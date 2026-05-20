Descinderi DNA la Brăila  Sunt vizate fapte de abuz în serviciu la Consiliul Județean, în legătură cu clubul de handbal
alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 15:29
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 15:29
  • Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat, miercuri, multiple percheziții la Consiliul Județean Brăila.
  • Au fost ridicate documente care vizează activitatea clubului de handbal HC Dunărea Brăila, fiind vorba despre anumite fapte de abuz în serviciu comise din 2022.

Clubul este finanțat și administrat de Consiliul Județean Brăila, dar și de Primăria Brăila.

Descinderi DNA la Consiliul Județean Brăila. Este vizat și clubul de handbal HC Dunărea Brăila

În atenţia anchetatorilor s-ar afla preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, Francisk Iulian Chiriac, dar şi Adrian Manole, conducătorul clubului HC Dunărea Brăila şi ginerele fostului premier, actual europarlamentar, Mihai Tudose.

În acest caz sunt vizate fapte de abuz în serviciu comise din 2022 la clubul de handbal, în legătură cu alocarea unor fonduri publice.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Galaţi efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, începând cu anul 2022 şi până în prezent, a unor infracţiuni de abuz în serviciu, prin care ar fi fost obţinute foloase necuvenite pentru sine sau pentru alte persoane, în legătură cu modul de alocare a unor fonduri publice”, a transmis DNA, citat de news.ro.

Astfel, sunt efectuate percheziţii domiciliare în trei locaţii situate pe raza municipiului Brăila. Acțiunea procurorilor DNA ar fi fost declanşată în urma unei plângeri, conform Obiectiv Vocea Brăilei.

Adrian Manole, conducătorul clubului HC Dunărea Brăila din noiembrie 2021, a declarat:

Nu avem nimic de ascuns! Punem la dispoziţie toate documentele solicitate! Am fost şi suntem de bună credinţă, am respectat întotdeauna legislaţia nu numai în relaţia cu Consiliul Judeţean!

Aş dori să subliniez că luăm partea bună a lucrurilor: prin aceste acţiuni sperăm să se termine odată cu toate acuzaţiile care-au fost lansate în spaţiul public”, a spus Manole.

Adrian Manole are 39 de ani și a fost arbitru de fotbal, dar și fost manager general la Viitorul Ianca. În plus, este și membru în Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal.

Într-o înregistrare video de pe Facebook, Orest Sulicu, şeful compartimentului juridic al CJ Brăila, a confirmat descinderile efectuate de DNA.

Ancheta a început cu câteva zile înaintea meciului cu CSM Slatina, care va avea loc la Sala Polivalentă, pe 23 mai, de la ora 17:30.

