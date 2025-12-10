Drăguș, OUT pentru baraj  Comisia de Disciplină a UEFA a luat decizia , după cartonașul roșu de la Zenica + FRF va face apel +7 foto
Denis Drăguș FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Drăguș, OUT pentru baraj Comisia de Disciplină a UEFA a luat decizia, după cartonașul roșu de la Zenica + FRF va face apel

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 10.12.2025, ora 19:23
Actualizat: 11.12.2025, ora 13:52
  • Comisia de Disciplină a UEFA a pronunțat decizia în cazul lui Denis Drăguș (26 de ani), după cartonașul roșu încasat în partida cu Bosnia, din preliminariile CM, scor 1-3.
  • Drăguș a primit două etape de suspendare.

Drăguș a fost eliminat în repriza secundă a duelului de la Zenica, după ce l-a lovit cu talpa în cap pe Amar Memic.

Denis Drăguș, suspendat două etape după cartonașul roșu de la meciul cu Bosnia

Comisia de Disciplină a UEFA a luat decizia ca atacantul echipei naționale să fie suspendat două etape.

Cum Drăguș a ispășit deja o etapă de suspendare la partida cu San Marino, scor 7-1, acesta ar urma să lipsească și de la meciul cu Turcia din luna martie, din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial.

Federația Română de Fotbal a anunțat că așteaptă motivarea oficială a deciziei, iar apoi va face apel.

FRF speră să schimbe decizia și Drăguș să poată juca în meciul de la Istanbul, partidă care se va disputa pe 26 martie.

Dacă decizia nu se va schimba în cazul lui Drăguș, pentru barajul cu Turcia, Mircea Lucescu s-ar putea baza în atac pe Daniel Bîrligea și Louis Munteanu.

FOTO. Imagini de la eliminarea lui Denis Drăguș din Bosnia - România 3-1

Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (7 imagini)

Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+7 Foto
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia  patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
Diverse
11:54
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
Citește mai mult
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia  patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
Superliga
12:02
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
Citește mai mult
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
Liga Campionilor
12:18
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
Citește mai mult
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care  Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”
Special
10.12
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”
Citește mai mult
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care  Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”

