Comisia de Disciplină a UEFA a pronunțat decizia în cazul lui Denis Drăguș (26 de ani), după cartonașul roșu încasat în partida cu Bosnia, din preliminariile CM, scor 1-3.

Drăguș a primit două etape de suspendare.

Drăguș a fost eliminat în repriza secundă a duelului de la Zenica, după ce l-a lovit cu talpa în cap pe Amar Memic.

Denis Drăguș, suspendat două etape după cartonașul roșu de la meciul cu Bosnia

Comisia de Disciplină a UEFA a luat decizia ca atacantul echipei naționale să fie suspendat două etape.

Cum Drăguș a ispășit deja o etapă de suspendare la partida cu San Marino, scor 7-1, acesta ar urma să lipsească și de la meciul cu Turcia din luna martie, din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial.

Federația Română de Fotbal a anunțat că așteaptă motivarea oficială a deciziei, iar apoi va face apel.

FRF speră să schimbe decizia și Drăguș să poată juca în meciul de la Istanbul, partidă care se va disputa pe 26 martie.

Dacă decizia nu se va schimba în cazul lui Drăguș, pentru barajul cu Turcia, Mircea Lucescu s-ar putea baza în atac pe Daniel Bîrligea și Louis Munteanu.

FOTO. Imagini de la eliminarea lui Denis Drăguș din Bosnia - România 3-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport