Doliu în atletismul românesc Fostul recordman al României a murit la vârsta de 80 de ani
Doliu în atletismul românesc Fostul recordman al României a murit la vârsta de 80 de ani

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 16:36
alt-text Actualizat: 10.03.2026, ora 16:36
  • Fostul atlet Dinu Piștalu a murit la vârsta de 80 de ani.
  • Acesta a fost campion național și unul dintre cei mari buni sportivi la săritura cu prăjina din România.

Dinu Piștalu a deținut inclusiv recordul național la săritură, fiind unul dintre cei mai importanți sportivi din istoria clubului Dinamo București.

„Dacă ajung banii la copii, da!” Ilie Năstase, pentru GOLAZO.ro, despre proiectul de lege pentru declararea anului 2027 drept Anul Ilie Năstase: „Mai puțin festivism”
„Dacă ajung banii la copii, da!” Ilie Năstase, pentru GOLAZO.ro, despre proiectul de lege pentru declararea anului 2027 drept Anul Ilie Năstase: „Mai puțin festivism”
„Dacă ajung banii la copii, da!” Ilie Năstase, pentru GOLAZO.ro, despre proiectul de lege pentru declararea anului 2027 drept Anul Ilie Năstase: „Mai puțin festivism”

Dinu Piștalu a murit la vârsta de 80 de ani

Dinu Piștalu a fost primul atlet român care a depășit indoor ștacheta înălțată la 5 metri, stabilind trei recorduri naționale în sală și unul în aer liber.

Acesta a atins înălțimea de 5,10 metri în 1970, în timp ce, la nivel personal, a atins inclusiv 5,20 metri, pe 15 mai 1976.

Fiul fostului atlet a oferit câteva detalii despre viața tatălui său și abilitățile necesare pentru disciplina pe care acesta a practicat-o.

„Tata îmi povestea de când eram mic duelul său cu Petre Astafei și cu ceilalți titani din săritura cu prăjina. Mi-a insuflat și mie pasiunea pentru sport.

Din perioada în care era sportiv la Dinamo a legat prietenii pe viață... Se vedea cu rivalii și colegii lui până la bătrânețe... povesteau cu un zâmbet cald tot ce au trăit la concursuri, în cantonamente, pe drum către competiții.

Săritura cu prăjina nu e doar o disciplină pasionantă pentru fani, ci și o provocare pentru atleți. Dacă te-ai apucat de ea, te îndrăgostești iremediabil. Ai nevoie de mii de repetări, tehnică, precizie, flexibilitate de gimnast, o tonă de curaj, dar și de un psihic de fier”, a declarat Mihai Piștalu, fiul lui Dinu Piștalu, potrivit sport.ro.

