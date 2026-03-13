Dinamo a fost învinsă de Sporting, scor 29-30, în ultimul meci al grupei A din Liga Campionilor.

„Dulăii” și-au încheiat aventura europeană cu 12 înfrângeri și două victorii.

Eliminată matematic înaintea partidei din Portugalia, Dinamo a oferit o replică excelentă la ultima sa apariție din Liga Campionilor în această stagiune.

Sporting - Dinamo 30-29 . „Dulăii” părăsesc cu capul sus Liga Campionilor

După un start nefast de meci în care a fost condusă și la o diferență de 6 goluri (5-11), campioana României a reușit să revină pe tabelă, iar la pauză distanța dintre cele două echipe era minimă (13-14).

După reluarea jocului, Sporting a continuat să mențină diferența de un gol, însă Dinamo nu a renunțat, iar în minutul 57, „Dulăii” au trecut în avantaj (28-27).

Ricardo Costa, antrenorul gazdelor, a cerut time-out pentru a tăia din elanul roș-albilor. Decizia sa s-a dovedit inspirată, iar elevii săi au marcat două goluri consecutive pentru a prelua conducerea.

Cu 15 secunde înainte de finalul meciului tabela indica 30-29. Dinamo a avut ultimul atac al meciului, dar a ratat șansa de a obține un rezultat pozitiv.

Branko Vujovic (5 goluri), Andrii Akimenko (4 goluri) și Andrei Buzle și Inoue Langaro (3 goluri) au fost cei mai buni marcatori ai lui Dinamo.

Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor EHF

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Fuchse Berlin 14 22 2 Aalborg 14 21 3 Kielce 14 17 4 Nantes 14 16 5 Veszprem 14 14 6 Sporting 14 14 7 Dinamo București 14 4 8 Kolstad 14 4

Primele două clasate merg direct în sferturile de finală, în timp ce locurile 3-6 vor juca în optimi.

Rezultatele lui Dinamo din Liga Campionilor

Dinamo - Sporting 30-33

Kolstad - Dinamo 31-28

Dinamo - Veszprem 27-30

Fuchse Berlin - Dinamo 32-31

Aalborg - Dinamo 34-28

Dinamo - Kielce 24-28

Nantes - Dinamo 35-28

Dinamo - Nantes 29-28

Kielce - Dinamo 34 -32

Dinamo - Aalborg 27-30

Dinamo - Fuchse Berlin 21-27

Veszprem - Dinamo 35-28

Dinamo - Kolstad 33-23

Sporting - Dinamo 30-29

