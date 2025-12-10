„Speram să-l aduc pe Chivu la Rapid” Dan Șucu a vorbit despre echipa din Superliga în presa din Italia
Dan Șucu
Superliga

„Speram să-l aduc pe Chivu la Rapid” Dan Șucu a vorbit despre echipa din Superliga în presa din Italia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.12.2025, ora 19:25
alt-text Actualizat: 10.12.2025, ora 19:25
  • Dan Șucu (62 de ani), finanțatorul cluburilor Rapid și Genoa, a povestit în presa din Italia că și-a dorit să-l aducă pe Cristi Chivu (45 de ani) pe banca formației din Giulești.
  • Șucu a precizat și care este obiectivul din acest sezon al echipei antrenate de Costel Gâlcă (53 de ani).

Dintre cele două echipe patronate de Dan Șucu, Rapid stă mai bine pe plan intern. Giuleștenii sunt lideri în Liga 1, în timp ce Genoa se poziționează pe locul 14 în Serie A.

U Craiova, achiziție din Portugalia Anunț oficial: „Bun venit în familia Științei”
Citește și
U Craiova, achiziție din Portugalia Anunț oficial: „Bun venit în familia Științei”
Citește mai mult
U Craiova, achiziție din Portugalia Anunț oficial: „Bun venit în familia Științei”

Dan Șucu: „Rapid are ca obiectiv calificarea în competițiile europene”

Dan Șucu a declarat că își dorește ca Rapid să câștige campionatul după mulți ani de așteptare și să se califice în cupele europene.

„Obiectivul echipei Rapid București este calificarea în competițiile europene. Fanii de la Rapid sunt incredibil de pasionați, la fel ca cei ai lui Genoa. Clubul a trecut prin eșecuri, dar acum nu mai are datorii.

Ultimul campionat a fost câștigat acum 20 de ani, încercăm să insuflăm o mentalitate de câștigător.

Fotbalul românesc crește rapid și este din ce în ce mai competitiv. În ultimii trei ani, audiențele stadionului și ale televiziunii au crescut cu 20% pe sezon”, a declarat Dan Șucu pentru Il Secolo XIX.

Finanțatorul cluburilor Genoa și Rapid a mai precizat că cele două cluburi vor colabora pe viitor și în ceea ce privește schimburile de jucători.

Treptat, sinergia dintre Genoa și Rapid va crește, inclusiv în schimburile de jucători, iar acest lucru va ajuta. Cei doi directori sportivi sunt deja în comunicare constantă.

La Rapid, am investit masiv și în infrastructura pentru Academie, prima echipă, dar și în proiecte de responsabilitate socială pentru a permite tinerilor români să practice sport. Trebuie să dăm ceva înapoi”, a adăugat Dan Șucu.

Rapid se află pe primul loc în Liga 1, cu 39 de puncte obținute în 19 meciuri jucate.

Pentru giuleșteni urmează meciul cu Oțelul Galați de sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 20:30, din cadrul etapei 20 din Liga 1.

Dan Șucu, despre despre Cristi Chivu: „Speram să-l aduc la Rapid”

Dan Șucu a vorbit și despre diferențele dintre campionatele din Italia și România.

„Cred că Italia gândește în prezent mai mult înapoi decât înainte. Dacă vorbesc cu un antreprenor român, toți spun: «Ce vrem să facem?». Aici, însă, îmi povestesc ce s-a întâmplat acum ani de zile. Acest lucru trebuie să se schimbe, nu este pozitiv.

Probabil, când vii dintr-o țară est-europeană și vezi că mâine este întotdeauna mai bun decât ieri, există optimism. Te gândești: «Este mult de lucru, bine, dar o vom face». Și Italia trebuie să revină la gândirea asta”, a mai adăugat Dan Șucu.

Oficialul giuleștenilor a mai vorbit și despre Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, despre care spune că și l-a dorit la Rapid.

Sincer, acum ceva timp speram să-l aduc la Rapid București, celălalt club al meu. Sunt mândru să-l văd pe Chivu pe banca lui Inter și îi urez mult succes, dar nu duminică. Dan Șucu

Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, o va întâlni pe Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, duminică, în cadrul etapei 15 din Serie A.

„Nerazzurrii” se află pe locul 3 în campionatul Italiei, cu 30 de puncte acumulate după 14 meciuri, în timp ce Genoa este pe locul 14, cu 14 puncte.

Citește și

Lipă contrazice Curtea de Conturi FR de Canotaj a reacționat în urma raportului în care e acuzată că a făcut premieri necuvenite de 500.000 de €
Canotaj
18:58
Lipă contrazice Curtea de Conturi FR de Canotaj a reacționat în urma raportului în care e acuzată că a făcut premieri necuvenite de 500.000 de €
Citește mai mult
Lipă contrazice Curtea de Conturi FR de Canotaj a reacționat în urma raportului în care e acuzată că a făcut premieri necuvenite de 500.000 de €
U Craiova, achiziție din Portugalia Anunț oficial: „Bun venit în familia Științei”
Superliga
18:46
U Craiova, achiziție din Portugalia Anunț oficial: „Bun venit în familia Științei”
Citește mai mult
U Craiova, achiziție din Portugalia Anunț oficial: „Bun venit în familia Științei”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
INTER liga 1 Cristi Chivu rapid dan sucu
Știrile zilei din sport
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Handbal
00:18
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Citește mai mult
„Ne-a înjurat fiica de față cu noi!” Dezvăluiri șocante din viețile handbalistelor pregătite de Tadici la HC Zalău: „A vrut să-i falsifice contractul”
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Europa League
10:10
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Citește mai mult
Poliția Română, în alertă 5.000 de fani ai lui Feyenoord sunt la București. Ce vor să facă » Jurnalist olandez: „Au fost probleme la ultima deplasare”
Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră
Gimnastica
09:06
Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră
Citește mai mult
Câți bani ia Camelia Voinea de la ANS Controversata antrenoare de gimnastică primește o indemnizație mai mare decât a sportivilor. Plus rentă viageră
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
Europa League
17:41
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
Citește mai mult
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:05
Noul stadion Dinamo Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
17:10
U Craiova - Sparta Praga LIVE de la ora 19:45, în etapa #5 din Conference League » Echipe de start + Stadionul „Ion Oblemenco”, acoperit de ceață
U Craiova - Sparta Praga LIVE de la ora 19:45, în etapa #5 din Conference League » Echipe de start + Stadionul „Ion Oblemenco”, acoperit de ceață
17:41
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
FCSB - Feyenoord LIVE de la ora 22:00, în etapa #6 din Europa League » Campioana României are nevoie disperată de victorie
18:31
Atacați în Polonia Suporterii spanioli, bătuți cu ciocane și bâte pe autostradă » Ce s-a întâmplat
Atacați în Polonia  Suporterii spanioli, bătuți cu ciocane și bâte pe autostradă » Ce s-a întâmplat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Top stiri din sport
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia  patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
Diverse
11:54
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
Citește mai mult
Dispută pentru bazele Olimpia Primăria Capitalei a explicat pentru GOLAZO.ro cine preia  patrimoniul clubului din cartierul Pantelimon
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
Superliga
12:02
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
Citește mai mult
„Unii vin în România și cred că o să fie ușor” Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii de la Rapid: „Dacă nu realizează unde sunt...”
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
Liga Campionilor
12:18
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
Citește mai mult
„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care  Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”
Special
10.12
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”
Citește mai mult
„Sabrina e prioritară!” AUDIO: GOLAZO.ro are înregistrarea în care  Camelia Voinea amenință. „Sunt aparatele lui Bitang!”

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 33 rapid 16 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
11.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share