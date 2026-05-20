„Unul dintre jucătorii de bază”  VIDEO. Gică Hagi a subliniat importanța lui Ianis la echipa națională: „Să mă ajute și pe mine” +7 foto
Foto: Sport Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
Nationala

„Unul dintre jucătorii de bază” VIDEO. Gică Hagi a subliniat importanța lui Ianis la echipa națională: „Să mă ajute și pe mine”

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 13:58
alt-text Actualizat: 20.05.2026, ora 14:55
  • Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul României, a vorbit despre importanța lui Ianis Hagi (27 de ani), fiul său, la echipa națională.
  • „Regele” va debuta pe banca României în amicalul cu Georgia, de pe 2 iunie.

În luna iunie, România va disputa două amicale, cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie), Ianis Hagi fiind convocat pentru aceste partide.

Primele decizii luate de Hagi  VIDEO. Selecționerul României, la prima conferință de presă de la instalarea pe bancă: „Am decis asta”
Citește și
Primele decizii luate de Hagi VIDEO. Selecționerul României, la prima conferință de presă de la instalarea pe bancă: „Am decis asta”
Citește mai mult
Primele decizii luate de Hagi  VIDEO. Selecționerul României, la prima conferință de presă de la instalarea pe bancă: „Am decis asta”

VIDEO. Gheorghe Hagi, despre Ianis: „E unul dintre jucătorii de bază ai echipei naționale”

În cadrul conferinței de miercuri, Gică Hagi a fost întrebat despre cei doi „copii” ai lui: în primul rând despre fiul său, Ianis Hagi, și apoi despre Farul Constanța.

În primă parte, selecționerul a vorbit despre Ianis Hagi și a precizat cât de important este pentru naționala României.

„Cu Ianis a fost greu la început, a fost foarte greu, că era mic. Ianis acum a crescut mare, când copilul crește mare știe să meargă singur, așa că e total altă situație. El are 14 ani la echipele naționale, deci nu e un an. Îl cunoașteți.

Cum am spus și data trecută, eu sper să mă ajute și pe mine așa cum i-a ajutat pe ceilalți. El e unul dintre jucătorii de bază ai echipei naționale și sper să ne ajute așa cum i-a ajutat înainte pe ceilalți”, a declarat Hagi.

53 de meciuri
a jucat Ianis Hagi, până acum, la echipa națională. A marcat 8 goluri și a oferit 8 pase decisive

Cât despre situația dificilă de la Farul, care va juca cu Chindia la barajul pentru menținere/promovare în Liga 1, pe 23 și 31 mai, Hagi a precizat:

„Eu nu mai sunt (n.r. la Farul), am doar 10% (n.r. din acționariat). E clar că trece printr-o perioadă dificilă, dar ca orice echipă, ca orice club care trece printr-o astfel de perioadă, trebuie să știi să strângi rândurile.

Cei care sunt acolo să o facă, pentru că sunt capabili, de la conducători, suporteri și până la jucători. Să nu se uite la ce-au făcut și să arate că sunt o echipă care merită să fie în prima ligă”, a mai declarat Gheorghe Hagi.

Gheorghe Hagi, prima conferință de presă de la instalarea pe banca României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Gheorghe Hagi, prima conferință de presă de la instalarea pe banca României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Gheorghe Hagi, prima conferință de presă de la instalarea pe banca României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Gheorghe Hagi, prima conferință de presă de la instalarea pe banca României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Gheorghe Hagi, prima conferință de presă de la instalarea pe banca României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Gheorghe Hagi, prima conferință de presă de la instalarea pe banca României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Gheorghe Hagi, prima conferință de presă de la instalarea pe banca României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+7 Foto
labels.photo-gallery

Cum arată acționariatul de la Farul Constanța:

  • Gică Popescu - 70%
  • Gică Hagi - 10%
  • Ciprian Marica - 10%
  • Rivaldo - 10%

Programul României în 2026

  • 2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00
  • 6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45
  • 25 septembrie: Suedia - România (Nations League)
  • 28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)
  • 2 octombrie: Polonia - România (Nations League)
  • 5 octombrie: România - Suedia (Nations League)
  • 14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)
  • 17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

Gică Hagi a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor

Hagi a stabilit lista stranierilor din care va alege doar o parte pentru partidele amicale de luna viitoare, urmând să fie anunțat în curând și lotul final, care va include și fotbaliști din campionatul intern.

