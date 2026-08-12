Dinamo l-a înregistrat Așteptarea a luat sfârșit! Fotbalistul transferat în această vară ar putea debuta la derby-ul cu Rapid
Imran Fetai FOTO FB Dinamo
Superliga

Dinamo l-a înregistrat Așteptarea a luat sfârșit! Fotbalistul transferat în această vară ar putea debuta la derby-ul cu Rapid

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 18:44
  • Imran Fetai (24 de ani), fundașul central transferat de Dinamo de la Shkendija, a fost înregistrat la LPF și ar putea debuta la derby-ul cu Rapid.
  • Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, cu începere de la ora 21:30, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Așteptarea a luat sfârșit pentru Imran Fetai. După ce nu a făcut parte din lotul echipei antrenate de Nuno Campos la victoria cu FC Voluntari (4-0), stoperul nord-macedonean ar putea bifa primele sale minute în tricoul lui Dinamo în primul derby al sezonului.

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Imran Fetai a fost înregistrat de Dinamo! Ar putea debuta la derby-ul cu Rapid

Numele lui Imran Fetai figurează pe noua platformă a Federației Române de Fotbal, „Hai la Fotbal”, astfel că roș-albii se pot baza pe serviciile sale.

Dinamo l-a înregistrat Așteptarea a luat sfârșit! Fotbalistul transferat în această vară ar putea debuta la derby-ul cu Rapid Dinamo l-a înregistrat Așteptarea a luat sfârșit! Fotbalistul transferat în această vară ar putea debuta la derby-ul cu Rapid

Nuno Campos va trebui să decidă dacă păstrează cuplul Pascual - Stoinov în centrul defensivei sau îi va oferi stoperului nord-macedonean șansa de a debuta ca titular, în Giulești.

Înaintea transferului la Dinamo, Fetai a fost integralist în primele patru meciuri jucate de Shkendija în acest sezon.

700.000 de euro
este cota lui Imran Fetai, potrivit transfermarkt.ro

Fetai, contract până în 2029 cu Dinamo

„Ne bucurăm să anunțăm transferul fundașului central Imran Fetai, sosit de la echipa nord-macedoneană Shkendija.

Imran a crescut la juniorii clubului nord-macedonean, unde a ajuns să debuteze și în prima ligă națională. De-a lungul carierei sale de jucător, a evoluat și pentru echipele Tikves Kavadarci și Besa Dobri Dol.

Pentru Shkendija, Imran a evoluat într-un total de 44 de meciuri, timp în care a marcat 2 goluri și a oferit 2 pase de gol.

De asemenea, Imran a evoluat și în competițiile europene alături de Shkendija, având meciuri în rundele de calificare ale UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, dar și 8 meciuri în grupele UEFA Conference League.

Imran Fetai a debutat și în naționala țării sale, având un total de trei meciuri jucate pentru aceasta la nivelul primei reprezentative.

Înțelegerea dintre Dinamo și Fetai se întinde pe o perioadă de 3 sezoane, până la 30.06.2029.

Îi dorim lui Imran mult succes în tricoul echipei noastre și cât mai multe reușite la Dinamo!”, au anunțat „câinii” în urmă cu două săptămâni.

  • Nikita Stoinov, Martin Pascual și Matteo Duțu sunt jucătorii cu care Fetai se va bate pentru un loc de titular în centrul defensivei

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