FCSB a ratat calificarea în șaisprezecimile Youth League, după ce a pierdut meciul cu Puskas Akademia, la loviturile de departajare.

După 90 de minute, scorul a fost 3-2 pentru roș-albaștri, dar maghiarii s-au impus cu 4-2 la penalty-uri.

Luca Ilie și Robert Necșulescu au fost cei doi jucători de la FCSB care au ratat de la punctul cu var.

FCSB ratează calificarea „ 16-imile ” din Youth League

Chiar dacă au pierdut meciul tur cu 1-2, „roș-albaștrii” au început foarte bine partida de miercuri, reușind să înscrie chiar în debutul meciului, în minutul 1, grație reușitei lui David Popa, pasatorul decisiv fiind Alexandru Stoian.

Formația maghiară nu s-a lăsat mai prejos și a egalat rapid, în minutul 4, după golul marcat de Domonkos Asvanyi.

FCSB a intrat din nou în avantaj în minutul 11. Andrei Panait a marcat atunci și a dus scorul la 2-1 pentru echipa de juniori a campioanei. Scorul atunci era 3-3 la general.

Puskas Akademia a restabilit egalitatea în minutul 17, grație reușitei lui David Zahoran.

În minutul 28, David Popa a înscris din nou și a bifat „dubla”. Formația maghiară a avut și un jucător eliminat, în minutul 31. Este vorba de fundașul Adam Umathum.

Din acel moment, cele două formații nu au mai reușit să înscrie. În minutul 90+5, David Popa a fost aproape să reușească „hat-trick-ul”, dar mingea trimisă de atacantul „roș-albaștrilor” a lovit bara porții maghiarilor.

FCSB a reușit să câștige meciul cu 3-2, dar soarta calificării s-a decis la penalty-uri, scorul general fiind 4-4 după 90 de minute.

În partidele din Youth League, după 90 de minute, dacă scorul e egal, se trece direct la lovituri de departajare.

La penalty-uri, Puskas Akademia s-a impus cu scorul de 4-2, după ratările lui Luca Ilie și Robert Necșulescu. Alexandru Stoian și Matei Manolache au fost cei care au înscris din penalty.

Echipa trimisă în teren de FCSB:

M. Popa - Pompaș, Dăncuș, Manolache, Ciocîrlan - Panait, Stoian, Necșulescu - D. Popa, Ilie, Colibășanu

În urma victoriei, Puskas Akademia a obținut calificarea în șaisprezecimile Youth League, acolo ar putea întâlni nume mari ale fotbalului european.

