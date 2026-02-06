„N-am văzut în viața mea așa ceva” Nicolae Stanciu, primul interviu în China după transferul la Dalian

Nicolae Stanciu, 32 de ani, primele antrenamente și primul meci de pregătire cu Dalian Yingbo în cantonamentul de la Dubai.

După doi ani și jumătate, Nicolae Stanciu s-a întors în China pentru o altă provocare.

Internaționalul a cucerit titlul Super Ligii locale cu Wuhan Three Towns, în 2022, și Supercupa în 2023.

11 goluri și 27 de assisturi a reușit Stanciu în total la Wuhan. A jucat 53 de partide

El e noul lider la Dalian: S-tan -ciu. „Fanii sunt cei mai buni din China”

Acum, vrea un trofeu și cu Dalian Yingbo, echipă aflată la doar al doilea sezon în prima divizie.

E în cantonament cu noua formație la Dubai. A făcut primele antrenamente cu albaștrii, a jucat și primul meci de pregătire (0-1 cu Ajman, din Emirate).

Numărul 33 al albaștrilor: Nicolae Stanciu Foto: Instagram Yingbo

„Am luat decizia după ce am vorbit la telefon cu antrenorul (n.r. - Li Guoxu, 47 de ani) și cu alți oficiali de la club.

Ulterior, am văzut stadionul și fanii, care sunt cei mai buni din China. Mi-au făcut alegerea mai ușoară”, a declarat mijlocașul în vârstă de 32 de ani pentru televiziunea clubului.

A încercat să-și pronunțe numele cum pronunță chinezii: „S-tan-ciu”.

Suporterii l-au impresionat încă de la sosirea în oraș înainte de a semna contractul pe două sezoane.

„Mi s-a spus că stadionul e întotdeauna plin, 60.000 de spectatori. Mi s-a mai zis că vor veni fani la aeroport, dar nu mă așteptam să fie atât de mulți. Nu am mai văzut în viața mea așa ceva.

Am urmărit imagini cu ei. De-abia aștept să joc în fața lor și să-i fac fericiți”.

Stanciu: „Niciodată nu mă pun primul. Colegii sunt în prim-plan ”

Stanciu a mai vorbit despre ideea de lider al echipei, despre calitățile sale și competiții câștigate.

„Am cucerit multe trofee, în patru țări diferite. Toate sunt la fel de importante. Cel mai dificil a fost titlul în China".

În 2022, Wuhan Three Towns a fost campioană la golaveraj. Același număr de puncte, 78, dar cinci goluri în plus față de Shandong Taishan.

13 trofee a cucerit Stanciu în carieră cu FCSB, Anderlecht, Slavia Praga și Wuhan Three Towns

„Să fiu căpitan a devenit ceva natural pentru mine. Trebuie să fii disciplinat și foarte responsabil. Niciodată nu mă pun primul, întotdeauna îmi pun colegii pe primul plan.

Acestea sunt cele mai bune calități ale unui lider. Disciplină, responsabilitate și să ai grijă de fiecare”, a explicat Stanciu.

Am un șut foarte bun, a devenit ceva natural în jocul meu, dar și acum rămân după antrenamente și exersez lovituri libere și șuturi din afara careului. E normal, orice jucător trebuie să facă asta. Nicolae Stanciu, mijlocaș Dalian Yingbo

