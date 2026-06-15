Alții la Mondial, noi la munca de jos Marți, Craiova și U Cluj vor afla cu cine joacă în turul 1 Champions și Europa League. Ce echipe trebuie să evite

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj sunt echipele din România care vor intra cel mai devreme în cupele europene, în perioada 7-9 iulie, în primul tur preliminar.

Mâine, UEFA realizează tragerea la sorți pentru această fază. Craiova are de evitat campioanele din Bulgaria, Azerbaidjan și Ungaria, în vreme ce pentru U Cluj se anunță o misiune foarte grea.

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Campionatul Mondial nici nu a terminat meciurile din prima etapă a fazei grupelor, iar fotbalul românesc deja începe oficial noul sezon, 2026-2027.

E vorba despre participarea în cupele europene, UEFA programând marți, 16 iunie, tragerea la sorți a meciurilor din turul 1 preliminar. Iar jumătate dintre participantele României în Europa încep din această fază. E vorba despre cele două Universități, care și-au disputat cele două trofee interne: Craiova și Cluj.

Craiova și U Cluj vor afla cu cine joacă în turul 1 Champions și Europa League

Trupa lui Filipe Coelho va fi în Champions League, iar echipa antrenată de Cristiano Bergodi va evolua în Europa League.

Oltenii vor fi cap de serie pentru prima dublă, iar adversarul se va alege dintr-o listă care cuprinde 14 campioane, provenite exclusiv din țări care nu au echipă direct pe tabloul principal din UCL.

Și sunt de evitat, în principal, 3 formații: Sabah Baku, care a detronat-o în Azerbaidjan pe Qarabag, dar și Gyor, care a luat titlul în fața lui Ferencvaros și Levski Sofia, care a oprit hegemonia instaurată de peste un deceniu în Bulgaria de Ludogoreț.

Altă campioană care i-ar putea crea probleme Craiovei a Ararat-Armenia, care în vara trecută a eliminat-o pe U Cluj și care a câștigat titlul în Armenia, în fața lui Noah, echipă care a impresionat chiar în Bănie, când a făcut 1-1 în duelul din Conference League.

În schimb, Craiova are multe soluții extrem de facile la îndemână, printre care Tre Fiori, Atert Bissen, Floriana.

Lista din care se va alege adversarul Craiovei în turul 1 UCL

Sabah Baku (Azerbaidjan)

Levski Sofia (Bulgaria)

Gyor (Ungaria)

Ararat-Armenia (Armenia)

Iberia (Georgia)

Zalgiris (Lituania)

D’Escaldes (Andorra)

Sutjeska (Muntenegru)

Egnatia (Albania)

Floriana (Malta)

Tre Fiori (San Marino)

Vardar Skopje (Macedonia)

Vitebsk (Belarus)

Atert Bissen (Luxemburg)

Meciurile se vor disputa pe 7-8 iulie, turul și pe pe 14-15 iulie, returul.

În privința Universității Cluj, misiunea se anunță infinit mai dificilă. Chipciu, Nistor și compania nu vor fi cap de serie și lista conține doar nume grele și foarte grele.

Lista din care se va alege adversarul lui U Cluj în turul 1 UEL

Ferencvaros

Qarabag

TSKA Sofia

Hajduk Split

Dinamo Kiev

Șeriff Tiraspol

Meciurile se vor juca pe 9 și 16 iulie.

Ambele echipe au o plasă de siguranță, în cazul în care vor fi eliminate încă de la prima dublă. Nu vor părăsi Europa, ci vor continua în turul 2 din Conference: Craiova pe traseul campioanelor, U Cluj pe traseul general din a treia competiție.

Alții la Mondial, noi la munca de jos

În zilele în care Craiova și U Cluj vor disputa meciurile din cele două manșe ale primului tur, Campionatul Mondial va propune meciuri în fazele foarte avansate: două optimi de finală vor avea loc pe 7 iulie, un sfert de finală pe 9 iulie, iar cele două semifinale sunt programate pe 14 și 15 iulie.

Craiova și U Cluj vor disputa Supercupa României, între turul și returul primului tur preliminar din Europa, pe 12 iulie, la Craiova.

Reperele importante din următoarea lună în fotbalul nostru

16 iunie - tragerea la sorți turul 1 Champions League și Europa League (Craiova, U Cluj)

17 iunie - tragerea la sorți turul 2 al cupelor europene (Craiova, U Cluj, CFR, FCSB)

26 iunie - stabilirea țintarului Ligii 1 ediția 2026-2027

7-9 iulie - prima manșă din turul 1 UCL și Europa League

12 iulie - Supercupa Craiova - U Cluj

14-16 iulie - a doua manșă turul 1 UCL și UEL

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