze și de-abia atunci a fost atmosferă frumoasă pe „Arc”. De derby adevărat.

