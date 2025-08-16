Kopic cere transferuri Tehnicianul lui Dinamo nu înțelege inconstanța elevilor săi: „A fost greu de privit” +40 foto
Superliga

Kopic cere transferuri Tehnicianul lui Dinamo nu înțelege inconstanța elevilor săi: „A fost greu de privit”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 16.08.2025, ora 00:20
alt-text Actualizat: 16.08.2025, ora 00:22
  • Dinamo - UTA 1-1. Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre remiza de pe Arena Națională.
  • Tehnicianul a cerut din nou ca șefii clubului să îi aducă încă 3-4 jucători pentru a întări echipa.

Kopic nu își explică de ce echipa sa nu evoluează încă la nivel înalt pe toată durata meciului. A fost nemulțumit de evoluția din prima repriză, însă și-a lăudat elevii pentru jocul arătat în partea secundă.

„Nu pot să fac asta în fața lor” Abdallah a explicat gestul făcut după ce a marcat cu Dinamo: „M-am simțit mândru”
Citește și
„Nu pot să fac asta în fața lor” Abdallah a explicat gestul făcut după ce a marcat cu Dinamo: „M-am simțit mândru”
Citește mai mult
„Nu pot să fac asta în fața lor” Abdallah a explicat gestul făcut după ce a marcat cu Dinamo: „M-am simțit mândru”

Dinamo - UTA 1-1. Kopic nu înțelege inconstanța elevilor săi: „A fost greu de privit”

„În prima repriză iar n-am jucat bine. Fără forță, fără putere, fără energie. A fost greu de privit. În partea secundă am venit cu energie și calitate, s-a văzut că a fost mai bine. Cred că meritam mai mult decât acest gol marcat. Asta este, trebuie să acceptăm acest rezultat.

Simt energia de dinaintea meciului, simt dorința jucătorilor. Am arătat asta în repriza a doua. Am arătat că putem aduce mulți jucători în careul advers, dar trebuie să jucăm așa tot meciul. Aici trebuie să găsim soluții.

Am fost prea lenți în prima repriză. Trebuia să schimbăm ceva și am fost mulțumit de repriza a doua. Am dominat, eram bine, dar parcă am vrut să facem puțin prea mult și așa au venit eliminările”, a spus Zeljko Kopic la Prima Sport.

Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (16).jpg
Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (16).jpg

Galerie foto (40 imagini)

Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (1).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (2).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (3).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+40 Foto
labels.photo-gallery

Kopic cere transferuri

Tehnicianul lui Dinamo a făcut din nou un apel către șefii clubului să grăbească ultimele achiziții înainte de închiderea perioadei de transferuri:

„Știm că mai avem nevoie de câțiva jucători, dar încă nu am reușit să-i aducem. Sper că vor veni. Toți de la Dinamo spunem același lucru, știm că ne mai trebuie 3-4 jucători”.

Citește și

Tribut pentru Diogo Jota  FOTO. Momente emoționante înainte de Liverpool - Bournemouth » Cum au celebrat Ekitike și Gakpo golurile
Campionate
23:15
Tribut pentru Diogo Jota FOTO. Momente emoționante înainte de Liverpool - Bournemouth » Cum au celebrat Ekitike și Gakpo golurile
Citește mai mult
Tribut pentru Diogo Jota  FOTO. Momente emoționante înainte de Liverpool - Bournemouth » Cum au celebrat Ekitike și Gakpo golurile
A vrut să-l umilească pe Rege! Planul de necrezut al lui Becali: „Voia  să îl învăț fotbal pe Hagi! Cum poți să gândești așa ceva!?”
Superliga
19:17
A vrut să-l umilească pe Rege! Planul de necrezut al lui Becali: „Voia să îl învăț fotbal pe Hagi! Cum poți să gândești așa ceva!?”
Citește mai mult
A vrut să-l umilească pe Rege! Planul de necrezut al lui Becali: „Voia  să îl învăț fotbal pe Hagi! Cum poți să gândești așa ceva!?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
dinamo uta arad zeljko kopic
Știrile zilei din sport
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Superliga
14:29
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
Citește mai mult
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Campionate
13:57
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Citește mai mult
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Superliga
11:20
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Citește mai mult
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Conference League
11:40
„Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Citește mai mult
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:20
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua , în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
18:44
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor, recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică!
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor,  recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică! 
18:00
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
17:58
„Negocieri blocate” Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini”
„Negocieri blocate” Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Top stiri din sport
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Nationala
09:59
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Citește mai mult
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Campionate
10:21
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Citește mai mult
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Stranieri
09:48
Stanciu, gol la debut VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Citește mai mult
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!
Superliga
15.08
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în 9 jucători!
Citește mai mult
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!

Echipe/Competiții

fcsb 93 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 15 rapid 32 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 2 uta arad 21 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
16.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share