„Unul dintre jucătorii de bază” VIDEO. Gică Hagi a subliniat importanța lui Ianis la echipa națională: „Să mă ajute și pe mine”

Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul României, a vorbit despre importanța lui Ianis Hagi (27 de ani), fiul său, la echipa națională.

În luna iunie, România va disputa două amicale, cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie), Ianis Hagi fiind convocat pentru aceste partide.

VIDEO. Gheorghe Hagi, despre Ianis: „E unul dintre jucătorii de bază ai echipei naționale”

În cadrul conferinței de miercuri, Gică Hagi a fost întrebat despre cei doi „copii” ai lui: în primul rând despre fiul său, Ianis Hagi, și apoi despre Farul Constanța.

În primă parte, selecționerul a vorbit despre Ianis Hagi și a precizat cât de important este pentru naționala României.

„Cu Ianis a fost greu la început, a fost foarte greu, că era mic. Ianis acum a crescut mare, când copilul crește mare știe să meargă singur, așa că e total altă situație. El are 14 ani la echipele naționale, deci nu e un an. Îl cunoașteți.

Cum am spus și data trecută, eu sper să mă ajute și pe mine așa cum i-a ajutat pe ceilalți. El e unul dintre jucătorii de bază ai echipei naționale și sper să ne ajute așa cum i-a ajutat înainte pe ceilalți ”, a declarat Hagi.

53 de meciuri a jucat Ianis Hagi, până acum, la echipa națională. A marcat 8 goluri și a oferit 8 pase decisive

Cât despre situația dificilă de la Farul, care va juca cu Chindia la barajul pentru menținere/promovare în Liga 1, pe 23 și 31 mai, Hagi a precizat:

„Eu nu mai sunt (n.r. la Farul), am doar 10% (n.r. din acționariat). E clar că trece printr-o perioadă dificilă, dar ca orice echipă, ca orice club care trece printr-o astfel de perioadă, trebuie să știi să strângi rândurile.

Cei care sunt acolo să o facă, pentru că sunt capabili, de la conducători, suporteri și până la jucători. Să nu se uite la ce-au făcut și să arate că sunt o echipă care merită să fie în prima ligă”, a mai declarat Gheorghe Hagi.

Cum arată acționariatul de la Farul Constanța:

Gică Popescu - 70%

Gică Hagi - 10%

Ciprian Marica - 10%

Rivaldo - 10%

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

Gică Hagi a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor

Hagi a stabilit lista stranierilor din care va alege doar o parte pentru partidele amicale de luna viitoare, urmând să fie anunțat în curând și lotul final, care va include și fotbaliști din campionatul intern.

Patru jucători de pe listă nu au mai evoluat până acum pentru naționala mare: Otto Hindrich (portar), Tony Strata (fundaș dreapta), Marius Corbu (mijlocaș central) și Ianis Stoica (aripă stânga).

Cum arată lista preliminară a stranierilor:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI

Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

