„Speram să-l aduc pe Chivu la Rapid” Dan Șucu a vorbit despre echipa din Superliga în presa din Italia

Dan Șucu (62 de ani), finanțatorul cluburilor Rapid și Genoa, a povestit în presa din Italia că și-a dorit să-l aducă pe Cristi Chivu (45 de ani) pe banca formației din Giulești.

Șucu a precizat și care este obiectivul din acest sezon al echipei antrenate de Costel Gâlcă (53 de ani).

Dintre cele două echipe patronate de Dan Șucu, Rapid stă mai bine pe plan intern. Giuleștenii sunt lideri în Liga 1, în timp ce Genoa se poziționează pe locul 14 în Serie A.

Dan Șucu: „Rapid are ca obiectiv calificarea în competițiile europene”

Dan Șucu a declarat că își dorește ca Rapid să câștige campionatul după mulți ani de așteptare și să se califice în cupele europene.

„Obiectivul echipei Rapid București este calificarea în competițiile europene. Fanii de la Rapid sunt incredibil de pasionați, la fel ca cei ai lui Genoa. Clubul a trecut prin eșecuri, dar acum nu mai are datorii.

Ultimul campionat a fost câștigat acum 20 de ani, încercăm să insuflăm o mentalitate de câștigător.

Fotbalul românesc crește rapid și este din ce în ce mai competitiv. În ultimii trei ani, audiențele stadionului și ale televiziunii au crescut cu 20% pe sezon”, a declarat Dan Șucu pentru Il Secolo XIX.

Finanțatorul cluburilor Genoa și Rapid a mai precizat că cele două cluburi vor colabora pe viitor și în ceea ce privește schimburile de jucători.

„ Treptat, sinergia dintre Genoa și Rapid va crește, inclusiv în schimburile de jucători, iar acest lucru va ajuta. Cei doi directori sportivi sunt deja în comunicare constantă.

La Rapid, am investit masiv și în infrastructura pentru Academie, prima echipă, dar și în proiecte de responsabilitate socială pentru a permite tinerilor români să practice sport. Trebuie să dăm ceva înapoi”, a adăugat Dan Șucu.

Rapid se află pe primul loc în Liga 1, cu 39 de puncte obținute în 19 meciuri jucate.

Pentru giuleșteni urmează meciul cu Oțelul Galați de sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 20:30, din cadrul etapei 20 din Liga 1.

Dan Șucu, despre despre Cristi Chivu: „Speram să-l aduc la Rapid”

Dan Șucu a vorbit și despre diferențele dintre campionatele din Italia și România.

„Cred că Italia gândește în prezent mai mult înapoi decât înainte. Dacă vorbesc cu un antreprenor român, toți spun: «Ce vrem să facem?». Aici, însă, îmi povestesc ce s-a întâmplat acum ani de zile. Acest lucru trebuie să se schimbe, nu este pozitiv.

Probabil, când vii dintr-o țară est-europeană și vezi că mâine este întotdeauna mai bun decât ieri, există optimism. Te gândești: «Este mult de lucru, bine, dar o vom face». Și Italia trebuie să revină la gândirea asta”, a mai adăugat Dan Șucu.

Oficialul giuleștenilor a mai vorbit și despre Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, despre care spune că și l-a dorit la Rapid.

Sincer, acum ceva timp speram să-l aduc la Rapid București, celălalt club al meu. Sunt mândru să-l văd pe Chivu pe banca lui Inter și îi urez mult succes, dar nu duminică. Dan Șucu

Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, o va întâlni pe Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, duminică, în cadrul etapei 15 din Serie A.

„Nerazzurrii” se află pe locul 3 în campionatul Italiei, cu 30 de puncte acumulate după 14 meciuri, în timp ce Genoa este pe locul 14, cu 14 puncte.

