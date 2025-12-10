FCSB ratează „16-imile” Youth League   Puștii campioanei au pierdut și returul cu Puskas Akademia, la  loviturile de departajare
FCSB
Liga Campionilor

FCSB ratează „16-imile” Youth League Puștii campioanei au pierdut și returul cu Puskas Akademia, la loviturile de departajare

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.12.2025, ora 19:53
alt-text Actualizat: 10.12.2025, ora 19:53
  • FCSB a ratat calificarea în șaisprezecimile Youth League, după ce a pierdut meciul cu Puskas Akademia, la loviturile de departajare.
  • După 90 de minute, scorul a fost 3-2 pentru roș-albaștri, dar maghiarii s-au impus cu 4-2 la penalty-uri.

Luca Ilie și Robert Necșulescu au fost cei doi jucători de la FCSB care au ratat de la punctul cu var.

Lipă contrazice Curtea de Conturi FR de Canotaj a reacționat în urma raportului în care e acuzată că a făcut premieri necuvenite de 500.000 de €
Citește și
Lipă contrazice Curtea de Conturi FR de Canotaj a reacționat în urma raportului în care e acuzată că a făcut premieri necuvenite de 500.000 de €
Citește mai mult
Lipă contrazice Curtea de Conturi FR de Canotaj a reacționat în urma raportului în care e acuzată că a făcut premieri necuvenite de 500.000 de €

FCSB ratează calificarea „16-imile” din Youth League

Chiar dacă au pierdut meciul tur cu 1-2, „roș-albaștrii” au început foarte bine partida de miercuri, reușind să înscrie chiar în debutul meciului, în minutul 1, grație reușitei lui David Popa, pasatorul decisiv fiind Alexandru Stoian.

Formația maghiară nu s-a lăsat mai prejos și a egalat rapid, în minutul 4, după golul marcat de Domonkos Asvanyi.

FCSB a intrat din nou în avantaj în minutul 11. Andrei Panait a marcat atunci și a dus scorul la 2-1 pentru echipa de juniori a campioanei. Scorul atunci era 3-3 la general.

Puskas Akademia a restabilit egalitatea în minutul 17, grație reușitei lui David Zahoran.

În minutul 28, David Popa a înscris din nou și a bifat „dubla”. Formația maghiară a avut și un jucător eliminat, în minutul 31. Este vorba de fundașul Adam Umathum.

Din acel moment, cele două formații nu au mai reușit să înscrie. În minutul 90+5, David Popa a fost aproape să reușească „hat-trick-ul”, dar mingea trimisă de atacantul „roș-albaștrilor” a lovit bara porții maghiarilor.

FCSB a reușit să câștige meciul cu 3-2, dar soarta calificării s-a decis la penalty-uri, scorul general fiind 4-4 după 90 de minute.

În partidele din Youth League, după 90 de minute, dacă scorul e egal, se trece direct la lovituri de departajare.

La penalty-uri, Puskas Akademia s-a impus cu scorul de 4-2, după ratările lui Luca Ilie și Robert Necșulescu. Alexandru Stoian și Matei Manolache au fost cei care au înscris din penalty.

Echipa trimisă în teren de FCSB:

  • M. Popa - Pompaș, Dăncuș, Manolache, Ciocîrlan - Panait, Stoian, Necșulescu - D. Popa, Ilie, Colibășanu

În urma victoriei, Puskas Akademia a obținut calificarea în șaisprezecimile Youth League, acolo ar putea întâlni nume mari ale fotbalului european.

Citește și

„Speram să-l aduc pe Chivu la Rapid” Dan Șucu a vorbit despre echipa din Superliga în presa din Italia
Superliga
19:25
„Speram să-l aduc pe Chivu la Rapid” Dan Șucu a vorbit despre echipa din Superliga în presa din Italia
Citește mai mult
„Speram să-l aduc pe Chivu la Rapid” Dan Șucu a vorbit despre echipa din Superliga în presa din Italia
Drăguș, OUT pentru baraj  Comisia de Disciplină a UEFA a luat decizia , după cartonașul roșu de la Zenica + FRF va face apel
Nationala
19:23
Drăguș, OUT pentru baraj Comisia de Disciplină a UEFA a luat decizia, după cartonașul roșu de la Zenica + FRF va face apel
Citește mai mult
Drăguș, OUT pentru baraj  Comisia de Disciplină a UEFA a luat decizia , după cartonașul roșu de la Zenica + FRF va face apel

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
fcsb youth league puskas akademia
Știrile zilei din sport
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Handbal
00:18
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Citește mai mult
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Europa League
10:10
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Citește mai mult
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră
Gimnastica
09:06
Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră
Citește mai mult
Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
Europa League
17:41
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
Citește mai mult
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:05
Noul stadion Dinamo Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
17:10
U Craiova - Sparta Praga LIVE de la ora 19:45, în etapa #5 din Conference League » Echipe de start + Stadionul „Ion Oblemenco”, acoperit de ceață
U Craiova - Sparta Praga LIVE de la ora 19:45, în etapa #5 din Conference League » Echipe de start + Stadionul „Ion Oblemenco”, acoperit de ceață
17:41
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
18:31
Atacați în Polonia Suporterii spanioli, bătuți cu ciocane și bâte pe autostradă » Ce s-a întâmplat
Atacați în Polonia  Suporterii spanioli, bătuți cu ciocane și bâte pe autostradă » Ce s-a întâmplat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Top stiri din sport
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia  patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
Diverse
11:54
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
Citește mai mult
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia  patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
Superliga
12:02
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
Citește mai mult
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
Liga Campionilor
12:18
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
Citește mai mult
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care  Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”
Special
10.12
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”
Citește mai mult
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care  Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 33 rapid 16 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
11.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share