Patru jucători de pe listă nu au mai evoluat până acum pentru naționala mare: Otto Hindrich (portar), Tony Strata (fundaș dreapta), Marius Corbu (mijlocaș central) și Ianis Stoica (aripă stânga).

Cum arată lista preliminară a stranierilor:

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI

  • Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

Citește și

Primele decizii luate de Hagi  VIDEO. Selecționerul României, la prima conferință de presă de la instalarea pe bancă: „Am decis asta”
Nationala
12:44
Primele decizii luate de Hagi VIDEO. Selecționerul României, la prima conferință de presă de la instalarea pe bancă: „Am decis asta”
Citește mai mult
Primele decizii luate de Hagi  VIDEO. Selecționerul României, la prima conferință de presă de la instalarea pe bancă: „Am decis asta”
Un alt transfer la Dinamo „Câinii” s-ar fi înțeles cu tânărul jucător  al rivalei din play-off
Superliga
11:59
Un alt transfer la Dinamo „Câinii” s-ar fi înțeles cu tânărul jucător al rivalei din play-off
Citește mai mult
Un alt transfer la Dinamo „Câinii” s-ar fi înțeles cu tânărul jucător  al rivalei din play-off

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
echipa nationala a romaniei gica hagi ianis hagi
Știrile zilei din sport
Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  
Europa League
20.05
Freiburg - Aston Villa 0-3 Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu
Citește mai mult
Freiburg - Aston Villa 0-3  Britanicii câștigă Europa League! Unai Emery, la al cincilea trofeu  
Veste bună la Dinamo  Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
Superliga
20.05
Veste bună la Dinamo Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
Citește mai mult
Veste bună la Dinamo  Un titular revine la meciul cu U Cluj + Cine nu va face deplasarea
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Superliga
20.05
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Citește mai mult
MM Stoica l-a taxat pe Iftime Replică după ce jucătorii de la FCSB au fost numiți „lăutari” de patronul Botoșaniului: „E urât ce face. Îl jignea și pe Elias”
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Campionate
20.05
Gestul lui Barella față de Chivu VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Citește mai mult
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:52
„Colosul din București” Ionuț Radu a cucerit Spania! Ce au observat jurnaliștii după sezonul excelent pe care românul l-a avut la Celta Vigo
„Colosul din București” Ionuț Radu a cucerit Spania! Ce au observat jurnaliștii după sezonul excelent pe care românul l-a avut la Celta Vigo
15:19
Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii! Fiul șefului FRF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă
Mario Iorgulescu, 8 ani și 8 luni după gratii!  Fiul șefului FRF și-a aflat pedeapsa, după ce a ucis un tânăr într-un accident rutier. Decizia e definitivă
15:35
Acuzații grave la adresa LPF Președintele clubului Csikszereda: „E ca o mafie” + Săgeți către presă și fani: „Dispreț și atacuri din partea românilor”
Acuzații grave la adresa LPF Președintele clubului Csikszereda: „E ca o mafie” + Săgeți către presă și fani: „Dispreț și atacuri din partea românilor”
14:20
Ghencea s-a ieftinit! Ce sumă a achitat FCSB pentru a putea juca pe stadionul Steaua barajul cu Botoșani
Ghencea s-a ieftinit! Ce sumă a achitat FCSB pentru a putea juca pe stadionul Steaua barajul cu Botoșani
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Top stiri
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Superliga
20.05
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat Marius Baciu cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Citește mai mult
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Plecări importante de la CFR  Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Superliga
20.05
Plecări importante de la CFR Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Citește mai mult
Plecări importante de la CFR  Daniel Pancu a anunțat despărțirea de doi jucători: „Sunt titulari amândoi”
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Liga Națiunilor
20.05
Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028
Citește mai mult
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor
B365
20.05
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor
Citește mai mult
ESENȚIAL | Plan pentru blocul din Rahova: partea distrusă de explozie va fi demolată, constructorii vor încerca s-o salveze pe cealaltă. Când vor putea intra locatarii în ruinele caselor

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 27 rapid 15 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
21.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share