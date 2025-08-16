Dinamo - UTA 1-1. Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre remiza de pe Arena Națională.

Tehnicianul a cerut din nou ca șefii clubului să îi aducă încă 3-4 jucători pentru a întări echipa.

Kopic nu își explică de ce echipa sa nu evoluează încă la nivel înalt pe toată durata meciului. A fost nemulțumit de evoluția din prima repriză, însă și-a lăudat elevii pentru jocul arătat în partea secundă.

Dinamo - UTA 1-1 . Kopic nu înțelege inconstanța elevilor săi: „A fost greu de privit”

„În prima repriză iar n-am jucat bine. Fără forță, fără putere, fără energie. A fost greu de privit. În partea secundă am venit cu energie și calitate, s-a văzut că a fost mai bine. Cred că meritam mai mult decât acest gol marcat. Asta este, trebuie să acceptăm acest rezultat.

Simt energia de dinaintea meciului, simt dorința jucătorilor. Am arătat asta în repriza a doua. Am arătat că putem aduce mulți jucători în careul advers, dar trebuie să jucăm așa tot meciul. Aici trebuie să găsim soluții.

Am fost prea lenți în prima repriză. Trebuia să schimbăm ceva și am fost mulțumit de repriza a doua. Am dominat, eram bine, dar parcă am vrut să facem puțin prea mult și așa au venit eliminările” , a spus Zeljko Kopic la Prima Sport.

Kopic cere transferuri

Tehnicianul lui Dinamo a făcut din nou un apel către șefii clubului să grăbească ultimele achiziții înainte de închiderea perioadei de transferuri:

„Știm că mai avem nevoie de câțiva jucători, dar încă nu am reușit să-i aducem. Sper că vor veni. Toți de la Dinamo spunem același lucru, știm că ne mai trebuie 3-4 jucători”.

