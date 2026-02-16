Ședință de urgență la Csikszereda Clubul a anunțat o întâlnire între oficiali și suporteri. Motivul: „Provocările care afectează identititatea clubului”

Csikszereda a emis un comunicat oficial, luni, prin care a transmis că va organiza o întâlnire dedicată susținătorilor echipei.

Motivul invocat de clubul ciucan pentru această întâlnire dintre oficiali și suporteri are legătură cu problemele cu care se confruntă, legat de identitate.

Ședință de urgență la Csikszereda

Decizia celor de la Csikszereda a venit la scurt timp după sancțiunile primite din partea Comisiei de Disciplină, care a stabilit o amendă considerabilă, iar la ședință va participa și președintele Zoltan Szondy.

„Stimați suporteri! Pentru cei mai fideli și mai devotați susținători ai noștri, membrii galeriei, organizăm o întâlnire cu participarea lui Szondy Zoltán, președintele FK Csíkszereda, marți, de la ora 17:00, la sediul clubului.

Vom discuta, printre altele, despre provocările actuale care afectează trăirea identității clubului și a galeriei.

Îi așteptăm cu drag pe toți cei care sunt dedicați acestor cauze! Întâlnirea la ora 16:45 în fața sediului clubului, pe partea stadionului dinspre centrul comercial.

Hai FK, hai Ciucul, hai Ținutul Secuiesc!”, este mesajul transmis de clubul Csikszereda, pe pagina de Facebook.

Csikszereda, amendată pentru rasism și xenofobie

Formația din Miercurea Ciuc a fost amendată recent, după meciul cu UTA Arad, scor 2-0, în urma mai multor derapaje ale suporterilor, care au avut acte de rasism și xenofobie, interzise prin regulamentul FRF.

Ciucanii s-au ales astfel cu o amendă de aproape 38.000 de lei (7.500 de euro).

„FK Csikszereda M.Ciuc vs. AFC UTA Arad – Incidente - În temeiul art. 54.6 din RD, se sancționează clubul FK Csikszereda cu penalitate sportivă de 37.968,75 lei”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină din urmă cu câteva zile.

În august 2025, GOLAZO.ro scria despre acțiunea celor de la Csikszereda prin care a promovat Ținutul Secuiesc”, după ce copiii au intrat alături de jucători, îmbrăcați în tricouri cu însemnele Ținutului, pe care suporterii clubului le mai afișează și la partidele de pe terne propriu.

