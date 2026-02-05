„Se negociază” Mihai Stoica anunță o nouă mutare la FCSB + Ce spune despre Kevin Ciubotaru

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că gruparea bucureșteană negociază transferul unui atacant.

După plecarea lui Denis Alibec la Farul Constanța, FCSB vrea să își întărească ofensiva, astfel că a început tratativele pentru a transfera un vârf.

FCSB negociază transferul unui atacant

Într-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook, conducătorul campioanei a anunțat că se poartă negocieri pentru ca la FCSB să ajungă un atacant din afara țării.

În acest moment, în lotul „roș-albaștrilor” se află trei atacanți: Daniel Bîrligea, Mamadou Thiam și Alexandru Stoian, jucător care este eligibil pentru regula U21.

Mihai Stoica a negat un eventual transfer al lui Kevin Ciubotaru la FCSB, după ce s-a vorbit despre un acord între campioană și Hermannstadt pentru tânărul fundaș:

„Se negociază doar pentru un atacant care evoluează într-un alt campionat”, a transmis Mihai Stoica.

Kevin Ciubotaru, dorit de Gigi Becali la FCSB

Gigi Becali a transmis în decembrie 2025 că a bătut palma cu Hermannstadt în privința transferului, urmând ca în perioada de mercato să vină și decizia jucătorului, care a tot amânat răspunsul final.

Ulterior, Claudiu Rotar, acționar la Hermannstadt, a declarat că jucătorul s-ar fi răzgândit și și-ar fi dorit un transfer la FCSB, însă Mihai Stoica a anunțat că nu mai există interes din partea campioanei.

„Kevin Ciubotaru nu mai e de actualitate. Nu există nicio urmă de interes”, transmitea oficialul FCSB, în urmă cu două zile.

400.000 de euro este cota lui Kevin Ciubotaru, conform Transfermarkt

FOTO. Imagini de la FCSB - Csikszereda, scor 1-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport