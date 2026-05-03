„A fost ofsaid, am văzut perfect” Zeljko Kopic, furios după eroarea arbitrilor din Bănie: „Am crezut că e o glumă! Ce să mai vorbesc?”

alt-text Publicat: 03.05.2026, ora 23:44
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 00:01
  • U CRAIOVA - DINAMO 2-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a luat foc după ce echipa sa a pierdut în bănie din cauza unei mari erori de arbitraj.

Tehnicianul „alb-roșiilor” a vorbit și despre golul victoriei marcat de Steven Nsimba, care s-a aflat în poziție de ofsaid, la faza premergătoare golului.

U CRAIOVA - DINAMO. Zeljko Kopic: „Am crezut că e o glumă! Ce să mai vorbesc?”

La finalul partidei de pe „Ion Oblemenco”, tehnicianul de la Dinamo a declarat că nu are reproșuri față de jucători, fiind mulțumit de jocul prestat de echipa sa.

„Am avut o atitudine bună, am fost buni în dueluri, dar s-a întâmplat totuși cel mai prost scenariu pentru noi, am marcat și am luat gol imediat.

Totuși am avut în continuare meciul sub control, am schimbat așezarea...am fost buni, nu am ce să le reproșez jucătorilor.

Este foarte important ca atunci când înscrii sau când iei gol să rămâi cu aceeași mentalitate, sa ai stabilitate. Noi nu am reușit să facem asta, dar trebuie să recunoaștem că am jucat împotriva unui adversar care are multă calitate”, a declarat Zeljko Kopic, la Prima Sport.

Zelko Kopic: „Ofsaidul s-a petrecut în fața mea, am văzut perfect”

Despre ofsaidul care a avut loc înainte de golul decisiv marcat de U Craiova, Zeljko Kopic a spus:

„Am vorbit cu mai mulți experți în arbitraj și toți mi-au confirmat că a fost ofsaid. Nsimba era chiar în fața mea, de aia am văzut imediat poziția de ofsaid.

Am crezut că e o glumă că nu se anulează golul, am văzut perfect, s-a întâmplat chiar în fața mea. Mereu când le spunem ceva arbitrilor ei spun că vorbim după meci. Ce să mai vorbim după meci?

Nu sunt eu în măsură să spun lucruri, dar experții au spus că a fost ofsaid. Au fost mai multe momente în acest sezon în care am fost dezavantajați”.

Din câte am înțeles de pe bancă, a fost ofsaid înainte să marcheze ei, nu știu cu câte secunde sau minute, nu am văzut faza, nu pot să mă exprim. Trebuie să decidă ei, noi ce putem face acum? Punctele sunt la ei, nu mai putem schimba nimic. Să se ia măsuri dacă a fost. Dacă nu, mergem mai bine. George Pușcaș

FOTO. Ofsaid-ul și golul marcat de Steven Nsimba în meciul cu Dinamo

