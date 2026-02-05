„Se negociază” Mihai Stoica anunță o nouă mutare la FCSB + Ce spune despre Kevin Ciubotaru

- Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că gruparea bucureșteană negociază transferul unui atacant.
După plecarea lui Denis Alibec la Farul Constanța, FCSB vrea să își întărească ofensiva, astfel că a început tratativele pentru a transfera un vârf.
FCSB negociază transferul unui atacant
Într-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook, conducătorul campioanei a anunțat că se poartă negocieri pentru ca la FCSB să ajungă un atacant din afara țării.
În acest moment, în lotul „roș-albaștrilor” se află trei atacanți: Daniel Bîrligea, Mamadou Thiam și Alexandru Stoian, jucător care este eligibil pentru regula U21.
Mihai Stoica a negat un eventual transfer al lui Kevin Ciubotaru la FCSB, după ce s-a vorbit despre un acord între campioană și Hermannstadt pentru tânărul fundaș:
„Se negociază doar pentru un atacant care evoluează într-un alt campionat”, a transmis Mihai Stoica.
Kevin Ciubotaru, dorit de Gigi Becali la FCSB
Gigi Becali a transmis în decembrie 2025 că a bătut palma cu Hermannstadt în privința transferului, urmând ca în perioada de mercato să vină și decizia jucătorului, care a tot amânat răspunsul final.
Ulterior, Claudiu Rotar, acționar la Hermannstadt, a declarat că jucătorul s-ar fi răzgândit și și-ar fi dorit un transfer la FCSB, însă Mihai Stoica a anunțat că nu mai există interes din partea campioanei.
„Kevin Ciubotaru nu mai e de actualitate. Nu există nicio urmă de interes”, transmitea oficialul FCSB, în urmă cu două zile.