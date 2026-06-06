Suferință în tabăra Germaniei Cel mai tânăr jucător s-a accidentat la Chicago. A pierdut Mondialul. Putea fi titular: „Un șoc. Mă doare enorm”

Lennart Karl, 18 ani, revelația lui Bayern și a fotbalului german, ratează primul său Campionat Mondial.

Extrema s-a accidentat la antrenament, leziune musculară confirmată la spital.

Ce a spus selecționerul Germaniei. Mesajul dureros al jucătorului. Cu cine a fost înlocuit.

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Ar fi fost primul Campionat Mondial pentru Lennart Karl. Revelația lui Bayern și a fotbalului german putea fi titular.

Așa jucase în precedentul amical, la 4-0 contra Finlandei, pe 31 mai. El pe dreapta liniei mediane, Musiala în centru, Wirtz pe stânga, în spatele vârfului Undav.

60 de milioane de euro este cota lui Lennart Karl (Transfermarkt). A reușit 9 goluri și 8 assisturi în 40 de meciuri pentru Bayern în acest sezon. Are 3 selecții la națională și un assist

Karl, leziune confirmată de RMN: „Se potrivea perfect echipei”

Cel mai tânăr jucător al lotului lui Julian Nagelsmann, 18 ani, s-a accidentat însă vineri, la antrenamentul de la Chicago, înaintea ultimului test al Mannschaftului pentru CM 2026 (sâmbătă, cu SUA).

5 zile mai sunt până la startul CM 2026 (11 iunie - 19 iulie)

A părăsit ședința de pregătire când mai erau doar 20 de minute, potrivit Bild. „Nu arată bine deloc”, a spus selecționerul.

RMN-ul făcut la spital a confirmat leziunea musculară. Out!

Lennart Karl, pătrunzând pe teren la antrenamentul la care s-a accidentat în Chicago. Un mesaj parcă pentru el: „Meciul de adio”. Foto: Imago

„Îmi pare atât de rău pentru Lenny. Cu atitudinea lui nonșalantă, cu flerul său pentru joc, cu viteză și personalitate, se potrivea perfect echipei”, a declarat Nagelsmann.

Este un șoc pentru el și pentru noi că ratează Mondialul. Doar o consolare mică, e tânăr și are multe turnee în față. Ne-ar fi plăcut să-l avem în echipă Julian Nagelsmann, selecționer Germania

Înlocuit de Ouedraogo: un meci, un gol pentru Germania

Antrenorul l-a convocat în locul lui Karl pe Assan Ouedraogo, jucătorul lui RB Leipzig, o selecție și un gol pentru Germania.

„Avem acum alt jucător cu un start fantastic la națională, la fel ca Lenny.

E foarte talentat, așteptăm să joace cu libertate și curaj”, l-a descris Nagelsmann.

Karl: „Mă doare enorm să ratez cel mai mare turneu”

Karl a postat un mesaj răvășitor pe social media. „Nici nu știu de unde să încep. Mă doare enorm să ratez cel mai mare turneu.

Am făcut tot ce am putut pentru a fi apt de Cupa Mondială. Din păcate, accidentările vin deseori în cel mai nefericit moment”, a comentat pe Instagram, alături de o poză cu el la pământ.

„Îi doresc echipei mele succes maxim, o voi susține în fiecare clipă. Mă voi întoarce mai puternic, vă promit!”.

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