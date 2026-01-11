Al doilea transfer al iernii CFR Cluj și-a întărit defensiva cu un jucător de 1,93 metri

CFR Cluj a oficializat cel de-al doilea transfer din această iarnă.

Clujenii l-au prezentat oficial pe fundașul bosniac Ilija Masic (26 de ani)

Masic este a doua mutare oficializată de CFR Cluj în această perioadă de mercato, după aducerea atacantului Alibek Aliev, prezentat pe 4 ianuarie.

CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Ilija Masic

Fotbalistul, care măsoară 1,93 metri, a fost crescut la Siroki Brijeg, iar în ultimele două sezoane a evoluat pentru Zrinjski Mostar, echipă la care a strâns 40 de apariții.

Alături de formația din Mostar, Masic a cucerit titlul de campion și Supercupa Bosniei, având totodată evoluții notabile în UEFA Conference League, competiție în care a fost integralist în patru meciuri din faza grupelor.

„CFRişti, faceţi cunoştinţă cu noul nostru fundaş! Începând de astăzi, Ilija Mašić va îmbrăca tricoul echipei noastre!

Îi urăm bun venit în Gruia și cât mai multe realizări alături de noi!”, au notat clujenii, pe rețelele de socializare.

Cifrele lui Ilija Masic:

Siroki Brijeg : 97 de meciuri, trei goluri, două pase decisive

: 97 de meciuri, trei goluri, două pase decisive Zrinjski Mostar : 40 de meciuri, două pase decisive

: 40 de meciuri, două pase decisive Croatia Zmijavci : 3 meciuri

: 3 meciuri Lokomotiva Zagreb: un meci

Ce urmează pentru CFR Cluj

CFR Cluj se află în pregătiri pentru a doua parte a sezonului. În primul amical din cantonamentul de iarnă, ardelenii au fost învinși de belgienii de la Gent, scor 0-2.

Următorul test este programat marți, 13 ianuarie, de la ora 12:00, împotriva formației spaniole Atzeneta.

CFR Cluj ocupă în prezent locul 11 în Liga 1, cu 26 de puncte strânse după 21 de partide disputate.

La reluarea campionatului, echipa pregătită de Daniel Pancu va întâlni Oțelul, pe 18 ianuarie, în primul meci din Superliga din 2026.

