Probleme mari pe Arc FOTO: Dinamoviștii au intrat în stadion prin noroi și ripostează: „Mai bine interzicem orice galerie adversă”

Dinamo a revenit aseară pe stadionul Arcul de Triumf pentru meciul cu Petrolul, 1-1

„Câinii” nu mai jucaseră pe arena de lângă Cașin din octombrie

Partida a fost precedată de o ironie a responsabililor Complexului, care i-au taxat pe roș-albi pentru că au ales să se mute pe Arena Națională chiar dacă la unele meciuri spectatorii ar fi încăput și pe Arc.

Clubul a precizat anterior că motivele sunt legate de infrastructură, teren mai bun, condiții mai bune pentru jucători și suporteri, pe cel mai mare stadion al țării.

Dinamo - Petrolul, probleme cu gazonul și accesul pe stadion

Aceste explicații au fost justificate de felul în care s-a desfășurat meciul cu Petrolul, de vineri seară.

Pe lângă starea gazonului, despre care se știa că nu va putea fi adus la standarde într-un timp scurt, și suporterii au avut de suferit.

Fanii de la tribuna a doua a arenei Arcul de Triumf au fost obligați să facă accesul prin noroi, printr-o zonă laterală a stadionului, complet neamenajată.

Cu alb, indicat de săgeată: pe unde s-a făcut accesul aseară. Cu galben, încercuit: pe unde trebuia să se facă accesul

Decizia a venit în urma măsurilor de securitate legate de suporterii oaspeților, care au luat loc în Peluza Sud.

Cum accesul la Tribuna a doua este chiar lângă această peluză, a fost nevoie să fie mutată intrarea pentru ca fanii gazdelor să nu dea peste petroliști.

Suporterii roș-albilor au fost redirecționați printr-o poartă îngustă, la marginea unui teren alăturat stadionului, plin de noroi, unde accesul a fost îngreunat de numărul mare de persoane.

Au existat chiar și probleme de siguranță la finalul meciului, când ultrașii de la Sud Dinamo au forțat trecerea în grup printre ceilalți dinamoviști, împingându-i pe cei care nu erau din cadrul grupării și punând în pericol integritatea acestora, unii chiar lovindu-se de gardurile Jandarmeriei și de barele porții de acces.

„Clubul Dinamo are obligația să își respecte fanii”

„Este inadmisibil modul în care suporterii de la Tribuna 2 au fost batjocoriți atât la intrarea în stadion, cât și după fluierul final.

Clubul Dinamo are obligația să își respecte fanii care plătesc bilet sau abonament, nu să-i ocolească prin noroaie și să-i înghesuie printr-o potecă de sub 1 metru lățime.

Protocoalele pe care le-ați stabilit cu Jandarmeria nu ne privesc.

Dacă această instituție, care și-a dovedit de atâtea ori incompetența, nu este capabilă să asigure un acces optim pentru fanii echipei oaspete fără să umilească suporterii dinamoviști, mai bine interzicem orice galerie adversă pe Arcul de Triumf”, a scris una dintre platformele fanilor, „Tribuna Dinamo”.

6.000 de spectatori au fost la Dinamo - Petrolul 1-1

Și pe pagina Radio Dinamo au venit comentarii pe subiect:

„Experiență horror de meci ! Am stat la tribuna a doua și am ocolit tot stadionul. Intrare prin nămol, bașca am primit bonus gaze lacrimogene de la jandarmi! Inadmisibil așa ceva! Bine că nu am fost cu copilul la meci.



Merg de 35 de ani pe stadion și nu am pățit așa ceva. Și pentru ce? Pentru 200 de ploieșteni care oricum au intrat cu torțe ! A fost o bătaie de joc rar întâlnită! Nu zic că e vina lor, dar să vorbească cineva cu jandarmeria. Oricum, la tribuna a doua nu mai calc pe Arc”

„Și am ieșit unul câte unul pe o alee de 1 m....bătaie de joc!”

„Asa e. O organizare mizerabilă. Mereu sunt probleme cu accesul pe Arc. Dar ca la meciul de ieri nu am mai pățit - să ne bage printr-o spărtură prin gard, prin nămol și pe terenurile de antrenament?? A cui o fi fost ideea creață - a Jandarmeriei sau a celor de la stadion?



Să nu pună și ei măcar un covor din ăla de plastic, ca să nu trebuiască oamenii să meargă prin noroi?? Și apoi cum naiba să lași evacuarea pe un culoar care se îngusta la o singură persoană? Păi, dacă se genera o busculadă? Inconștiență…Pe Arena Națională sunt condiții mult mai bune”

Dinamo revine pe Arenă cu U Craiova

Dinamo va mai juca pe „Arc” și meciul din Cupa României, cu Hermannstadt, pe 12 februarie. „Câinii” vor reveni pe Arenă cu U Craiova, în campionat, pe 9 februarie.

Problemele vor reapărea spre finalul sezonului regular, când Arena Națională nu va mai fi disponibilă din cauza evenimentelor extrasportive.

Conducătorii lui Dinamo vor fi obligați să caute alte variante, fie „Arcul”, fie Sibiu sau Cluj.

