Veste proastă pentru Dinamo Unul dintre titularii lui Zeljko Kopic s-a accidentat » Când va reveni

Probleme pentru apărarea lui Dinamo București după remiza cu Petrolul Ploiești, scor 1-1.

Zeljko Kopic (48 de ani) l-a pierdut pe Maxime Sivis (27 de ani), titularul postului de fundaș dreapta.

Sivis a fost înlocuit de Ikoko în primul minut al reprizei secunde, după ce a acuzat probleme medicale.

Veste proastă pentru Dinamo. Maxime Sivis s-a accidentat

Examinările ulterioare au evidențiat o întindere la nivelul coapsei, mai exact la mușchii ischiogambieri, conform gsp.ro.

În cazul unei întinderi ușoare la ischiogambieri (gradul 1), perioada de repaus este, în general, cuprinsă între 7 și 14 zile.

Accidentarea îl scoate pe Sivis din calcule pentru duelul din etapa cu Farul Constanța, programată miercuri, 4 februarie, de la ora 20:30, la malul Mării Negre.

Pentru derby-ul cu Universitatea Craiova, de peste două etape (luni, 9 februarie, ora 20:00), există însă șanse ca fundașul dreapta să fie apt de joc, în funcție de cum va decurge recuperarea în zilele următoare.

Sivis a adunat 19 meciuri pentru alb-roșii în acest sezon, singurele absențe venind în urma unor accidentări.

Cu Maxime Sivis indisponibil, Kopic va trebui să se bazeze pe Jordan Ikoko.

700.000 de euro este cota de piață a fotbalistului francez, conform transfermarkt.com

Dinamo ocupă locul 3 în Superliga, cu 45 de puncte, după 24 de meciuri

