Ce nu s-a văzut la TV Cum au reacționat dinamoviștii la golul lui Abdallah, o decizie precaută și un oaspete surpriză la Dinamo - UTA

Dinamo - UTA 1-1. Trei momente surprinse pe Național Arena de reporterii GOLAZO.ro prezenți la meci.

Decizie anti-incidente

Dinamo - UTA a adus o premieră bizară în ceea ce privește amplasarea fanilor oaspeți. Galeria arădenilor a fost plasată într-o zonă cu totul neobișnuită pentru un meci pe Arena Națională: în inelul 3, pe colț, între Tribuna 1 și Peluza Sud.

Este prima dată când un grup de suporteri este poziționat acolo, motivul fiind evitarea oricărui contact cu suporterii dinamoviști. În partea de jos a Peluzei Sud, spre colțul cu Tribuna 2, se află „Sud Dinamo”, iar distanțarea maximă a celor două tabere a fost prioritatea organizatorilor. Asta după incidentele reprobabile din urmă cu un an, de pe „Arcul de Triumf”.

Abdallah, aplaudat la gol

Hakim Abdallah a deschis scorul în minutul 34 al partidei dintre Dinamo și UTA, însă reușita sa nu a fost urmată de o explozie de bucurie. Fostul atacant al „câinilor” a ridicat mâinile, refuzând să celebreze în fața suporterilor dinamoviști.

Gestul său a fost remarcat și apreciat în tribune: chiar dacă erau vizibil dezamăgiți de golul primit, mulți dintre fanii roș-albilor, mai ales din zona VIP, au aplaudat atitudinea plină de respect a jucătorului care a îmbrăcat până în sezomul trecut tricoul lui Dinamo.

Contra a fost la meci

Cosmin Contra a asistat și el la meciul dintre Dinamo și UTA Arad, disputat pe Arena Naționali. Liber de contract după despărțirea de Al-Kholood, „Guriță” a fost surprins în tribune alături de președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu.

Contra rămâne un nume cu greutate în istoria recentă a clubului din Ștefan cel Mare, fiind ultimul antrenor care a condus Dinamo într-o competiție europeană, la celebra dublă cu Athletic Bilbao din urmă cu 5 ani.

