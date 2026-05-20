Mesaj clar pentru Mitriță Selecționerul Gică Hagi a vorbit despre șansele revenirii mijlocașului la echipa națională

Gică Hagi a lucrat cu Alex Mitriță în sezonul 2014-2015, la Viitorul (foto: Sportpictures)
Publicat: 20.05.2026, ora 14:54
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 14:54
  • Selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a vorbit deschis despre decizia lui Alexandru Mitriță (31 de ani) de a se retrage de la echipa națională și a transmis că nu are de gând să insiste pentru revenirea atacantului în lotul României.

În conferința de presă susținută astăzi, antrenorul „tricolorilor” a subliniat că Mitriță a ales singur să spună „nu” primei reprezentative și că hotărârea trebuie respectată.

Gică Hagi a lucrat cu Alex Mitriță la Viitorul, actuala Farul, în sezonul 2014-2015.

Gică Hagi: „Nu l-am căutat pe Mitriță. Ce să mai comentăm?”

„Regele” a făcut referire și la mandatul lui Mircea Lucescu, sugerând că refuzul lui Mitriță capătă o greutate și mai mare în contextul în care jucătorul i-a întors spatele unuia dintre cei mai mari antrenori români din istorie.

„Nu l-am căutat pe Mitriță. Ce să mai comentăm despre un jucător care a luat o astfel de decizie? E decizia lui.

Mitriță singur a zis că nu mai vrea să vină. A lucrat cu doi antrenori, nu doar cu unul. Antrenorul dinaintea mea a fost un monstru sacru, o personalitate uriașă.

Când ajungi la concluzia asta și spui «nu» echipei naționale, cred că nu mai este nimic de discutat”, a declarat Gheorghe Hagi

„Dacă el a ajuns la concluzia asta cu Mircea Lucescu, nu are rost să discutăm”

Selecționerul a explicat că nu consideră util să încerce să-i schimbe decizia lui Mitriță și că focusul său este pe jucătorii care își doresc să fie la echipa națională.

„Dacă el a ajuns la concluzia asta cu Mircea Lucescu să spună că nu mai vine, atunci nu are rost să discutăm”, a adăugat Hagi.

Alexandru Mitriță și-a anunțat retragerea de la națională în mandatul lui Mircea Lucescu, decizie care a stârnit numeroase reacții în fotbalul românesc.

Fostul mijlocaș ofensiv al Universității Craiova a invocat la acel moment motive personale și dezamăgirea legată de statutul său la prima reprezentativă.

Alexandru Mitriță: „Joc în China, distanțele sunt mari”

Redăm, mai jos, mesajul fotbalistului care evoluează în China, la Zhejiang FC, transmis în septembrie 2025, prin intermediul FRF.

„După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și peste 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul unei decizii dificile, dar necesare: mă retrag de la echipa națională a României.

Îmi amintesc cu emoție prima convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, iar emoțiile trăite atunci rămân vii și azi. Debutul la prima reprezentativă a fost momentul în care m-am simțit cu adevărat fotbalist: să-ți auzi imnul și să porți pe umeri speranța unei țări e greu de descris, dar nu îl voi uita niciodată.

La 30 de ani, trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, distanțele sunt mari, iar timpul scurt face dificilă prezența constantă la echipa națională.

Mai am doar câțiva ani la nivel înalt și vreau să îmi concentrez energia pe viitorul meu și al familiei.

Este o decizie luată cu sufletul strâns, dar în care cred că este cea mai bună alegere. Vă rog să o respectați fără speculații, pentru că echipa națională are nevoie de liniște și susținere totală.

Mulțumesc selecționerilor, staff-ului și colegilor, pentru că m-au ajutat să cresc și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Și vouă, suporterilor, vă mulțumesc din suflet – fără voi fotbalul nu ar fi la fel de frumos. Fiecare încurajare a contat enorm pentru mine.

Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai juca pentru România, voi fi mereu un suporter al echipei și voi trăi cu emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!”.

Alex Mitriță a adunat 26 de selecții în tricoul naționalei. A marcat 4 goluri.

