„Urmează reconstrucția” Concluziile lui Ioan Ovidiu Sabău, după victoria cu Dinamo: „Am înțeles ce înseamnă Europa”

DINAMO - U CLUJ 1-3. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) și-a felicitat jucătorii pentru calificarea la barajul pentru Conference League.

Ioan Ovidiu Sabău a participat la flash-interviu și a avut doar cuvinte de laudă la adresa elevilor săi. A lăudat reacția din repriza a doua, dar și dorința fotbaliștilor de a câștiga partida.

DINAMO - U CLUJ. Ioan Ovidiu Sabău: „Așa trebuie să se vadă la o echipă care crede că poate realiza ceva.”

Ioan Ovidiu Sabău se gândește deja la sezonul viitor.

„Ne-a ieșit, am avut unele situații și în prima repriză. Am avut două bare, situații de ultimă pasă. Când iese totul bine, trebuie să fi mulțumit ca antrenor. A contat foarte mult starea de spirit și am făcut cinste jocului de fotbal. Cam toate au fost la limită. Anul acesta se pare se echilibrează.

Am înțeles ce înseamnă pentru noi Europa, pentru imaginea acestui club, pentru jucători. Eu văd diferit un pic lucrurile. Eu mă gândesc la muncă, reconstrucție, începe alt campionat. Începem de la 0, sunt jucători care nu mai au contract. Va fi foarte greu pentru mine ca antrenor”, a transmis tehnicianul „studenților”, a declarat Sabău după meci.

Să vedem la următorul joc, putem să jucăm meci de baraj, depinde și de celelalte rezultate. Mi-a plăcut reacția echipei din a repriza a doua. O echipă care te domină în superioritate numerică, au arătat că și-au dorit. Vreau să îi felicit. Așa trebuie să se vadă la o echipă care crede că poate realiza ceva. Ioan Ovidiu Sabău

Sabău, despre „roșul” primit de Chipciu: „Simțea că putem mai mult”

Ioan Ovidiu Sabău a comentat faza la care Alexandru Chipciu a primit două cartonașe în 10 secunde:

„Acolo a considerat că i s-a făcut o nedreptate, a fost o piedică din spate, nu a fost cameră. Sunt emoții, oboseala, eram conduși. Simțea că putem mai mult. E dezamăgirea mare că nu s-a dat penalty. Trebuia să plece de acolo. Kovacs e un arbitru cu experiență și nu a putut trece peste gestul făcut”, a punctat antrenorul ardelenilor

Chipciu a solicitat o lovitură de pedeapsă în minutul 61 al partidei, după un posibil contact cu Maxime Sivis, dar Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue.

Alexandru Chipciu, eliminat pentru proteste

Imediat cum mingea a părăsit spațiul de joc, „centralul” care va arbitra finala UEFA Champions League, PSG -Inter, le-a făcut semn jucătorilor că așteaptă un semn din camera VAR, de la Iulian Dima.

Nici VAR-ul nu a detectat nimic, moment în care Alexandru Chipciu a luat foc. A protestat la adresa lui Kovacs și a gesticulat provocator, moment în care a primit cartonașul galben.

Ulterior, căpitanul lui U s-a îndepărtat de arbitru înjurând, iar „centralul” în vârstă de 40 de ani nu a trecut cu vederea și l-a eliminat pe Chipciu.

În drum spre vestiare, căpitanul lui U nu s-a oprit și a continuat să protesteze la adresa brigăzii de arbitrii.

Condusă cu 0-1, în momentul eliminării lui Chipciu, după golul lui Perica (35) U Cluj a reușit să întoarcă rezultatul în inferioritate numerică și s-a impus, scor 3-1, după reușitele lui Nistor (84), Codrea (90+1) și Macalou (90+3).

U Cluj, calificată la barajul pentru Conference League

U Cluj și-a asigurat locul la barajul pentru cupele europene, unde o va întâlni pe Farul Constanța, în cazul în care constănțenii vor termina în primele 4 echipe din play-out.

Rapid nu mai are cum să o depășească pe U Cluj în clasament. Giuleștenii ar putea maxim să o egaleze la puncte pe formația lui Sabău, dar la egalitate ardelenii au avantajul poziției de la finalul sezonului regulat, unde au terminat pe locul 4.

Totuși, barajul pentru calificarea în primul tur preliminar din Conference League ar putea să nu se dispute, iar U Cluj să se califice direct.

Acest scenariu va fi valabil doar în cazul în care Farul nu va termina printre primele 4 echipe în play-out, acest lucru fiind posibil doar dacă UTA Arad și Petrolul își câștigă meciurile din etapa #9, ultima din play-out.

UTA Arad va juca cu Gloria Buzău, iar Petrolul cu Poli Iași. Ambele meciuri vor avea loc duminică, de la ora 16:00.

În ultima etapă, U Cluj va juca cu Rapid, pe 24 mai.

„Studenții” ar putea termina sezonul pe locul secund în cazul în care CFR Cluj va pierde cu Rapid luni seară, iar Universitatea Craiova va pierde atât cu FCSB, mâine seară, de la 20:00, cât și cu Dinamo în ultima etapă.

Liga 1 - clasament play-off

Echipă Meciuri Puncte 1. FCSB 8 48 2. CFR Cluj 8 39 3. U Cluj 9 38 4. Universitatea Craiova 8 37 5. Rapid 8 32 6. Dinamo 9 31

