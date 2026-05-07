„Steaua a avut noroc?” Ce le-a spus Emeric Ienei spaniolilor pe 7 mai 1986, după triumful Stelei: Duckadam, surpriza și prima de victorie

Emeric Ienei era campion al Europei la 49 de ani, cu Steaua. Cum a răspuns antrenorul roș-albastru la conferința de presă de la Sevilla, după victoria la penaltyuri în fața Barcelonei, în finala CCE 1986.

Emeric Ienei, unul dintre marii noștri antrenori, s-a stins pe 5 noiembrie 2025, la 88 de ani.

Și pentru el, Steaua ‘86 a fost cel mai frumos moment al carierei. Avea 49 de ani la finala de la Sevilla.

A fost mai abil tactic decât faimosul tehnician englez Terry Venables, câștigând în fața Barcelonei, 0-0, 2-0 la penaltyuri. Cu patru parade ale lui Helmut Duckadam la 11 metri.

Era câștigătorul Cupei Campionilor Europeni.

Ienei, la conferință: „A fost triumful răbdării. Reflectarea mea”

În acea seară de 7 mai, le-a vorbit jurnaliștilor spanioli la conferința de pe „Sanchez-Pizjuan”.

GOLAZO.ro a descoperit declarațiile sale în presa catalană apărută în urmă cu patru decenii.

Steaua '86, după cucerirea Cupei Campionilor. În centru, în spatele lui Duckadam, Emeric Ienei, în sacou gri. Foto: Imago

„Cred că am fost mai puternici ca Barcelona. Dar, peste toate, a fost triumful răbdării.

Jocul oricărei echipe este reflectarea caracterului antrenorului său, iar eu sunt un om cu răbdare, calculat”, a declarat Ienei.

Știam că adversarii au o presiune psihologică foarte mare și, dacă aveam controlul jocului, puteam învinge. Emeric Ienei, pe 7 mai 1986

Ienei, la Sevilla: „Duckadam apărase deja 50 de penaltyuri în carieră”

Nu îi plăcea ideea ca un asemenea meci să fie decis la 11 metri. „Pentru mine, repetarea partidei ar fi fost hotărârea justă, dar UEFA alege”.

Când i s-a spus de noroc, a reacționat: „Steaua a avut noroc? Dacă lumea vorbește de Steaua norocoasă, nu sunt de acord. Înaintea loviturilor de pedeapsă, am știut să controlăm Barcelona”.

Ce a făcut Duckadam nu a fost dorința destinului. Apărase deja 50 de penaltyuri în carieră. Emeric Ienei, pe 7 mai 1986

Ienei și surpriza Iordănescu: „Talent, clasă, ne-a oferit liniște”

Întrebat despre surpriza Anghel Iordănescu, neașteptata apariție pe teren în minutul 72, după ce l-a înlocuit pe Lucian Bălan, antrenorul a explicat.

„Era înscris pe lista UEFA și urma să-l folosim când aveam nevoie. S-a văzut că e un jucător de talent, cu clasă. Prezența sa pe teren, într-un moment când trebuia să controlăm meciul, ne-a oferit liniște. Nu uitați că Iordănescu are 65 de selecții la naționala României”.

Iordănescu împlinise 36 de ani cu trei zile înainte și se retrăsese în 1984. De doi ani.

Ienei ar fi vrut ca Puiu să joace doar 18 minute, însă a prins și prelungirile. În total, 48 de minute.

„Avem militari, studenți, băieți care se dedică numai fotbalului și un mare doctor”

„Vor primi jucătorii o recompensă mare la București pentru acest trofeu?”, au vrut să afle jurnaliștii iberici.

„Deloc! Cea mai mare recompensă a noastră este Cupa Campionilor. Sportivii sunt foarte bine văzuți în țară și nu aveam nevoie de altă motivație decât să jucăm și să câștigăm”, a răspuns tehnicianul.

„Cum se va schimba viitorul echipei?”, a fost altă întrebare. „Viața noastră va continua la fel. Avem militari, studenți, băieți care se dedică numai fotbalului și un mare doctor, Boloni. Viața nu se va schimba”.

Titlul apărut în El Mundo Deportivo a doua zi după finală

A acceptat totuși că „în România, suntem eroi acum. Mai ales Duckadam, a apărat patru penaltyuri”.

