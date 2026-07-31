Auda, motivată de aroganțe Dezvăluiri uluitoare! Letonii au lipit în vestiar declarațiile lui MM Stoica și Becali: „Gura a fost mare, dar faptele mult mai modeste”

AUDA - FCSB 4-1 (3-2, în tur). Oskar Rubenis (27 de ani) a făcut dezvăluiri fabuloase după ce formația din Letonia a reușit o surpriză uriașă, calificându-se în turul al treilea preliminar al Conference League.

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Înaintea partidei de pe Skonto Stadium, oficialii celor de la FCSB erau ferm convinși că roș-albaștrii nu vor rata calificarea. Atât Gigi Becali, cât și Mihai Stoica s-au întrecut în declarații arogante la adresa adversarei.

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AUDA - FCSB 4-1 . Oskar Rubenis: „Am lipit pe peretele vestiarului declarațiile lor”

După meci, fundașul stânga al celor de la Auda a declarat că afirmațiile au ajuns rapid și în vestiarul formației letone. Rubenis a dezvăluit că antrenorul Didier Zanetti le-a transformat într-o sursă de motivație.

„Poate vom posta și pe Instagram, dar noi aveam lipite pe peretele vestiarului și al sălii declarațiile pe care antrenorul le găsise din interviurile lor.

Erau foarte multe citate, în special din afirmațiile președintelui lor: că avem o apărare foarte slabă, că ne vor învinge, că nu li s-au acordat penalty-uri – toate acele scuze și justificări.

Gura a fost mare, dar pe teren, de data aceasta, faptele au fost mult mai modeste. Cred că și propriii lor jucători au resimțit o presiune suplimentară din cauza acestor declarații, iar asta poate i-a împiedicat să înscrie”, a declarat Oskar Rubenis, citat de sportacentrs.com.

Ăia sunt slabi, ce să mai vorbim? Ce viteză? Hai, mă, niște bezmetici. Ne-am surprins cu prostii mari, dar nu cred că se pot întâmpla din nou. Mihai Stoica, cu câteva zile înaintea meciului

Dacă era VAR, era 4-1 pentru noi. Ar fi trebuit să joace de la început în 10. Tănase nu a fost lăsat să joace mingea, să paseze, fundașul central al celor de la Auda era ultimul apărător. Am avut două penalty-uri clare, din care al doilea este un fault odios. E un fault de cartonaș roșu și domnul arbitru nici măcar fault n-a dat. Mihai Stoica, după meciul tur

Oskar Rubenis: „Aveam temeri”

Rubenis a fost întrebat și despre gândurile pe care jucătorii de la Auda le-au avut atunci când au aflat că vor juca contra celor de la FCSB.

„Sincer, aveam încredere, dar, bineînțeles, înțelegeam că este o echipă uriașă. Din câte am discutat cu oamenii, am vorbit și cu reprezentanți ai celor de la RFS, iar ei mi-au povestit cum i-au învins cu 4-1.

Aveam temeri că ne-ar putea domina și că încă din primul meci, disputat acasă, ne-ar putea înscrie cinci goluri. Totuși, în niciun moment nu ne-a fost frică. Am crezut în șansa noastră.

Se pare că acum putem juca împotriva oricărei echipe, nu există formații de neînvins, poate doar dacă nu vorbim despre Barcelona”, a adăugat Rubenis.

Fundașul stânga al letonilor a vorbit și despre stilul de joc joc practicat de formația roș-albastră.

„Cu siguranță au fost mai pregătiți. Se vedea că încercau foarte mult să creeze situații de doi contra unu pe flancuri. Făceau rotații mari și rapide, pentru care poate nu eram chiar pregătiți, deoarece în Letonia nimeni nu joacă așa. Aruncau mingile fără oprire, se vedea că erau pregătiți”.

Cât despre atmosfera de la București, Rubenis a afirmat:

„Acolo atmosfera a fost cu totul alta. Ultrașii lor erau atât de gălăgioși încât din cauza lor era să-mi dau autogol, pentru că nu l-am auzit pe Nils (n.r. - Purins). Pur și simplu din cauza comunicării. Mie mi se părea că el e în poartă, am auzit că probabil striga că sunt singur și am pasat din instinct, fără să mă uit.

E pentru prima dată când am avut senzația că nu aud nimic pe teren, mai ales în repriza a doua, când am fost chiar lângă ultrași, lângă galeria lor”, a concluzionat Rubenis.

După ce a eliminat-o pe FCSB, Auda va da în turul 3 preliminar din Conference League peste Dinamo Tirana. Albanezii au trecut de Auminij (Slovenia), scor 4-1 la general.

FOTO. Penalty-ul cerut de Tănase în prima repriză

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