„O să reluăm discuțiile” Sepsi pregătește primul transfer după revenirea în Liga 1 » A fost căpitanul echipei

Laszlo Dioszegi (54 de ani), patronul celor de la Sepsi, își dorește să-l readucă pe Marius Ștefănescu (27 de ani) la formația din Sfântu Gheorghe.

Fotbalistul este liber de contract după despărțirea de Konyaspor, unde a stat doar 7 luni.

Mijlocașul s-a făcut cunoscut în fotbalul din România la Sepsi, formație pentru care a evoluat în perioada 2018 - 2024. A fost transferat ulterior de FCSB în schimbul sumei de 1,3 milioane de euro.

Laszlo Dioszegi, despre Ștefănescu: „O să reluăm discuțiile cu el. Să vedem dacă ajungem la un numitor comun”

Sepsi a promovat în Liga 1 și vrea să-și întărească lotul pentru sezonul viitor, iar Laszlo Dioszegi ia în considerare întoarcerea lui Marius Ștefănescu, fostul căpitan al echipei.

„Marius Ștefănescu a fost la ultimul nostru meci (n.r. cu Chindia, 1-1). Nu am discutat, doar ne-am strâns mâna. Eram în febra acelui duel.

Este un jucător care ne poate ajuta, o să reluăm discuțiile cu el. Să vedem dacă ajungem la un numitor comun. Vedem și ce pretenții are, dar și ceea ce putem oferi noi.

Poate reușim să negociem să fie bine pentru ambele părți. Pe noi sigur ne ajută un asemenea jucător. Marius nu prea a jucat în ultimul an. Dacă aș gândi ca un fotbalist, aș veni la Sepsi și aș vrea să joc.

Apoi, dacă vine o ofertă bună pentru el... Nu suntem un club care poate oferi ceea ce oferă FCSB sau cluburile din Turcia. Trebuie să ne înțeleagă și pe noi. Neapărat săptămâna viitoare vom începe discuțiile”, a declarat Laszlo Dioszegi, conform digisport.ro.

700.000 de euro este cota de piață a lui Marius Ștefănescu, conform Transfermarkt

În tricoul celor de la Sepsi, Ștefănescu a bifat 191 de meciuri, în care a marcat 37 de goluri și a oferit 26 de pase decisive.

În cei 6 ani petrecuți la Sfântu Gheorghe, mijlocașul a cucerit 4 trofee: 2 Cupe ale României (2022, 2023) și două Supercupe (2023, 2024).

În 2024 a plecat la FCSB, acolo unde a jucat 49 de meciuri, a marcat 9 goluri și a oferit 4 pase decisive. Un an mai târziu a fost transferat de Konyaspor, echipă la care nu s-a impus.

