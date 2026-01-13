- Victor Angelescu, președintele Rapidului, a reacționat la declarațiile omologului său de la Dinamo, Andrei Nicolescu.
- Președintele „câinilor” este nemulțumit de prețul cerut pentru atacantul francez Antoine Baroan (25 de ani).
Rapid ar solicita 500.000 de euro pentru atacantul francez, autor a două goluri în 14 meciuri din Superliga.
Victor Angelescu, replică pentru Andrei Nicolescu: „Mai bine îşi văd de jucătorii lor să nu-i mai piardă gratis”
„Noi nu credem că Baroan e slab, că dacă era slab nu-l mai dorea Dinamo. Nu cred că, dacă Dinamo are un conflict cu un jucător, nu-şi doreşte bani pentru el. Baroan nu e în ultimele şase luni.
Pe Selmani, intrat în ultimele şase luni, voiau sute de mii de euro şi, până la urmă, a plecat gratis.
Mai bine îşi văd de jucătorii lor să nu-i mai piardă gratis şi ne lasă pe noi în pace. Relaţia dintre antrenor şi jucător nu se mai poate remedia. Nu înseamnă că e un jucător slab, are o vârstă cum trebuie, a demonstrat anumite lucruri, iar cine îl doreşte trebuie să plătească.
Nu-l dăm pe Baroan că e cel mai slab atacant, doar că relaţia cu el nu e cum ne dorim. Poate îşi doreşte să joace mai mult în altă parte, dar nu înseamnă că-l dăm liber. Nu a fost în cantonament, dar înainte s-a antrenat. Se va antrena, că trebuie să-i dai posibilitatea.
Dacă nu pleacă, poate rămâne în lot, se împacă cu Gâlcă. Noi doi am zis că e transferabil”, a spus preşedintele de la Rapid, Victor Angelescu, conform orangesport.ro.
Normal că suntem dispuşi să negociem. Vedem când avem interes pentru el. Victor Angelescu
Baroan a marcat ambele goluri ale Rapidului în Superliga, în victoria cu 2–1 obținută împotriva lui Botoșani, în etapa #4 din sezonul 2025-2026 al Superligii.
Antoine Baroan s-a despărțit în vară de formația elvețiană Winterthur și a semnat cu Rapid, unde are contract până în vara lui 2028.
Înainte de meciul cu Botoșani de pe 8 decembrie 2025(0-0), Costel Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, a transmis că Antoine Baroan a fost exclus din lot pentru meciul din etapa #19.
Francezul a intrat în dizgrația lui Costel Gâlcă, după ce ar fi întârziat la mai multe antrenamente ale celor de la Rapid.
Antoine Baroan s-a numărat printre cei trei fotbaliști absenți din cantonamentul din Antalya, alături de Franz Stolz, care i-a părăsit pe giuleșteni, și Kader Keita, care este accidentat.
Am spus-o, din punctul meu de vedere, un jucător când nu e la prima abatere, nu avem ce vorbi. Nu vorbim de calitățile sportive, ci de cele umane Costel Gâlcă
Ce a declarat Andrei Nicolescu: „Nu se potrivește calculul din vară cu acela din iarnă”
Întrebat despre șansele unei mutări a atacantului cotat la 600.000 de euro pe Transfermarkt, Nicolescu a răspuns într-o notă ironică:
„Să piardă (n.r. - Rapid) bani în continuare. Îmi place calculul făcut de ei de acolo, dar nu are cum să se potrivească calculul din vară cu cel din iarnă”, a spus Nicolescu.
Cifrele lui Antoine Baroan:
- Botev Plovdiv: 74 meciuri, 27 goluri, 13 pase decisive
- Winterthur: 36 meciuri, 5 goluri, 4 pase decisive
- Chamois Niort: 30 meciuri, două goluri
- Rapid: 15 meciuri, două goluri, o pasă decisivă
- Ludogorets: 7 meciuri, două goluri, două pase decisive