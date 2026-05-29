Joyskim Dawa (30 de ani), fundașul FCSB, a fost ținta unor injurii rasiste venite dinspre zona fanilor dinamoviști, în timpul finalul barajului pentru Europa de pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Fundașul central deschisese scorul în minutul 10, după o fază fixă, în finala pentru Conference League.

Incidentul s-a produs la o aruncare de la marginea terenului, în zona Tribunei a II-a.

În momentul în care fundașul FCSB s-a apropiat de zona în care se aflau fanii dinamoviști, s-au auzit sunete care imitau maimuțele, îndreptate către fotbalistul camerunez.

Dawa a reacționat ironic. Fundașul de 30 de ani le-a trimis fanilor „bezele”, iar apoi s-a concentrat pe jocul său.

Episodul vine la mai puțin de două săptămâni după un alt moment asemănător petrecut tot la un meci al lui Dinamo, cu CFR Cluj (0-0).

Atunci, dinspre Tribuna 2 s-au auzit de mai multe ori sunete care imitau o maimuță atunci când Christopher Braun, Tidiane Keita sau Sheriff Sinyan se aflau în posesia balonului.

Braun le-a bătut obrazul spectatorilor respectivi, însă gestul nu a oprit imediat reacțiile din tribună.

