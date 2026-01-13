Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, 48 de ani, a vorbit despre mutările pe care le mai poate face clubul pe piața transferurilor

„Câinii” mai au nevoie de cel puțin un fundaș central și de un atacant. L-au transferat iarna aceasta doar pe Valentin Țicu, fundaș stânga.

Perioada de transferuri se încheie pe 9 februarie, apoi putând semna doar jucători liberi de contract.

Zeljko Kopic: „Pentru mine, e important ce am în control”

„(n.r. Care e nivelul de stres și de răbdare în așteptarea transferurilor? Îi așteptați acum sau credeți că mai e timp, mai sunt câteva săptămâni de mercato?) E vorba de de mindset, de cum gestionezi situația.

Știu care e poziția mea, sunt antrenorul, nu sunt singurul din club. Îmi spun ideile, ce consider eu că e cel mai bine pentru echipă, după care e vorba de posibilități, de resurse, de multe alte lucruri.

Pentru mine, e important ce am în control. Adică echipa care a fost cu mine în Antalya, unde am muncit bine, cu o atmosferă bună, o energie bună, experiențe pozitive de la meciuri și antrenamente.

Despre transferuri vom vedea dacă vom mai semna jucători sau nu și ce nivel de calitate vor avea dacă vor veni. Pentru mine, ca antrenor, e important să-mi fac treaba cât mai bine, alături de stafful meu.

Legat de prelungirea lui Boateng, eu am vorbit cu el și cu agentul lui, vreau mereu să înțeleg ambele părți, cum văd situația.

Impresarul și jucătorul, în unele moduri, mi-au promis, mi-au spus că vor fi pozitivi în discuțiile cu clubul. Ei vor să prelungească.

Nu știu detaliile, unde sunt cu negocierile. Boa vrea să continue cu noi.

Pentru mine e important, când vorbim de construcția echipei. Avem experiențe din sezonul trecut cu unii jucători care au plecat gratis iar, clubul n-a putut face nimic.

Nu e vina nimănui, nu e o greșeală mare, dar se întâmplă. Întâi, prioritatea a fost să rămânem în Liga 1, apoi jucătorii nu au dorit să semneze prelungirea, în sezonul următor.

E important, dacă clubul are posibilitatea și resursele, să mențină jucătorii foarte buni și pe cei mai talentați. Nu mereu ai această șansă”, a spus Kopic pentru Radio Dinamo, într-un interviu publicat azi dar realizat pe 11 ianuarie.

Boateng ne-a transmis că își dorește un contract pe doi ani, nu pe patru. Directorul sportiv a avut apoi o discuție mai detaliată cu el și, cumva, au plecat de la masă strângând mâna, cu ideea de a pune pe hârtie și de a semna un contract pe doi ani. Aceasta este realitatea în acest moment. Nu este încă semnat, dar credem că am ajuns la un acord și urmează să punem totul pe hârtie. Din ce am văzut eu, sunt optimist Andrei Nicolescu azi, pentru fanatik.ro

VIDEO Supergolul lui Mazilu în Dinamo - Gangwon 3-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport