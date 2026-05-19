Adrian Mutu și Marius Baciu.
Mutu despre Baciu „Briliantul”, după instalarea noului antrenor de la FCSB: „Gigi m-a ascultat pe mine”

alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 21:44
alt-text Actualizat: 19.05.2026, ora 21:44
  • Adrian Mutu (47 de ani), fost antrenor la Rapid, CFR și Petrolul, a comentat numirea lui Marius Baciu (51 de ani) pe banca celor de la FCSB.

FCSB era obligată de regulament să numească un antrenor cu licența PRO pe bancă înainte de barajul pentru Conference League. Echipa fusese condusă de „interimarul” Lucian Filip, după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.

Fostul internațional a explicat de ce, în opinia sa, varianta Marius Baciu este mai potrivită decât cea a unui tehnician străin.

Adrian Mutu știe de ce a fost ales Baciu antrenor la FCSB: „Gigi m-a ascultat pe mine”

„Cred că a fost mai inspirat MM că l-a luat pe Baciu decât pe Bonera (n.r. - Daniele Bonera, opțiunea dorită inițial de Mihai Stoica).

Pentru că atât Marius Baciu, cât și secundul lui, Sorin Bucuroaia, sunt băieți capabili. Baciu are experiență, chiar dacă la echipe mai mici. (n.r. - Bonera) nu are nicio experiență, decât ca secund.

Contează faptul că a antrenat în Liga 1, cunoaște ambientul FCSB, a jucat acolo, adică sunt și alte circumstanțe care îl recomandă. E român, înțelege mai bine limba”, a spus Mutu, la Digi Sport.

În ultimii ani, Baciu nu a mai antrenat, dar a făcut mereu parte din ceea ce înseamnă familia Daco-Getica și se ocupa și de asta. Eu cred că poate să aibă succes. La anul va fi o luptă mare între Gigi Becali și Mihai Rotaru (n.r. - patronul Universității Craiova) Adrian Mutu

Acum, după instalarea lui Marius Baciu, fostul atacant a glumit pe seama unui dialog dintre el și Gigi Becali, patronul formației roș-albastre:

„Bine, eu cred că m-a ascultat Gigi pe mine când i-am zis să ia un român și să-l facă campion, atunci când zicea Mihai Stoica că vrea un străin antrenor, în niciun caz un român.

Era Gigi în direct cu noi și am zis să lase străinii și să ia un român să-l facă campion. Când am zis să ia un român, nu m-am referit la Gigi, ci la FCSB.

Charalambous a fost un necunoscut și a luat două campionate. Baciu e mai cunoscut decât Charalambous”.

Schimbul de replici dintre Adrian Mutu și Gigi Becali, din aprilie 2026, conform digisport.ro:

  • Adrian Mutu: „Nea Gigi, pot să-ți dau un sfat, așa, mai în glumă, mai în serios? Mai fă-i campioni și pe români, nu numai pe străini. Ia un român și fă-l campion! Nu pe mine, Doamne ferește, dar ia un român”
  • Gigi Becali: „Ia să fac eu, mă, un campion român acum (n.r. - râde). Eu i-am spus lui Meme dorința, adică să ia un antrenor creștin-ortodox, dar asta nu înseamnă că nu iau orice nație de antrenor, indiferent de religie, valoare să aibă”

