DINAMO - FCSB. Joyskim Dawa , 30 de ani, stoperul roș-albastru renăscut după o jumătate de sezon pierdută din cauza rupturii de ligamente încrucișate.

, 30 de ani, stoperul roș-albastru renăscut după o jumătate de sezon pierdută din cauza rupturii de ligamente încrucișate. Fundașul camerunez a marcat în ambele manșe ale barajului de Conference. Și în semifinala cu Botoșani, și în finala cu Dinamo.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pentru Joyskim Dawa, ultimul meci jucat la naționala Camerunului, pe 19 martie 2025, a fost un dezastru.

La 0-0 cu Eswatini, în preliminariile CM, stoperul în vârstă de 30 de ani a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchi și nu a mai jucat până în ianuarie. Zece luni de suferință.

Stoperul devenit vârf la cornere: Dawa, două meciuri, două goluri

Fundașul central a revenit în ianuarie, a jucat puțin în returul sezonului regulat, dar s-a impus de la startul play-off-ului.

Iar în cele două meciuri de baraj, a fost surpriza lui Marius Baciu la fazele fixe.

Duminică, Dawa a ieșit în evidență când era greu pentru FCSB, la 1-1 cu Botoșani. în semifinala din Ghencea.

A înscris la cornerul executat de Tavi Popescu, a fost 2-1. Roș-albaștrii s-au trezit atunci. Au învins în final cu 4-3 după prelungiri.

Dawa a înscris aproape identic și cu Dinamo

Vineri seară, la finala împotriva lui Dinamo pe „Arc”, a apărut încă o dată în prim-plan.

În minutul 10, același tip de corner, executat de Tavi Popescu tare în fața porții, și stoperul devenit vârf un moment a deviat mingea în poartă. Era 1-0 pentru FCSB.

VIDEO. Golul marcat de Dawa în Dinamo - FCSB

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport