Rapid, pe urmele unui golgheter Giuleștenii țintesc transferul unui titular de la Cupa Africii pe Națiuni » E dorit și de un lider din Europa +23 foto
Rogers Mato. FOTO: Imago
Superliga

Rapid, pe urmele unui golgheter Giuleștenii țintesc transferul unui titular de la Cupa Africii pe Națiuni » E dorit și de un lider din Europa

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 11.01.2026, ora 15:36
alt-text Actualizat: 11.01.2026, ora 15:39
  • Rapid este în căutarea unor soluţii pentru compartimentul ofensiv.
  • Pe lista giuleștenilor a intrat Rogers Mato (22 de ani), jucător de bază al naționalei Ugandei la Cupa Africii pe Națiuni.

Fotbalistul evoluează la Vardar Skopje și, în acest sezon, a marcat 12 goluri în 13 partide, evoluții care au atras inclusiv atenția unui club important din Scoția.

Ongenda, cu forța la Botoșani! De ce a amenințat Leo Grozavu că pleacă de la echipă și cum a intervenit Valeriu Iftime
Citește și
Ongenda, cu forța la Botoșani! De ce a amenințat Leo Grozavu că pleacă de la echipă și cum a intervenit Valeriu Iftime
Citește mai mult
Ongenda, cu forța la Botoșani! De ce a amenințat Leo Grozavu că pleacă de la echipă și cum a intervenit Valeriu Iftime

Rapid este interesată de serviciile lui Rogers Mato, titular pentru Uganda la Cupa Africii pe Națiuni

Mato evoluează ca extremă stângă, dar poate acoperi și flancul drept sau poziția de atacant central.

Hearts, liderul campionatului Scoției, s-a interesat la rândul său de serviciile atacantului, potrivit dailyrecord.co.uk.

Clubului scoțian i s-a cerut suma de 1,5 milioane de euro, însă, conform informațiilor GOLAZO.ro, Rapid ar putea obține transferul pentru aproximativ un milion de euro

700.000 de euro
este cota de piață a fotbalistului, conform transfermarkt.com

Rogers Mato, jucător care a mai evoluat în carieră la Brera Strumica (Macedonia de Nord) și Sanliurfaspor (Turcia), a strâns 39 de selecții la naționala Ugandei, pentru care a marcat șapte goluri.

Atacantul a fost folosit în toate cele trei partide disputate de Uganda la Cupa Africii pe Națiuni, fiind titular în cele trei partide jucate în grupe. A fost coechipier cu Baba Alhassan de la FCSB.

În ultimul meci din grupă, pierdut cu Nigeria (1–3), Mato și-a trecut numele pe lista marcatorilor, dar înfrângerea a coincis cu eliminarea Ugandei din competiție.

21 de goluri
a marcat Rogers Mato în cele 33 de de meciuri jucate pentru Vardar Skopje

Rapid se pregătește în Turcia pentru a doua parte a sezonului

Rapid se află în cantonamentul din Antalya, unde echipa se pregătește pentru reluarea sezonului din Liga 1, cu meciuri amicale programate împotriva a două formații, una din Polonia și una din Bulgaria.

Galerie foto (23 imagini)

Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Rapid, antrenament în cantonamentul din Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+23 Foto
labels.photo-gallery

Jucătorii pe care Costel Gâlcă îi are la dispoziție în Antalya:

  • Portari: Marian Aioani, Adrian Briciu
  • Fundași: Christopher Braun, Cristi Manea, Răzvan Onea, Leo Bolgado, Cristian Ignat, Lars Kramer, Denis Ciobotariu, Alexandru Pașcanu, Andrei Borza, Robert Bădescu
  • Mijlocași: Jakub Hromada, Cătălin Vulturar, Rareș Pop, Tobias Christensen, Luka Gojkovic, Constantin Grameni, Gabriel Gheorghe, Claudiu Micovschi, Sebastian Banu, Andrei Șucu
  • Atacanți: Elvir Koljic, Claudiu Petrila, Timotej Jambor, Alexandru Dobre, Drilon Hazrollaj, Daniel Paraschiv

Citește și

„Nu poți să nu dai fault” Eugen Neagoe, supărat pe arbitraj și în amicale » Ce spune despre jucătorii pe care vrea să-i ia de la Rapid
Superliga
14:35
„Nu poți să nu dai fault” Eugen Neagoe, supărat pe arbitraj și în amicale » Ce spune despre jucătorii pe care vrea să-i ia de la Rapid
Citește mai mult
„Nu poți să nu dai fault” Eugen Neagoe, supărat pe arbitraj și în amicale » Ce spune despre jucătorii pe care vrea să-i ia de la Rapid
Transferuri blocate Două cluburi din Liga 1, sub lupa FIFA » Riscă să piardă trei perioade de mercato: „Mereu apare câte unul pe care nu l-am plătit”
Superliga
13:31
Transferuri blocate Două cluburi din Liga 1, sub lupa FIFA » Riscă să piardă trei perioade de mercato: „Mereu apare câte unul pe care nu l-am plătit”
Citește mai mult
Transferuri blocate Două cluburi din Liga 1, sub lupa FIFA » Riscă să piardă trei perioade de mercato: „Mereu apare câte unul pe care nu l-am plătit”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
liga 1 rapid Vardar Skopje rogers mato
Știrile zilei din sport
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Campionate
10:52
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Citește mai mult
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Investigatii
08:15
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Citește mai mult
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Stranieri
12:13
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Citește mai mult
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Superliga
11:41
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Citește mai mult
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:25
Bîrligea, avertisment pentru rivale Atacantul susține că FCSB e principala forță a campionatului: „Detașat! Primele clasate nu au play-off-ul asigurat”
Bîrligea, avertisment pentru rivale Atacantul susține că FCSB e principala forță a campionatului: „Detașat! Primele clasate nu au play-off-ul asigurat”
15:36
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
15:18
„Nu face cinste nimănui” Constantin Din, președintele FRH, reacție tranșantă la adresa lui Tadici: „E coleric!”
„Nu face cinste nimănui” Constantin Din, președintele FRH, reacție tranșantă la adresa lui Tadici: „E coleric!”
15:34
Simeone, mesaj pentru Vinicius și Perez Antrenorul lui Atletico Madrid regretă episodul din Supercupa Spaniei: „Cer scuze, nu iertare”
Simeone, mesaj pentru Vinicius și Perez Antrenorul lui Atletico Madrid regretă episodul din Supercupa Spaniei: „Cer scuze, nu iertare”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Top stiri din sport
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi
Campionate
11:11
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi
Citește mai mult
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro:  robinete din aur și piscină din sticlă
Diverse
11.01
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro: robinete din aur și piscină din sticlă
Citește mai mult
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro:  robinete din aur și piscină din sticlă
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Superliga
11.01
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Citește mai mult
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști
Stranieri
10:43
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști
Citește mai mult
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 25 rapid 17 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share