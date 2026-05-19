Guvernul a aprobat luna aceasta suplimentarea bugetului pentru finalizarea Sălii Polivalente din Brașov.

Noua arenă va avea o capacitate totală de 11.233 locuri.

Stadiul lucrărilor pentru Sala din Brașov ajunsese la 65% la finalul lunii februarie, însă mai multe necesități au dus la o nevoie mai mare de fonduri pentru finalizarea proiectului, care trebuia să fie gata la finalul lui 2025.

Bugetul pentru Sala Polivalentă din Brașov a fost majorat cu 60%

Bugetul aprobat inițial de Guvern se ridica la 404,5 milioane de lei, însă, pe parcursul lucrărilor, lucrurile s-au complicat.

„Pe parcursul derulării contractului de proiectare și execuție au intervenit o serie de evenimente, inclusiv de natură legislativă, care au condus la majorarea valorii investiției, precum și la reconfigurarea soluțiilor tehnice.

De asemenea, s-a impus adaptarea soluțiilor tehnice la modificările standardelor tehnice și ale normativelor aflate în vigoare”, se arată în nota de fundamentare, potrivit jurnalistei Liliana Jighira.

După ședința Guvernului de joia trecută, bugetul a ajuns la un total de 646,5 milioane de lei.

În plus, pagina Visit Brașov Romania a postat o fotografie cu stadiul în care se află sala, astăzi, 19 mai.

Ce lucrări suplimentare au fost incluse

Completare lucrări arhitectură

Modificarea traseelor și circuitelor tuturor specialităților de instalații

Modificarea sistemului de iluminat de fațadă

Modificări aferente instalației electrice, sanitare și de ventilație

Suplimentarea listei de dotări sportive, în vederea obținerii omologării Sălii Polivalente pentru cel mai înalt nivel competițional pentru baschet, volei, handbal, tenis, gimnastică, box, lupte, minifotbal, karate, judo, balet, dans modern

Revizuirea listei de echipamente

Până în prezent, cea mai mare Sală Polivalentă din țara noastră este BTarena, din Cluj, cu o capacitate de 10.000 de locuri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport