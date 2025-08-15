Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, a dezvăluit că Gigi Becali i-a oferit o sumă importantă în 2007 pentru a semna cu FCSB, însă l-a refuzat.

Vochin susține că Becali l-a observat după ce l-a sfătuit pe antrenorul Cosmin Olăroiu înaintea meciului cu Betis Sevilla din optimile Cupei UEFA, câștigat cu 3-0.

Andrei Vochin, ofertat de Gigi Becali: „Să vii să-l înveți fotbal pe Hagi”

Negocierile au avut loc în momentul în care Vochin lucra pentru Gazeta Sporturilor, redacție condusă la acea vreme de Cătălin Tolontan, în prezent editor coordonator al GOLAZO.ro.

Antrenorul roș-albaștrilor era Gheorghe Hagi. Acesta a calificat echipa în grupele Ligii Campionilor, însă a părăsit banca tehnică după doar 11 meciuri, în urma unui conflict cu Becali.

„L-a sunat pe Tolo să-i spună dacă poate să vorbească cu mine. Cred că n-avea nici numărul de telefon. Și m-a sunat. Stilul domniei sale: «Să vii, că vreau să te iau. Gata, te iau la Steaua!». «Stați, domne, un pic». Eu, analitic. Mă mai întâlnisem cu el. Din postura ziarist-patron. Dar nu numai, ci și din postura de prieten cu MM […]

L-am întrebat: «Ce să fac eu la Steaua?». Și răspunsul lui… zice: «Să vii să-l înveți fotbal pe Hagi!» . Hagi era antrenorul echipei. Și atunci nu mai știam ce să fac! «Domnul Becali, vă rog eu frumos să nu spuneți asta public. Cum să spuneți așa?! Și cum să-l învăț eu fotbal pe Hagi?! Doamne ferește să…».

«Haide, bă, tată, lasă! Vino la mine la palat și discutăm, că nu știu ce…». [...] Prima și singura dată când am fost la palat. Am stat un sfert de oră până când a apărut domnul Becali [...]

«Dar haideți să vedem cu ce aș putea să vă ajut». A spus același lucru (n.r. – despre Hagi). «Vă rog eu frumos, asta să nu mai spuneți niciodată. Eu nu vreau să am treabă cu asta». Cum să poți să gândești așa ceva vreodată?!”, a dezvăluit Vochin, potrivit gsp.ro.

25 de ani am văzut niște lucruri, am scris despre ele, am spus cum ar putea să fie. Și m-am gândit că aș putea să implementez câteva idei. Cu asta m-a atins și cu asta cred că m-a convins și Răzvan Burleanu. Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF

Andrei Vochin: „Becali mi-ar fi oferit 100.000 de euro ca să vin la Steaua”

Vochin a dezvăluit cu ce salariu a vrut să-l ademenească finanțatorul roș-albaștrilor.

„Becali a avut un mini-șoc când i-a zis lui Tolo că vrea să-mi dea bani mulți. Pentru că era o perioadă în care, în presă, se câștigau bani mulți. Explodase piața de publicitate și eu aveam multe colaborări. Apăruse GSP TV, comentam meciuri, aveam o emisiune a mea.

Cert este că eu, în anul respectiv, am câștigat undeva la 100.000 de euro, cumulat. Asta era suma pe care mi-ar fi oferit-o domnul Becali ca să vin la Steaua.

Asta i-a spus și lui Tolontan și asta mi-a spus și mie când eram la palat. Tolontan i-a transmis, de altfel: «Vedeți că nu cred că îl convingeți cu asta». «Nu se poate! Voi, în presă, chiar așa…?!». «Asta e situația. Ca să nu puteți să ne mai cumpărați, dacă aveți de gând vreunul. Vreodată»”, a mai povestit fostul jurnalist.

Vochin a dezvăluit de ce l-a refuzat pe Gigi Becali: „Pentru că mie îmi place predictibilitatea. Nu mă simt bine în situații care se schimbă de pe o zi pe alta, niciodată. Eu nu schimb joburile prea des. Ăsta a fost felul meu de a fi.

Or, a intra în fotbal alături de anumite personaje... există un risc ca azi să fii, iar mâine să nu mai fii”.

