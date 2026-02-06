Cine arbitrează Dinamo - U Craiova Vassaras l-a ales la derby-ul etapei pe „centralul” care a fost chemat la VAR de 8 ori în ultimele 6 meciuri

Cel mai așteptat meci al etapei a 26-a va fi Dinamo - Universitatea Craiova, care se va juca luni seară, de la ora 20:00, pe Arena Națională

Meciul din tur a produs un imens scandal pe arbitraj, după ce Armstrong a fost iertat de eliminare, la 2-1 pentru Craiova, după care Dinamo a egalat în minutul 90

Din această etapă începe seria de 3 meciuri directe, între primele 3 clasate, care foarte probabil vor fi decisive în stabilirea ierarhiei podiumului la startul play-off-ului. Clasamentul acum e extrem de strâns: Craiova e prima, dar are un singur punct peste rivalele din Ștefan cel Mare și Giulești. În următoarea lună se joacă:

Etapa 26: Dinamo - Universitatea Craiova, 9 februarie

Etapa 28: Rapid - Dinamo, 22 februarie

Etapa 30: Rapid - Universitatea Craiova, 8 martie

Partida din această rundă se anunță una explozivă și dincolo de miza de clasament. Ultima confruntare dintre cele două formații a iscat un imens scandal, plecat de la o eroare gravă de arbitraj, făcută de cuplul Adrian Cojocaru (central) - Andrei Chivulete (arbitru VAR).

La jumătatea reprizei secunde, la scorul de 2-1 pentru olteni, Bancu și Armstrong au avut un conflict la centrul terenului, amândoi au avut acțiuni violente, dar Cojocaru l-a eliminat doar pe Bancu.

Rămasă în inferioritate, Universitatea n-a putut păstra avantajul, iar Dinamo a egalat în minutul 90, prin Pop, la o fază lucrată chiar de Armstrong, care nu ar fi trebuit să mai fie pe teren.

Atunci, CCA a ales un central fără ecuson FIFA, lucru care nu se va întâmpla și acum. Derby-ul de luni a fost încredințat de Kyros Vassaras arbitrului considerat numărul 1: Istvan Kovacs, 41 de ani. Despre această delegare a scris și gsp.ro.

În ciuda acestui statut, centralul de Champions League al României, se află la cel mai slab sezon intern din ultimii ani. La ultimele 6 partide conduse în Liga 1, Kovacs a fost chemat la monitor, pentru a corecta ce decisese în teren, de nu mai puțin de 8 ori!!!

Intervențiile VAR asupra unor decizii greșite luate de Istvan Kovacs la ultimele meciuri din Liga 1

UTA - Slobozia 1-1 -> o intervenție VAR

FCSB - Craiova 1-0 -> trei intervenții VAR

Farul - Botoșani 2-0 -> două intervenții VAR

UTA - Petrolul 1-0 -> o intervenție VAR

FCSB - Rapid 2-1 -> o intervenție VAR

Petrolul - Farul 0-1 - zero intervenții VAR

În ciuda prestațiilor extrem de slabe din campionatul intern, Kovacs a continuat să fie foarte apreciat de UEFA. În delegările pe care le-a primit în actuala ediție a Champions League a avut parte doar de meciuri de top sau de unele considerate de forul european greu de arbitrat:

