Victor Angelescu, președintele Rapidului, a reacționat la declarațiile omologului său de la Dinamo, Andrei Nicolescu.

Președintele „câinilor” este nemulțumit de prețul cerut pentru atacantul francez Antoine Baroan (25 de ani).

Rapid ar solicita 500.000 de euro pentru atacantul francez, autor a două goluri în 14 meciuri din Superliga.

Victor Angelescu, replică pentru Andrei Nicolescu: „Mai bine îşi văd de jucătorii lor să nu-i mai piardă gratis”

„Noi nu credem că Baroan e slab, că dacă era slab nu-l mai dorea Dinamo. Nu cred că, dacă Dinamo are un conflict cu un jucător, nu-şi doreşte bani pentru el. Baroan nu e în ultimele şase luni.

Pe Selmani, intrat în ultimele şase luni, voiau sute de mii de euro şi, până la urmă, a plecat gratis.

Mai bine îşi văd de jucătorii lor să nu-i mai piardă gratis şi ne lasă pe noi în pace. Relaţia dintre antrenor şi jucător nu se mai poate remedia. Nu înseamnă că e un jucător slab, are o vârstă cum trebuie, a demonstrat anumite lucruri, iar cine îl doreşte trebuie să plătească.

Nu-l dăm pe Baroan că e cel mai slab atacant, doar că relaţia cu el nu e cum ne dorim. Poate îşi doreşte să joace mai mult în altă parte, dar nu înseamnă că-l dăm liber. Nu a fost în cantonament, dar înainte s-a antrenat. Se va antrena, că trebuie să-i dai posibilitatea.

Dacă nu pleacă, poate rămâne în lot, se împacă cu Gâlcă. Noi doi am zis că e transferabil”, a spus preşedintele de la Rapid, Victor Angelescu, conform orangesport.ro.

Normal că suntem dispuşi să negociem. Vedem când avem interes pentru el. Victor Angelescu

Baroan a marcat ambele goluri ale Rapidului în Superliga, în victoria cu 2–1 obținută împotriva lui Botoșani, în etapa #4 din sezonul 2025-2026 al Superligii.

Antoine Baroan s-a despărțit în vară de formația elvețiană Winterthur și a semnat cu Rapid, unde are contract până în vara lui 2028.

Înainte de meciul cu Botoșani de pe 8 decembrie 2025(0-0), Costel Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, a transmis că Antoine Baroan a fost exclus din lot pentru meciul din etapa #19.

Francezul a intrat în dizgrația lui Costel Gâlcă, după ce ar fi întârziat la mai multe antrenamente ale celor de la Rapid.

Antoine Baroan s-a numărat printre cei trei fotbaliști absenți din cantonamentul din Antalya, alături de Franz Stolz, care i-a părăsit pe giuleșteni, și Kader Keita, care este accidentat.

Am spus-o, din punctul meu de vedere, un jucător când nu e la prima abatere, nu avem ce vorbi. Nu vorbim de calitățile sportive, ci de cele umane Costel Gâlcă

Ce a declarat Andrei Nicolescu: „Nu se potrivește calculul din vară cu acela din iarnă”

Întrebat despre șansele unei mutări a atacantului cotat la 600.000 de euro pe Transfermarkt, Nicolescu a răspuns într-o notă ironică:

„Să piardă (n.r. - Rapid) bani în continuare. Îmi place calculul făcut de ei de acolo, dar nu are cum să se potrivească calculul din vară cu cel din iarnă”, a spus Nicolescu.

Cifrele lui Antoine Baroan:

Botev Plovdiv: 74 meciuri, 27 goluri, 13 pase decisive

74 meciuri, 27 goluri, 13 pase decisive Winterthur: 36 meciuri, 5 goluri, 4 pase decisive

36 meciuri, 5 goluri, 4 pase decisive Chamois Niort: 30 meciuri, două goluri

30 meciuri, două goluri Rapid: 15 meciuri, două goluri, o pasă decisivă

15 meciuri, două goluri, o pasă decisivă Ludogorets: 7 meciuri, două goluri, două pase decisive

