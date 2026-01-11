„Profit de 10 milioane de euro” Ioan Varga le dă peste nas contestatarilor după transferul lui Louis Munteanu + ce spune despre plecarea lui Zouma

Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a dat toate detaliile despre transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) la D.C. United.

Oficialul din Gruia a vorbit și despre despărțirea de Kourt Zouma (31 de ani).

Ioan Varga a dat azi o replică aspră celor care au contestat transferul lui Louis Munteanu în MLS.

Ioan Varga, despre transferul lui Louis Munteanu: „Cine a mai vândut aşa în România?”

CFR Cluj a primit deja 5.9 milioane de euro în schimbul golgheterului de anul trecut din Liga 1, dar oficialul formației din Gruia este convins că totalul va ajunge la 14-15 milioane, în condițiile în care „feroviarii” au şi 35% dintr-un viitor transfer al atacantului.

Totodată, Varga a dezvăluit și suma reală pe care a plătit-o, atunci când l-a transferat pe Munteanu de la Fiorentina.

„Cu cele 35 de procente dintr-un viitor transfer se va ajunge la 14-15 milioane. Cine a mai vândut pe banii ăștia în România?

Eu când fac un business nu trebuie să mă justific în fața nimănui. Este afacerea mea. Sunt mulțumit. Dacă tragem linie, profitul poate să ajungă undeva la 10 milioane.

Cu totul, am dat 4,4 milioane pe el. Asta a fost suma. L-am apreciat și pe el pentru că a fost bărbat și a acceptat oferta cea mai bună și pentru el. A fost realist, cum am fost și eu”, a declarat Neluţu Varga, potrivit prosport.ro.

1,2 milioane de euro pe an ar urma să încaseze Louis Munteanu, cu tot cu bonusuri, la D.C. United

Ioan Varga: „Trebuie să restrângem bugetul”

Deși se anunța drept unul dintre cele mai spectaculoase transferuri din vara lui 2025, Zouma nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, din punct de vedere fizic, așa cum GOLAZO.ro a anticipat, într-o analiză a trecutului și a accidentărilor multiple suferite de fundașul francez.

Sâmbătă, CFR Cluj a anunțat despărțirea oficială de fundașul francez, după doar jumătate de sezon, iar Varga a oferit și el o primă reacție.

„Ne luăm la revedere, pașnic, pe cale amiabilă. Îl respect foarte mult și am avut o relație bună, dar trebuie să restrângem bugetul.

Avem și monitorizarea de fair-play financiar de la UEFA și este mai greu să susții salarii mari dacă nu te-ai calificat în cupele europene”, a declarat Varga pentru sursa citată.

50,000 de euro era suma cu care Zouma era renumerat lunar

