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Câteva fapte petrecute la Mondialul de fotbal care au legătură colaterală cu fotbalul și nemijlocită cu lumea în care trăim.

În ordine cronologică, bâlbâiala arbitrului brazilian Wilton Pereira Sampaio atunci când a fost pus să explice eliminarea unui jucător sud-africanului Themba Zwane la meciul Mexic-Africa de Sud 2-0.

Al doilea, gestul unui alt arbitru, australianul Shaun Evans, aflat în camera VAR la partida Germania-Curacao. Nu în ultimul rând, mirarea în formă continuată în fața felului în care suporterii japonezi fac curățenie în sectorul de tribună pe care l-au operat.

Dezînvățați limbi străine și fiți curajoși!

Brazilianului Wilton Sampaio i-a fost imposibil să explice în limba engleză motivul pentru care l-a eliminat pe Zwane.

Momentul stânjenitor pentru arbitru a creat mai întâi stupoare, apoi reacții ironice. Valul de glume a fost mai degrabă de amuzament pe rețelele sociale, altfel un spațiu frecvent de manifestare a urii.

În apărarea lui Sampaio a sărit imediat platforma de învățare a limbilor străine Duolingo. Aceasta a subliniat curajul arbitrului de a se exprima într-o limbă străină în fața a milioane de oameni, menționând că este nevoie de curaj să vorbești în engleză în timpul unui meci de asemenea anvergură.

Unul care vorbea fluent engleza era premiat?

Mai mult, în mesajul transmis de Duolingo se precizează că Sampaio va fi invitat să participe la o viitoare campanie de promovare a companiei.

În traducere liberă, că tot suntem puși pe învățat limbi străine, asta înseamnă că ignoranța este premiată. Ceea ce pentru majoritatea blocajul lui Sampaio a fost un exemplu de habarnism și indolență (cum să nu fii în stare să explici motivul unei decizii importante din moment ce face parte din fișa postului arbitrilor care au fost selecționați să conducă meciuri la Cupa Mondială?), pentru Duolingo este motiv excelent să își promoveze produsul.

E un mod nu foarte subtil de a spune că platforma nu te vrea prea deștept. Credeți că un excelent vorbitor de limba engleză, unul dintr-o zonă unde neam nu se vorbește limba lui Shakespeare, ar fi fost premiat de platforma Duolingo?

Ce fel de supremație?!

Un alt fapt care a creat polemică în mediul online, gestul făcut de arbitrul VAR australian Shaun Evans, acela cu degetele mare și arătător împreunate.

Gestul arbitrului australian Shaun Evans

Până mai ieri, semnul cu pricina era marcă înregistrată a piloților de avioane. Inclusiv prin filme, vezi Top Gun.

Acum, afli cu uimire că e un gest cu conotații rasiste, care semnifică „White Power”, adică „Puterea Albilor”, una dintre emblemele mișcărilor de extremă dreapta.

Ca urmare a sesizărilor, FIFA a deschis o anchetă pentru a stabili dacă gestul lui Evans, descris de FARE (Football Against Racism in Europe) drept „o expresie a supremației albilor”.

Nu știu ce să zic, nu știm dacă Evans are simpatii de extremă dreapta, dar mi se pare că încă o dată ne găsim într-o situație de abuz al corectitudinii politice.

Deci, cum procedăm cu piloții dacă ne arată OK-ul cu degetele, îi condamnăm pentru rasism? Dar cu afirmarea necenzurată a sloganului Black Power? Cu ce ar fi mai puțin toxic Black Power decât White Power?

Lecția japoneză pe care am învățat-o și noi

Japonezii au făcut curățenie la locul de muncă, adică în sectorul de tribună pe care l-au ocupat la Dallas, în timpul meciului cu Olanda, scor 2-2. Japonezii au făcut curățenie și lumea s-a minunat din nou.

Au intrat încă o dată în funcțiune sociologii, care au explicat resorturile culturale ale acțiunii, perpetuarea tradițiilor, forța exemplului personal și al apartenenței la comunitate.

Perfect adevărat totul, doar că ne umim în fața unui gest care se repetă de zeci de ani, de cînd niponii participă la Mondialul de fotbal.

Între timp au preluat exemplul și suporterii altor națiuni, inclusiv, spre lauda lor, românii din „Zidul galben”.

Nu mai este o știre că japonezii fac curățenie în tribună. Ar fi o știre atunci când nu ar mai face. Ar fi o știre ca aceea că Duolingo îl premiază pe Sampaio.