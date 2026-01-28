Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Candele aprins în fața arenei Toumba, la Salonic Foto: PAOK X
Campionate

Theodor Jumătate
Publicat: 28.01.2026, ora 12:35
Actualizat: 28.01.2026, ora 12:40
  • PAOK și suporterii săi au hotărât ce vor face la meciul cu Lyon după accidentul fatal din România. 
  • Cum vrea să acționeze guvernul grec pentru răniții de la Timișoara. 
  • Altă tragedie la gruparea din Salonic. Ce s-a întâmplat cu un fan al alb-negrilor. 

O tragedie repetată la PAOK. La 27 de ani de la dispariția celor șase fani la Tempi, după un meci cu Panathinaikos la Atena, alt accident rutier face șapte victime printre suporterii alb-negri în România, în drum spre Lyon, unde echipa lui Răzvan Lucescu urma să joace joi în Europa League.

Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Niciun fan PAOK nu va mai merge la Lyon. Au acoperit locul accidentului cu fulare

Galeria și clubul din Salonic au decis ca niciun susținător să nu mai facă deplasarea în Franța.

Peluza în care ar fi trebuit să fie grecii în „Parc OL” va rămâne închisă în timpul meciului: „Ca semn de minim respect pentru frații noștri. Nu există cuvinte pentru a exprima durerea”.

„Vulturii” s-au strâns acasă, pe „Toumba”. Au aprins candele pe care le-au pus în fața arenei, dar și în interior, pe scaune.

Candele aprinse pe scaunele de pe „Toumba” Foto: X Candele aprinse pe scaunele de pe „Toumba” Foto: X
Candele aprinse pe scaunele de pe „Toumba” Foto: X

Guvernatorul regiunii Macedonia Centrală, Athina Aidona, a anunțat că vor fi 3 zile de doliu, până vineri, 30 ianuarie, în memoria celor care au murit.

200 de fani au ajuns marți seară la Timișoara. S-au oprit întâi la locul dramei și au acoperit resturile mașinii strânse la marginea șoselei cu fulare, steaguri și tricouri ale lui PAOK, potrivit site-ului elen Thesspost.gr.

Fanii au lăsat fulare și steaguri alb-negre în amintirea fanilor stinși Fanii au lăsat fulare și steaguri alb-negre în amintirea fanilor stinși
Fanii au lăsat fulare și steaguri alb-negre în amintirea fanilor stinși

Ulterior, s-au dus la spitalul unde erau internați cei trei supraviețuitori ai accidentului.

Guvernul grec vrea să trimită avion după răniți

Adonis Georgiadis, ministrul sănătății, a vorbit despre starea lor pentru o televiziune locală.

„Dintre cei trei răniți, unul nu a pățit aproape nimic, în mod miraculos. Al doilea are câteva fracturi, însă nu grave.

Al treilea are politraumatisme, mai multe fracturi și în locuri periculoase, la nivelul gâtului și coloanei vertebrale, și-a rupt ambele clavicule, dar viața lui nu e în pericol”, a declarat ministrul, conform Gazzetta.gr.

Unul se poate întoarce cu avionul. Celălalt are răni, nu grave, poate fi mutat, îl vom ajuta. În al treilea caz, vom trimite avionul nostru să-l ia. Medicii trebuie să ne spună înainte dacă poate fi mutat. Cel mai important lucru pentru el e să nu i se provoace afecțiuni permanente Adonis Georgiadis, ministrul grec al sănătății

Alt suporter al lui PAOK s-a stins. Stop cardiac după ce a aflat de prietenul mort

Între timp, altă tragedie la PAOK legată de cea din România. Un suporter al alb-negrilor din Larissa, în vârstă de 54 de ani, a decedat marți seară.

Acesta avea deja probleme cu inima și urma să fie supus unei intervenții chirurgicale. 

Când a aflat că printre victime se află și un prieten, a făcut stop cardiac și intervenția paramedicilor a fost tardivă. Nu a mai putut fi salvat.

