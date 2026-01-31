FCSB a trimis oferta Campioana, la un pas de transferul unui fotbalist de națională! Ce condiție impune clubul din Liga 1 de care aparține
Superliga

FCSB a trimis oferta Campioana, la un pas de transferul unui fotbalist de națională! Ce condiție impune clubul din Liga 1 de care aparține

Ștefan Neda , Vlad Nedelea
Publicat: 31.01.2026, ora 11:56
Actualizat: 31.01.2026, ora 12:51
  • FCSB e pe cale să rezolve transferul lui Joao Paulo (27 de ani), titular la Oțelul Galați.
  • Gigi Becali a trimis o propunere pentru jucător.

FCSB a bifat transferurile lui Andre Duarte și Ofri Arad în această perioadă de mercato, iar acum vrea întărească și mai mult mijlocul terenului.

Joao Paulo, ofertat de FCSB

Jucător de bază la Oțelul Galați, Joao Paulo ar putea ajunge acum la formația campioană.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, discuțiile dintre FCSB și fotbalistul african sunt avansate, iar o decizie finală urmează să fie luată marți, după meciul Oțelului cu FC Botoșani, programat luni, de la 18:30.

Patronul Gigi Becali a transmis deja o ofertă de 600.000 de euro pentru transferul fotbalistului din Capul Verde, însă gălățenii ar avea și o condiție suplimentară, potrivit fanatik.ro.

Concret, Joao Paulo va participa în premieră cu naționala sa la Campionatul Mondial din 2026, iar Oțelul își dorește să încaseze și banii proveniți din această participare, chiar dacă jucătorul va evolua la FCSB.

FIFA acordă cluburilor suma de 600.000 de euro pentru fiecare jucător care va participa la turneul final, iar suma de transfer ar putea ajunge astfel la 1,2 milioane de euro.

Ajuns în vară la Galați de la Sheriff Tiraspol, liber de contract, Joao Paulo a bifat 20 de apariții la Oțelul, reușind un gol și 3 pase decisive, având prestații solide la mijlocul terenului.

otelul galati gigi becali transfer Joao Paulo fcsb
