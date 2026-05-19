Buget suplimentar pentru Polivalentă Guvernul a majorat cu 60% suma pentru construirea celei mai mari săli din România. Ce probleme au apărut +14 foto
Sala Polivalentă din Brașov. Foto: Facebook/Visit Brașov Romania
Alte sporturi

Buget suplimentar pentru Polivalentă Guvernul a majorat cu 60% suma pentru construirea celei mai mari săli din România. Ce probleme au apărut

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 21:53
alt-text Actualizat: 19.05.2026, ora 22:23
  • Guvernul a aprobat luna aceasta suplimentarea bugetului pentru finalizarea Sălii Polivalente din Brașov.
  • Noua arenă va avea o capacitate totală de 11.233 locuri.

Stadiul lucrărilor pentru Sala din Brașov ajunsese la 65% la finalul lunii februarie, însă mai multe necesități au dus la o nevoie mai mare de fonduri pentru finalizarea proiectului, care trebuia să fie gata la finalul lui 2025.

„Și eu fac schimbări în minutul 20”  Noul antrenor de la FCSB, detalii despre discuția cu Gigi Becali  + Ce a spus Mihai Stoica
Citește și
„Și eu fac schimbări în minutul 20” Noul antrenor de la FCSB, detalii despre discuția cu Gigi Becali + Ce a spus Mihai Stoica
Citește mai mult
„Și eu fac schimbări în minutul 20”  Noul antrenor de la FCSB, detalii despre discuția cu Gigi Becali  + Ce a spus Mihai Stoica

Bugetul pentru Sala Polivalentă din Brașov a fost majorat cu 60%

Bugetul aprobat inițial de Guvern se ridica la 404,5 milioane de lei, însă, pe parcursul lucrărilor, lucrurile s-au complicat.

„Pe parcursul derulării contractului de proiectare și execuție au intervenit o serie de evenimente, inclusiv de natură legislativă, care au condus la majorarea valorii investiției, precum și la reconfigurarea soluțiilor tehnice.

De asemenea, s-a impus adaptarea soluțiilor tehnice la modificările standardelor tehnice și ale normativelor aflate în vigoare”, se arată în nota de fundamentare, potrivit jurnalistei Liliana Jighira.

După ședința Guvernului de joia trecută, bugetul a ajuns la un total de 646,5 milioane de lei.

În plus, pagina Visit Brașov Romania a postat o fotografie cu stadiul în care se află sala, astăzi, 19 mai.

Sala Polivalentă din Brașov (foto: facebook)
Sala Polivalentă din Brașov (foto: facebook)

Galerie foto (14 imagini)

Sala Polivalentă din Brașov (foto: captură YouTube/Tot Ce Zboară Se Mănâncă) Sala Polivalentă din Brașov (foto: facebook) Sala Polivalentă din Brașov (foto: captură YouTube/Tot Ce Zboară Se Mănâncă) Sala Polivalentă din Brașov (foto: facebook) Sala Polivalentă din Brașov (foto: captură YouTube/Tot Ce Zboară Se Mănâncă)
+14 Foto
labels.photo-gallery

Ce lucrări suplimentare au fost incluse

  • Completare lucrări arhitectură
  • Modificarea traseelor și circuitelor tuturor specialităților de instalații
  • Modificarea sistemului de iluminat de fațadă
  • Modificări aferente instalației electrice, sanitare și de ventilație
  • Suplimentarea listei de dotări sportive, în vederea obținerii omologării Sălii Polivalente pentru cel mai înalt nivel competițional pentru baschet, volei, handbal, tenis, gimnastică, box, lupte, minifotbal, karate, judo, balet, dans modern
  • Revizuirea listei de echipamente

Până în prezent, cea mai mare Sală Polivalentă din țara noastră este BTarena, din Cluj, cu o capacitate de 10.000 de locuri.

Citește și

„Nu ne venea să credem” Ciprian Deac, despre cel mai frumos moment petrecut la CFR Cluj: „Eram toți în vestiar și plângeam”
Superliga
20:44
„Nu ne venea să credem” Ciprian Deac, despre cel mai frumos moment petrecut la CFR Cluj: „Eram toți în vestiar și plângeam”
Citește mai mult
„Nu ne venea să credem” Ciprian Deac, despre cel mai frumos moment petrecut la CFR Cluj: „Eram toți în vestiar și plângeam”
Bîrligea a destins atmosfera Ce i-a transmis atacantul lui  Marius Baciu, la primul contact cu echipa de la FCSB: „A fost foarte simpatic”
Superliga
20:20
Bîrligea a destins atmosfera Ce i-a transmis atacantul lui Marius Baciu, la primul contact cu echipa de la FCSB: „A fost foarte simpatic”
Citește mai mult
Bîrligea a destins atmosfera Ce i-a transmis atacantul lui  Marius Baciu, la primul contact cu echipa de la FCSB: „A fost foarte simpatic”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
guvern buget construire sala polivalenta brasov
Știrile zilei din sport
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Superliga
18:08
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat Marius Baciu cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Citește mai mult
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Liga Națiunilor
18:46
Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028
Citește mai mult
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Superliga
17:33
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Citește mai mult
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Craiova, acuzată de jocuri de culise!  „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Superliga
14:13
Craiova, acuzată de jocuri de culise! „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Citește mai mult
Craiova, acuzată de jocuri de culise!  „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:19
„Ne așteptam la altă reacție” Andrei Nicolescu, după anunțul suporterilor dinamoviști, înainte de barajul pentru Europa
„Ne așteptam la altă reacție”  Andrei Nicolescu , după anunțul suporterilor dinamoviști, înainte de barajul pentru Europa
22:00
LIVE Freiburg - Aston Villa, în finala Europa League » Atmosferă senzațională la Istanbul
LIVE   Freiburg - Aston Villa, în finala Europa League » Atmosferă senzațională la Istanbul 
20:58
„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO. Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”
„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO.  Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”
21:31
Gestul lui Barella față de Chivu VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Top stiri
„Performanță fenomenală”  Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
Special
09:07
„Performanță fenomenală” Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
Citește mai mult
„Performanță fenomenală”  Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
Superliga
14:41
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
Citește mai mult
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
Tenis
10:59
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
Citește mai mult
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul
B365
19.05
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul
Citește mai mult
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 28 rapid 16 Universitatea Craiova 48 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share