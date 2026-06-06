Pleacă Romanchuk? Ce spune stoperul Craiovei despre ofertele primite: „Întrebarea asta îmi trece prin minte”

Oleksandr Romanchuk, 26 de ani, ar putea părăsi Universitatea Craiova după numai un sezon, în care a cucerit și titlul, și Cupa României.

Dorit de trei cluburi din Bundesliga și de Dinamo Kiev, fundașul central care a debutat la naționala Ucrainei reacționează.

Răspuns amuzant când a fost întrebat de duelul cu Zabarnyi în echipa țării sale.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Oleksandr Romanchuk traversează cea mai frumoasă perioadă a carierei sale.

Campion al Ligii 1 și câștigător al Cupei României la primul sezon cu Universitatea Craiova, apărătorul în vârstă de 26 de ani a debutat la naționala Ucrainei.

31 mai, 2-0 în amicalul cu Polonia (d), titular, fundaș dreapta. „Joc oriunde pentru Ucraina”, a spus el.

Are oferte acum de la trei cluburi din Bundesliga, Bremen, Freiburg și Augsburg, dar și de la Dinamo Kiev.

Romanchuk: „Ar putea exista interes din partea unor cluburi mai puternice decât Craiova”

De aici, dilema: să continue la Craiova sau să accepte una dintre propuneri și să plece?

Într-un dialog cu Dmytro Povoroznyuk, ex-jucător și jurnalist ucrainean, pentru blogul Trendets, preluat și de site-ul local Tribuna, a fost întrebat „ce e mai bine pentru el, să joace la o echipă de mijlocul clasamentului dintr-o ligă superioară precum Germania sau la un club de top din Ucraina?”.

Romanchuk, la debutul pentru naționala Ucrainei. Foto: Imago

„Întrebarea asta îmi trece prin minte”, a răspuns Romanchuk.

„Nu spun că am oferte de la Dinamo, Shakhtar sau de la orice altă formație din Ucraina. De asemenea, nu pot spune că am o opțiune anume pentru Werder Bremen”, a continuat Sasha.

Știu că am avut un sezon bun. Ar putea exista interes din partea unor cluburi mai puternice decât Craiova. Nu mă concentrez pe acest subiect. Încerc să mă feresc de astfel de gânduri cât mai mult posibil. Nu evit întrebarea. Sunt sincer Oleksandr Romanchuk, apărător Craiova

Romanchuk: „Vom vedea ce fotbal e mai tare. Românesc sau francez?”

Jucătorul cu 48 de meciuri la Universitatea (6 goluri, două assisturi) a glumit când a discutat despre duelul la națională cu Ilya Zabarnyi, stoperul lui PSG, câștigător al Ligii Campionilor.

„Vom vedea ce fotbal este mai tare: românesc sau francez?”, s-a amuzat Romanchuk.

2 milioane de euro valorează Oleksandr Romanchuk, apărătorul ucrainean al Craiovei

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport