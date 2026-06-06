„Aruncă lumea-n haos!” Vicepreședintele federației germane, atac la Trump înainte de Mondial

Oke Goettlich, liderul lui St. Pauli și „vicele” DFB, îl contestă pe Donald Trump la startul CM 2026: „E timpul să ridicăm vocea”.

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Campionatul Mondial este tot mai aproape de start, nicio săptămână nu ne mai desparte de primul meci, Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, la Mexico City.

Într-o perioadă tulbure geopolitic, războiul ce opune Iranul alianței SUA-Israel fiind departe de sfârșit, un oficial german îl atacă direct pe președintele american Donald Trump.

5 zile mai sunt până la începutul CM 2026 (11 iunie - 19 iulie), primul turneu final cu 48 de echipe și 104 meciuri

Goettlich: „Amenințarea actuală este mai mare decât era în anii ‘80”

„Ce a justificat boicotarea Jocurilor Olimpice de către fiecare țară în anii '80? În opinia mea, amenințarea actuală este mai mare decât era atunci, de aceea trebuie să discutăm această problemă.

Oke Goettlich, jurnalist, antreprenor, este președintele lui St. Pauli din 2014 și în Comitetul Executiv al federației germane din 2025. Foto: Imago

Viața unui jucător de fotbal nu este mai valoroasă decât viața oricărei persoane atacate direct sau indirect de țara gazdă a următoarei Cupe Mondiale”, a protestat într-un interviu pentru El Pais președintele clubului St. Pauli și „vicele” federației germane (DFB).

În 1980, vesticii, în frunte cu SUA, au boicotat Jocurile de la Moscova din cauza războiului dus de URSS în Afghanistan. În 1984, țările aflate sub „Cortina de Fier” sovietică au boicotat Jocurile de la Los Angeles. Cu excepția României!

Goettlich: „Evenimente sportive în state care încalcă drepturile omului”

Oke Goettlich, 50 de ani, știe că „Germania va merge și va juca, dar miezul problemei mă îngrijorează”.

Atrage atenția că „multe evenimente sportive majore din ultimii ani au avut loc în țări cu regimuri autoritare sau în state care încalcă drepturile omului: Rusia, China, Qatar, iar acum Statele Unite. E timpul să ridicăm vocea”.

Se referă la CM 2018 (Rusia), JO 2022 (China), CM 2022 (Qatar) și CM 2026 (SUA).

Va reacționa oare naționala Germaniei, care susține diversitatea, drepturile omului și se opune rasismului, la unele dintre deciziile controversate ale administrației Trump? Oke Goettlich, vicepreședintele DFB

„Trăim într-o criză geopolitică gravă”

Acesta îl consideră pe Trump „o figură imprevizibilă care pare hotărâtă să arunce lumea-n haos”.

Trăim într-o criză geopolitică gravă, și sportul este afectat. Nu putem sta pur și simplu să acceptăm totul. Eu nu voi merge la Cupa Mondială, e clar! Oke Goettlich, vicepreședintele DFB

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