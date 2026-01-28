Olaru nu renunță Căpitanul de la FCSB, despre meciul crucial cu Fenerbahce: „Cred în continuare în calificare”

Darius Olaru (27 de ani), căpitanul celor de la FCSB, a prefațat duelul cu Fenerbahce , ultimul din faza principală a Europa League.

, ultimul din faza principală a Europa League. FCSB - Fenerbahce se joacă joi seară, de la ora 22:00, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înaintea duelului direct din Europa League, FCSB ocupă locul 29, cu 6 puncte, în timp ce Fenerbahce este pe 18, cu 11 puncte.

FCSB - FENERBAHCE. Darius Olaru: „Cred în continuare în calificare”

...despre meci și calificarea în fazele superioare: „Știm că ne așteaptă un meci dificil. Este important și pentru noi să câștigăm, pentru că nu avem un moral foarte bun.



Am început foarte prost și în Europa, și în campionat și sper ca mâine să câștigăm. Cu siguranță, în sufletul meu îmi doresc să cred în continuare că putem să ne calificăm. Eu, atâta timp cât voi fi pe teren, îmi voi dori să câștig și, cu siguranță, și colegii mei vor face la fel”.

: „Știm că au absențe importante, dar, atâta timp cât ești la Fenerbahce, oricare jucător are calitate și trebuie să fim pregătiți să dăm totul pentru a obține victoria”. ...despre problemele de la FCSB: „Cred că problema e la psihic pentru că atâta timp cât am avut rezultate bune am simțit că ne putem bate cu oricine.



Odată cu nereușitele e normal să-ți pui întrebări, să ai mentalitatea asta slabă și cred că nu am reușit să ne regăsim în urma acestor eșecuri. Asta simt și eu și asta simt și colegii mei”.

Darius Olaru: „As spune că e cea mai grea perioadă de când sunt eu aici”

Întrebat dacă se vede jucând în play-out-ul Ligii 1, Olaru a replicat:

„Vreau să cred că nu. Cred că în continuare mai avem șanse la play-off, trebuie să credem, dar trebuie să strângem rândurile. Meciurile trec și sunt tot mai puține șanse, dar trebuie să credem. As spune că e cea mai grea perioadă de când sunt eu aici”, a spus Olaru.

Chestionat cu privire la ședința de la baza FCSB la care a asistat și patronul Gigi Becali, căpitanul celor de la FCSB a afirmat:

„Întâlnirea cred că a fost de bun augur pentru noi. Ne-a spus ce a avut de spus. Sunt obișnuit să mă critice. Asta arată că are așteptări de la mine și știu că pot oferi și eu mai mult”.

VIDEO. Antrenamentul FCSB înainte de meciul cu Fenerbahce

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7 13 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7 1 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

FOTO. Imagini de la Dinamo Zagreb - FCSB 4-1

