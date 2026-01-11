Rapid, pe urmele unui golgheter Giuleștenii țintesc transferul unui titular de la Cupa Africii pe Națiuni » E dorit și de un lider din Europa

Rapid este în căutarea unor soluţii pentru compartimentul ofensiv.

Pe lista giuleștenilor a intrat Rogers Mato (22 de ani), jucător de bază al naționalei Ugandei la Cupa Africii pe Națiuni.

Fotbalistul evoluează la Vardar Skopje și, în acest sezon, a marcat 12 goluri în 13 partide, evoluții care au atras inclusiv atenția unui club important din Scoția.

Rapid este interesată de serviciile lui Rogers Mato, titular pentru Uganda la Cupa Africii pe Națiuni

Mato evoluează ca extremă stângă, dar poate acoperi și flancul drept sau poziția de atacant central.

Hearts, liderul campionatului Scoției, s-a interesat la rândul său de serviciile atacantului, potrivit dailyrecord.co.uk.

Clubului scoțian i s-a cerut suma de 1,5 milioane de euro, însă, conform informațiilor GOLAZO.ro, Rapid ar putea obține transferul pentru aproximativ un milion de euro

700.000 de euro este cota de piață a fotbalistului, conform transfermarkt.com

Rogers Mato, jucător care a mai evoluat în carieră la Brera Strumica (Macedonia de Nord) și Sanliurfaspor (Turcia), a strâns 39 de selecții la naționala Ugandei, pentru care a marcat șapte goluri.

Atacantul a fost folosit în toate cele trei partide disputate de Uganda la Cupa Africii pe Națiuni, fiind titular în cele trei partide jucate în grupe. A fost coechipier cu Baba Alhassan de la FCSB.

În ultimul meci din grupă, pierdut cu Nigeria (1–3), Mato și-a trecut numele pe lista marcatorilor, dar înfrângerea a coincis cu eliminarea Ugandei din competiție.

21 de goluri a marcat Rogers Mato în cele 33 de de meciuri jucate pentru Vardar Skopje

Rapid se pregătește în Turcia pentru a doua parte a sezonului

Rapid se află în cantonamentul din Antalya, unde echipa se pregătește pentru reluarea sezonului din Liga 1, cu meciuri amicale programate împotriva a două formații, una din Polonia și una din Bulgaria.

10 ianuarie - 1-2 cu Wisla Plock

11 ianuarie - CSKA 1948 Sofia

Jucătorii pe care Costel Gâlcă îi are la dispoziție în Antalya:

Portari: Marian Aioani, Adrian Briciu

Marian Aioani, Adrian Briciu Fundași: Christopher Braun, Cristi Manea, Răzvan Onea, Leo Bolgado, Cristian Ignat, Lars Kramer, Denis Ciobotariu, Alexandru Pașcanu, Andrei Borza, Robert Bădescu

Christopher Braun, Cristi Manea, Răzvan Onea, Leo Bolgado, Cristian Ignat, Lars Kramer, Denis Ciobotariu, Alexandru Pașcanu, Andrei Borza, Robert Bădescu Mijlocași: Jakub Hromada, Cătălin Vulturar, Rareș Pop, Tobias Christensen, Luka Gojkovic, Constantin Grameni, Gabriel Gheorghe, Claudiu Micovschi, Sebastian Banu, Andrei Șucu

Jakub Hromada, Cătălin Vulturar, Rareș Pop, Tobias Christensen, Luka Gojkovic, Constantin Grameni, Gabriel Gheorghe, Claudiu Micovschi, Sebastian Banu, Andrei Șucu Atacanți: Elvir Koljic, Claudiu Petrila, Timotej Jambor, Alexandru Dobre, Drilon Hazrollaj, Daniel Paraschiv

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport