Concurență pentru Bancu VIDEO. Gică Hagi caută forțe proaspete pentru postul de fundaș stânga la națională: „Trebuie să găsim ceva”

Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul României, a explicat care au fost primele decizii luate la echipa națională.

Naționala României va disputa două meciuri de pregătire în luna iunie. „Tricolorii” vor întâlni mai întâi Georgia, marți, 2 iunie, de la ora 20:00, la Tbilisi, pe stadionul „Mikheil Meskhi”.

Patru zile mai târziu, pe 6 iunie, vor găzdui Țara Galilor în primul meci disputat pe teren propriu cu Gheorghe Hagi în postura de selecționer.

Gheorghe Hagi: „La fundași stânga o să luăm patru"

În cadrul conferinței de presă de miercuri, Gheorghe Hagi a precizat că va convoca trei jucători pe fiecare post pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor.

Totuși, pentru postul de fundaș stânga va chema patru jucători, pentru a-i crea concurență lui Nicușor Bancu.

„Trebuie să ne cunoaștem și trebuie să-i văd la antrenamente, trebuie să-i văd cum percep informația pe care noi le-o dăm, modul nostru în care vrem să jucăm, cum o procesează.

De aceea am crezut că trei jucători pe post e bine, la fundași stânga o să luăm patru. Bancu își face treaba foarte bine, dar trebuie să simtă și el în spatele lui (n.r. presiunea), trebuie să găsim un jucător tânăr care să concureze.

El și (Andrei) Rațiu au foarte puțină concurență pe post. Așa că acolo chiar trebuie să muncim bine, să găsim ceva”, a declarat Gheorghe Hagi.

Ce soluții pentru postul de fundaș stânga mai are Hagi:

Alexandru Chipciu (U Cluj)

Deian Sorescu (Gaziantep)

Andrei Borza (Rapid)

Raul Opruț (Dinamo)

Kevin Ciubotaru (Hermannstadt)

Decizia noastră, împreună cu staff-ul, a fost să luăm trei jucători pe post. O să-i luăm pe toți care, într-un fel sau altul, se încadrează în acele criterii principale care sunt: jucători experimentați, jucători tineri, care joacă la echipă. Gheorghe Hagi, selecționerul României

Pentru echipa națională, Nicușor Bancu, proaspăt campion al României cu U Craiova, a bifat 52 de apariții, a marcat 2 goluri și a oferit 8 pase decisive.

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

Gică Hagi a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor

Hagi a stabilit lista stranierilor din care va alege doar o parte pentru partidele amicale de luna viitoare, urmând să fie anunțat în curând și lotul final, care va include și fotbaliști din campionatul intern.

Patru jucători de pe listă nu au mai evoluat până acum pentru naționala mare: Otto Hindrich (portar), Tony Strata (fundaș dreapta), Marius Corbu (mijlocaș central) și Ianis Stoica (aripă stânga).

Cum arată lista preliminară a stranierilor:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI

Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

