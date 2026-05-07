„Steaua a avut noroc?” Ce le-a spus Emeric Ienei spaniolilor pe 7 mai 1986, după triumful Stelei: Duckadam, surpriza și prima de victorie +8 foto
Cei 11 jucători ai Stelei care au început finala Cupei Campionilor pe 7 mai 1986. Foto: Imago
Liga Campionilor

„Steaua a avut noroc?” Ce le-a spus Emeric Ienei spaniolilor pe 7 mai 1986, după triumful Stelei: Duckadam, surpriza și prima de victorie

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.05.2026, ora 12:15
alt-text Actualizat: 07.05.2026, ora 12:48
  • Emeric Ienei era campion al Europei la 49 de ani, cu Steaua. Cum a răspuns antrenorul roș-albastru la conferința de presă de la Sevilla, după victoria la penaltyuri în fața Barcelonei, în finala CCE 1986.

Emeric Ienei, unul dintre marii noștri antrenori, s-a stins pe 5 noiembrie 2025, la 88 de ani.

Și pentru el, Steaua ‘86 a fost cel mai frumos moment al carierei. Avea 49 de ani la finala de la Sevilla.

A fost mai abil tactic decât faimosul tehnician englez Terry Venables, câștigând în fața Barcelonei, 0-0, 2-0 la penaltyuri. Cu patru parade ale lui Helmut Duckadam la 11 metri.

Era câștigătorul Cupei Campionilor Europeni.

„Acesta a fost secretul Stelei ‘86” Tudorel Stoica, liderul marii echipe roș-albastre, interviu pentru GOLAZO.ro la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor
Citește și
„Acesta a fost secretul Stelei ‘86” Tudorel Stoica, liderul marii echipe roș-albastre, interviu pentru GOLAZO.ro la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor
Citește mai mult
„Acesta a fost secretul Stelei ‘86” Tudorel Stoica, liderul marii echipe roș-albastre, interviu pentru GOLAZO.ro la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor

Ienei, la conferință: „A fost triumful răbdării. Reflectarea mea”

În acea seară de 7 mai, le-a vorbit jurnaliștilor spanioli la conferința de pe „Sanchez-Pizjuan”.

GOLAZO.ro a descoperit declarațiile sale în presa catalană apărută în urmă cu patru decenii.

Steaua '86, după cucerirea Cupei Campionilor. În centru, în spatele lui Duckadam, Emeric Ienei, în sacou gri. Foto: Imago Steaua '86, după cucerirea Cupei Campionilor. În centru, în spatele lui Duckadam, Emeric Ienei, în sacou gri. Foto: Imago
Steaua '86, după cucerirea Cupei Campionilor. În centru, în spatele lui Duckadam, Emeric Ienei, în sacou gri. Foto: Imago

„Cred că am fost mai puternici ca Barcelona. Dar, peste toate, a fost triumful răbdării.

Jocul oricărei echipe este reflectarea caracterului antrenorului său, iar eu sunt un om cu răbdare, calculat”, a declarat Ienei.

Știam că adversarii au o presiune psihologică foarte mare și, dacă aveam controlul jocului, puteam învinge. Emeric Ienei, pe 7 mai 1986

Ienei, la Sevilla: „Duckadam apărase deja 50 de penaltyuri în carieră”

Nu îi plăcea ideea ca un asemenea meci să fie decis la 11 metri. „Pentru mine, repetarea partidei ar fi fost hotărârea justă, dar UEFA alege”.

Când i s-a spus de noroc, a reacționat: „Steaua a avut noroc? Dacă lumea vorbește de Steaua norocoasă, nu sunt de acord. Înaintea loviturilor de pedeapsă, am știut să controlăm Barcelona”.

Ce a făcut Duckadam nu a fost dorința destinului. Apărase deja 50 de penaltyuri în carieră. Emeric Ienei, pe 7 mai 1986

Ienei și surpriza Iordănescu: „Talent, clasă, ne-a oferit liniște”

Întrebat despre surpriza Anghel Iordănescu, neașteptata apariție pe teren în minutul 72, după ce l-a înlocuit pe Lucian Bălan, antrenorul a explicat.

„Era înscris pe lista UEFA și urma să-l folosim când aveam nevoie. S-a văzut că e un jucător de talent, cu clasă. Prezența sa pe teren, într-un moment când trebuia să controlăm meciul, ne-a oferit liniște. Nu uitați că Iordănescu are 65 de selecții la naționala României”.

Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago
Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago

Galerie foto (8 imagini)

Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago
+8 Foto
labels.photo-gallery

Iordănescu împlinise 36 de ani cu trei zile înainte și se retrăsese în 1984. De doi ani.

Ienei ar fi vrut ca Puiu să joace doar 18 minute, însă a prins și prelungirile. În total, 48 de minute.

„Avem militari, studenți, băieți care se dedică numai fotbalului și un mare doctor”

„Vor primi jucătorii o recompensă mare la București pentru acest trofeu?”, au vrut să afle jurnaliștii iberici.

„Deloc! Cea mai mare recompensă a noastră este Cupa Campionilor. Sportivii sunt foarte bine văzuți în țară și nu aveam nevoie de altă motivație decât să jucăm și să câștigăm”, a răspuns tehnicianul.

Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago
Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago

Galerie foto (8 imagini)

Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago
+8 Foto
labels.photo-gallery

„Cum se va schimba viitorul echipei?”, a fost altă întrebare. „Viața noastră va continua la fel. Avem militari, studenți, băieți care se dedică numai fotbalului și un mare doctor, Boloni. Viața nu se va schimba”. 

Titlul apărut în El Mundo Deportivo a doua zi după finală Titlul apărut în El Mundo Deportivo a doua zi după finală
Titlul apărut în El Mundo Deportivo a doua zi după finală

A acceptat totuși că „în România, suntem eroi acum. Mai ales Duckadam, a apărat patru penaltyuri”.

Citește și

„Steaua a inventat presingul, nu Guardiola” Victor Pițurcă, despre Steaua '86: „Am merita statui” + Ce spune despre o implicare la CSA
Superliga
12:55
„Steaua a inventat presingul, nu Guardiola” Victor Pițurcă, despre Steaua '86: „Am merita statui” + Ce spune despre o implicare la CSA
Citește mai mult
„Steaua a inventat presingul, nu Guardiola” Victor Pițurcă, despre Steaua '86: „Am merita statui” + Ce spune despre o implicare la CSA
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
Superliga
11:06
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
Citește mai mult
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
steaua bucuresti barcelona Cupa Campionilor Europeni emeric ienei
Știrile zilei din sport
 „Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla,  sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
Liga Campionilor
07.05
„Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla, sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
Citește mai mult
 „Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla,  sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului , inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
Superliga
07.05
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului, inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
Citește mai mult
Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului , inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV
„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva”
Liga Campionilor
07.05
„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva”
Citește mai mult
„N-am mai văzut asta în viața mea” Doi antrenori mondiali de legendă au comentat victoria Stelei în fața Barcelonei: „Au uitat ceva”
 Plan dejucat  FOTO. Ce a găsit jandarmeria pe Ghencea, în dispozitivele pentru persoane cu dizabilități
Liga 2
07.05
Plan dejucat FOTO. Ce a găsit jandarmeria pe Ghencea, în dispozitivele pentru persoane cu dizabilități
Citește mai mult
 Plan dejucat  FOTO. Ce a găsit jandarmeria pe Ghencea, în dispozitivele pentru persoane cu dizabilități
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:54
Rațiu, în finala Conference League Pe cine înfruntă Rayo în ultimul act și când este programată partida
Rațiu, în finala Conference League Pe cine înfruntă Rayo în ultimul act și când este programată partida
22:39
Ratează El Clasico din cauza bătăii! Valverde va fi absent cu Barcelona, clubul a deschis o anchetă: „A fost găsit de colegi leșinat pe podea”
Ratează El Clasico din cauza bătăii! Valverde va fi absent cu Barcelona, clubul a deschis o anchetă: „A fost găsit de colegi leșinat pe podea”
19:27
„Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla, sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
 „Campionii, campionii, ole, ole, ole” VIDEO+FOTO Legendele Stelei de la Sevilla,  sărbătorite în Ghencea joi seară: imagini spectaculoase!
23:37
„Nici acum nu realizăm” VIDEO. Legendele Stelei '86, la 40 de ani de la câștigarea CCE: „I-a zis lui Loți «Nu se poate, voi erați drogați atunci!»”
„Nici acum nu realizăm” VIDEO. Legendele Stelei '86, la 40 de ani de la câștigarea CCE: „I-a zis lui Loți «Nu se poate, voi erați drogați atunci!»”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Top stiri
FRH reacționează  Ce spune Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al Federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare 
Handbal
07.05
FRH reacționează Ce spune Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al Federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare
Citește mai mult
FRH reacționează  Ce spune Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al Federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare 
Soția și fiica lui Duckadam, la Sevilla   Familia legendarului portar a mers pe stadionul unde Helmut a scris istorie în 1986
Special
07.05
Soția și fiica lui Duckadam, la Sevilla Familia legendarului portar a mers pe stadionul unde Helmut a scris istorie în 1986
Citește mai mult
Soția și fiica lui Duckadam, la Sevilla   Familia legendarului portar a mers pe stadionul unde Helmut a scris istorie în 1986
Golul anului în România FOTO. Alin Techereș, reușită de premiul Puskas în meciul cu Steaua
Liga 2
07.05
Golul anului în România FOTO. Alin Techereș, reușită de premiul Puskas în meciul cu Steaua
Citește mai mult
Golul anului în România FOTO. Alin Techereș, reușită de premiul Puskas în meciul cu Steaua
Primul magazin lululemon se deschide în iunie în Băneasa Shopping City. Brandul aduce la București articole pentru yoga, golf sau alte sporturi
B365
06.05
Primul magazin lululemon se deschide în iunie în Băneasa Shopping City. Brandul aduce la București articole pentru yoga, golf sau alte sporturi
Citește mai mult
Primul magazin lululemon se deschide în iunie în Băneasa Shopping City. Brandul aduce la București articole pentru yoga, golf sau alte sporturi

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 36 rapid 26 Universitatea Craiova 32 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share