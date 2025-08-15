A vrut să-l umilească pe Rege! Planul de necrezut al lui Becali: „Voia  să îl învăț fotbal pe Hagi! Cum poți să gândești așa ceva!?”
Andrei Vochin (FOTO: Sport Pictures)
A vrut să-l umilească pe Rege! Planul de necrezut al lui Becali: „Voia să îl învăț fotbal pe Hagi! Cum poți să gândești așa ceva!?”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 15.08.2025, ora 19:17
alt-text Actualizat: 15.08.2025, ora 21:28
  • Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, a dezvăluit că Gigi Becali i-a oferit o sumă importantă în 2007 pentru a semna cu FCSB, însă l-a refuzat.
Nicolescu, contrazis Comunicatul clubului Metalul Buzău, în legătură cu transferul lui Valentin Robu la Dinamo: „Ofertă de 5 ori mai mică"
Nicolescu, contrazis Comunicatul clubului Metalul Buzău, în legătură cu transferul lui Valentin Robu la Dinamo: „Ofertă de 5 ori mai mică”
Nicolescu, contrazis Comunicatul clubului Metalul Buzău, în legătură cu transferul lui Valentin Robu la Dinamo: „Ofertă de 5 ori mai mică”

Vochin susține că Becali l-a observat după ce l-a sfătuit pe antrenorul Cosmin Olăroiu înaintea meciului cu Betis Sevilla din optimile Cupei UEFA, câștigat cu 3-0.

Voyo reacționează Ce le oferă abonaților după ce platforma Pro TV a picat la Drita - FCSB
Voyo reacționează Ce le oferă abonaților după ce platforma Pro TV a picat la Drita - FCSB
Voyo reacționează Ce le oferă abonaților după ce platforma Pro TV a picat la Drita - FCSB

Andrei Vochin, ofertat de Gigi Becali: „Să vii să-l înveți fotbal pe Hagi”

Negocierile au avut loc în momentul în care Vochin lucra pentru Gazeta Sporturilor, redacție condusă la acea vreme de Cătălin Tolontan, în prezent editor coordonator al GOLAZO.ro.

Antrenorul roș-albaștrilor era Gheorghe Hagi. Acesta a calificat echipa în grupele Ligii Campionilor, însă a părăsit banca tehnică după doar 11 meciuri, în urma unui conflict cu Becali.

„L-a sunat pe Tolo să-i spună dacă poate să vorbească cu mine. Cred că n-avea nici numărul de telefon. Și m-a sunat. Stilul domniei sale: «Să vii, că vreau să te iau. Gata, te iau la Steaua!». «Stați, domne, un pic». Eu, analitic. Mă mai întâlnisem cu el. Din postura ziarist-patron. Dar nu numai, ci și din postura de prieten cu MM […]

L-am întrebat: «Ce să fac eu la Steaua?». Și răspunsul lui… zice: «Să vii să-l înveți fotbal pe Hagi!». Hagi era antrenorul echipei. Și atunci nu mai știam ce să fac! «Domnul Becali, vă rog eu frumos să nu spuneți asta public. Cum să spuneți așa?! Și cum să-l învăț eu fotbal pe Hagi?! Doamne ferește să…».

«Haide, bă, tată, lasă! Vino la mine la palat și discutăm, că nu știu ce…». [...] Prima și singura dată când am fost la palat. Am stat un sfert de oră până când a apărut domnul Becali [...]

«Dar haideți să vedem cu ce aș putea să vă ajut». A spus același lucru (n.r. – despre Hagi). «Vă rog eu frumos, asta să nu mai spuneți niciodată. Eu nu vreau să am treabă cu asta». Cum să poți să gândești așa ceva vreodată?!”, a dezvăluit Vochin, potrivit gsp.ro.

25 de ani am văzut niște lucruri, am scris despre ele, am spus cum ar putea să fie. Și m-am gândit că aș putea să implementez câteva idei. Cu asta m-a atins și cu asta cred că m-a convins și Răzvan Burleanu. Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF

Andrei Vochin: „Becali mi-ar fi oferit 100.000 de euro ca să vin la Steaua”

Vochin a dezvăluit cu ce salariu a vrut să-l ademenească finanțatorul roș-albaștrilor.

„Becali a avut un mini-șoc când i-a zis lui Tolo că vrea să-mi dea bani mulți. Pentru că era o perioadă în care, în presă, se câștigau bani mulți. Explodase piața de publicitate și eu aveam multe colaborări. Apăruse GSP TV, comentam meciuri, aveam o emisiune a mea.

Cert este că eu, în anul respectiv, am câștigat undeva la 100.000 de euro, cumulat. Asta era suma pe care mi-ar fi oferit-o domnul Becali ca să vin la Steaua.

Asta i-a spus și lui Tolontan și asta mi-a spus și mie când eram la palat. Tolontan i-a transmis, de altfel: «Vedeți că nu cred că îl convingeți cu asta». «Nu se poate! Voi, în presă, chiar așa…?!». «Asta e situația. Ca să nu puteți să ne mai cumpărați, dacă aveți de gând vreunul. Vreodată»”, a mai povestit fostul jurnalist.

Vochin a dezvăluit de ce l-a refuzat pe Gigi Becali: „Pentru că mie îmi place predictibilitatea. Nu mă simt bine în situații care se schimbă de pe o zi pe alta, niciodată. Eu nu schimb joburile prea des. Ăsta a fost felul meu de a fi.

Or, a intra în fotbal alături de anumite personaje... există un risc ca azi să fii, iar mâine să nu mai fii”.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Rapid are o nouă bază de pregătire Primele imagini de la antrenamentul giuleștenilor la noua construcție din Ștefănești
16:34
Rapid are o nouă bază de pregătire Primele imagini de la antrenamentul giuleștenilor la noua construcție din Ștefănești
Rapid are o nouă bază de pregătire Primele imagini de la antrenamentul giuleștenilor la noua construcție din Ștefănești
Rotaru, trăiri intense  Finanțatorul celor de la U Craiova nu se aștepta la „thrillerul" cu Spartak Trnava: „O nebunie!"
15:59
Rotaru, trăiri intense Finanțatorul celor de la U Craiova nu se aștepta la „thrillerul” cu Spartak Trnava: „O nebunie!”
Rotaru, trăiri intense  Finanțatorul celor de la U Craiova nu se aștepta la „thrillerul” cu Spartak Trnava: „O nebunie!”

„Îi anunț pe toți dinamoviștii" Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună"
14:29
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
13:57
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
11:20
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939" UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
11:40
„Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
19:20
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua , în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
18:44
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor, recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică!
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor,  recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică! 
18:00
„Nu vom putea apela la toți" Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
17:58
„Negocieri blocate" Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini"
„Negocieri blocate” Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini”
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Nationala
09:59
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Citește mai mult
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Campionate
10:21
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Citește mai mult
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat"
Stranieri
09:48
Stanciu, gol la debut VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Citește mai mult
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii" smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!
Superliga
15.08
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în 9 jucători!
Citește mai mult
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!

fcsb 93 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 15 rapid 32 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 2 uta arad 21 farul constanta 7

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul
16.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
