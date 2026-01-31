Veste proastă pentru Dinamo Unul dintre titularii lui Zeljko Kopic s-a accidentat » Când va reveni

- Probleme pentru apărarea lui Dinamo București după remiza cu Petrolul Ploiești, scor 1-1.
- Zeljko Kopic (48 de ani) l-a pierdut pe Maxime Sivis (27 de ani), titularul postului de fundaș dreapta.
Sivis a fost înlocuit de Ikoko în primul minut al reprizei secunde, după ce a acuzat probleme medicale.
Veste proastă pentru Dinamo. Maxime Sivis s-a accidentat
Examinările ulterioare au evidențiat o întindere la nivelul coapsei, mai exact la mușchii ischiogambieri, conform gsp.ro.
În cazul unei întinderi ușoare la ischiogambieri (gradul 1), perioada de repaus este, în general, cuprinsă între 7 și 14 zile.
Accidentarea îl scoate pe Sivis din calcule pentru duelul din etapa cu Farul Constanța, programată miercuri, 4 februarie, de la ora 20:30, la malul Mării Negre.
FOTO: Dinamo - Petrolul 1-1
Galerie foto (48 imagini)
Pentru derby-ul cu Universitatea Craiova, de peste două etape (luni, 9 februarie, ora 20:00), există însă șanse ca fundașul dreapta să fie apt de joc, în funcție de cum va decurge recuperarea în zilele următoare.
Sivis a adunat 19 meciuri pentru alb-roșii în acest sezon, singurele absențe venind în urma unor accidentări.
Cu Maxime Sivis indisponibil, Kopic va trebui să se bazeze pe Jordan Ikoko.
Dinamo ocupă locul 3 în Superliga, cu 45 de puncte, după 24 de meciuri