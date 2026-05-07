7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei

Steaua ’86 nu e o poveste simplă despre puritate sau impostură. E povestea unei echipe fantastice, născute într-un sistem profund nedrept.

Dar cum a putut o echipă dintr-o țară comunistă să devină regina continentului? Cum s-a construit acea echipă incredibilă, care au fost dedesubturile sportive și sociale, ce rol a avut politicul și cum s-a jucat în culise?

Au trecut 40 de ani de la momentul Sevilla '86, iar performanța Stelei este învăluită în admirație și controverse.

Cătălin Țepelin, redactor-șef GOLAZO.ro, a adunat într-un documentar sute de informații neștiute sau uitate, pentru a răspunde multor întrebări care plutesc peste marea echipă a Stelei din anii '80.

Cum funcționa fotbalul românesc în anii ‘80? Jucători confiscați, reguli pentru cei puternici, Armată versus Securitate

Care a fost rolul familiei Ceaușescu în ascensiunea Stelei?

Cine a construit marea echipă a Stelei din anii ‘80?

Câți bani câștigau fotbaliștii în anii ‘80? Cum era presa de sport?

Steaua a câștigat CCE prin noroc sau prin valoare?

De ce s-a retras Duckadam după finală?

Câți fani români au fost în tribune la finala Steaua - Barcelona?

DOCUMENTAR Steaua '86

