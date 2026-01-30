Meciul Dinamo - Petrolul e primul din 2026 disputat pe stadionul Arcul de Triumf, micuța arenă din nordul Capitalei.

Revenirea „câinilor” pe Arc este însă departe de a fi una lipsită de probleme.

Cea mai intens discutată situație din această săptămână a fost cea legată de starea gazonului. Pe lângă trasajele de rugby, acoperite cu var de culoare verde, există semne de întrebare serioase privind suprafața de joc.

Vremea a dat multe bătăi de cap

Deși, la prima vedere, gazonul nu pare să fie într-o stare foarte proastă, există riscul ca acesta să cedeze pe parcursul meciului.

Temperaturile scăzute și precipitațiile din ultimele săptămâni din București au creat mari dificultăți pentru cei responsabili de întreținerea terenului, iar condițiile meteo recente și-au pus amprenta asupra calității suprafeței de joc.

