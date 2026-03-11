„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”
Ionuț Negoiță/ Foto: Facebok
„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 21:18
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 21:18
  • Ionuț Negoiță (52 de ani), fostul acționar al lui Dinamo, a spus care ar trebui să fie obiectivul „câinilor” în play-off.

Dinamo a încheiat în genuchi sezonul regulat din Liga 1. Formația antrenată de Zeljko Kopic a înregistrat trei înfrângeri consecutive (1-2 cu Rapid, 0-1 cu FC Argeș și 0-2 cu CFR Cluj), astfel că va începe play-off-ul de pe locul 5, la patru puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Ionuț Negoiță: „Ar fi momentul ca Dinamo să se califice în cupele europene

Fost acționar la Dinamo în perioada 2012–2020, Ionuț Negoiță a rămas strâns legat de roș-albi, fiind în prezent unul dintre sponsorii echipei.

Omul de afaceri este de părere că gruparea dinamovistă ar trebui să-și propună calificarea în cupele europene, acolo unde n-a mai fost din anul 2017.

„Mi-aș dori, clar, să terminăm pe un loc de Europa. Sper să ieșim din contextul ăsta, că în ultima vreme, din păcate, lucrurile n-au mers chiar bine. Play-off-ul e alt campionat și am speranțe că se va face o treabă bună.

Clar mi-aș dori, în calitate de dinamovist, de sponsor, de fost acționar, să merg și eu cu echipa la meciuri pe afară. Ar fi momentul”, a declarat Ionuț Negoiță, citat de sport.ro.

Ionuț Negoiță: „Șanse de titlu sunt

Întrebat dacă trupa lui Kopic mai are șansa de a câștiga titlul, Negoiță s-a declarat optimist.

„Normal că tragem speranțe, dar măcar un loc de cupă europeană ar fi realizabil, consider mai realizabil decât titlul. Șanse de titlu sunt, dar nu e o treabă ușoară deloc”, a adăugat Negoiță.

2007
este anul în care Dinamo a câștigat ultimul titlu

Chestionat și cu privire la Cupa României, competiție în semifinalele căreia Dinamo se va duela cu Universitatea Craiova, omul de afaceri a afirmat:

„Și Cupa României, faptul că suntem acolo e un lucru bun, fără discuție, e o șansă care trebuie jucată până la capăt. Dinamo a avut un parcurs bun anul acesta. Chiar foarte bun în anumite perioade”, a concluzionat Negoiță.

13
Cupe ale României are Dinamo în palmares (1959, 1964, 1968, 1982, 1984, 1986, 1990, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2012)

Clasamentul la intrarea în play-off

EchipăPuncte
1. U Craiova30
2. Rapid28
3. U Cluj27
4. CFR Cluj27*
5. Dinamo26
6. FC Argeș25

*️ - beneficiază de rotunjire

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?

U Craiova %
Rapid %
U Cluj %
CFR Cluj %
Dinamo %
FC Argeș %

dinamo bucuresti liga 1 ionut negoita play-off
Citește mai mult
Citește mai mult
Citește mai mult
Citește mai mult
