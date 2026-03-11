„Ca dinamovist, asta mi-aș dori” Ionuț Negoiță, optimist înainte de startul play-off-ului: „Ar fi realizabil”

Ionuț Negoiță (52 de ani), fostul acționar al lui Dinamo, a spus care ar trebui să fie obiectivul „câinilor” în play-off.

Dinamo a încheiat în genuchi sezonul regulat din Liga 1. Formația antrenată de Zeljko Kopic a înregistrat trei înfrângeri consecutive (1-2 cu Rapid, 0-1 cu FC Argeș și 0-2 cu CFR Cluj), astfel că va începe play-off-ul de pe locul 5, la patru puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Ionuț Negoiță: „Ar fi momentul ca Dinamo să se califice în cupele europene”

Fost acționar la Dinamo în perioada 2012–2020, Ionuț Negoiță a rămas strâns legat de roș-albi, fiind în prezent unul dintre sponsorii echipei.

Omul de afaceri este de părere că gruparea dinamovistă ar trebui să-și propună calificarea în cupele europene, acolo unde n-a mai fost din anul 2017.

„Mi-aș dori, clar, să terminăm pe un loc de Europa. Sper să ieșim din contextul ăsta, că în ultima vreme, din păcate, lucrurile n-au mers chiar bine. Play-off-ul e alt campionat și am speranțe că se va face o treabă bună.

Clar mi-aș dori, în calitate de dinamovist, de sponsor, de fost acționar, să merg și eu cu echipa la meciuri pe afară. Ar fi momentul”, a declarat Ionuț Negoiță, citat de sport.ro.

Ionuț Negoiță: „Șanse de titlu sunt”

Întrebat dacă trupa lui Kopic mai are șansa de a câștiga titlul, Negoiță s-a declarat optimist.

„Normal că tragem speranțe, dar măcar un loc de cupă europeană ar fi realizabil, consider mai realizabil decât titlul. Șanse de titlu sunt, dar nu e o treabă ușoară deloc”, a adăugat Negoiță.

2007 este anul în care Dinamo a câștigat ultimul titlu

Chestionat și cu privire la Cupa României, competiție în semifinalele căreia Dinamo se va duela cu Universitatea Craiova, omul de afaceri a afirmat:

„Și Cupa României, faptul că suntem acolo e un lucru bun, fără discuție, e o șansă care trebuie jucată până la capăt. Dinamo a avut un parcurs bun anul acesta. Chiar foarte bun în anumite perioade”, a concluzionat Negoiță.

13 Cupe ale României are Dinamo în palmares (1959, 1964, 1968, 1982, 1984, 1986, 1990, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2012)

Clasamentul la intrarea în play-off

Echipă Puncte 1. U Craiova 30 2. Rapid 28 3. U Cluj 27 4. CFR Cluj 27* 5. Dinamo 26 6. FC Argeș 25

*️ - beneficiază de rotunjire

