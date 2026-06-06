Suferință în tabăra Germaniei Cel mai tânăr jucător s-a accidentat la Chicago. A pierdut Mondialul. Putea fi titular: „Un șoc. Mă doare enorm”

- Lennart Karl, 18 ani, revelația lui Bayern și a fotbalului german, ratează primul său Campionat Mondial.
- Extrema s-a accidentat la antrenament, leziune musculară confirmată la spital.
- Ce a spus selecționerul Germaniei. Mesajul dureros al jucătorului. Cu cine a fost înlocuit.
Ar fi fost primul Campionat Mondial pentru Lennart Karl. Revelația lui Bayern și a fotbalului german putea fi titular.
Așa jucase în precedentul amical, la 4-0 contra Finlandei, pe 31 mai. El pe dreapta liniei mediane, Musiala în centru, Wirtz pe stânga, în spatele vârfului Undav.
Karl, leziune confirmată de RMN: „Se potrivea perfect echipei”
Cel mai tânăr jucător al lotului lui Julian Nagelsmann, 18 ani, s-a accidentat însă vineri, la antrenamentul de la Chicago, înaintea ultimului test al Mannschaftului pentru CM 2026 (sâmbătă, cu SUA).
A părăsit ședința de pregătire când mai erau doar 20 de minute, potrivit Bild. „Nu arată bine deloc”, a spus selecționerul.
RMN-ul făcut la spital a confirmat leziunea musculară. Out!
„Îmi pare atât de rău pentru Lenny. Cu atitudinea lui nonșalantă, cu flerul său pentru joc, cu viteză și personalitate, se potrivea perfect echipei”, a declarat Nagelsmann.
Este un șoc pentru el și pentru noi că ratează Mondialul. Doar o consolare mică, e tânăr și are multe turnee în față. Ne-ar fi plăcut să-l avem în echipă Julian Nagelsmann, selecționer Germania
Înlocuit de Ouedraogo: un meci, un gol pentru Germania
Antrenorul l-a convocat în locul lui Karl pe Assan Ouedraogo, jucătorul lui RB Leipzig, o selecție și un gol pentru Germania.
„Avem acum alt jucător cu un start fantastic la națională, la fel ca Lenny.
E foarte talentat, așteptăm să joace cu libertate și curaj”, l-a descris Nagelsmann.
Karl: „Mă doare enorm să ratez cel mai mare turneu”
Karl a postat un mesaj răvășitor pe social media. „Nici nu știu de unde să încep. Mă doare enorm să ratez cel mai mare turneu.
Am făcut tot ce am putut pentru a fi apt de Cupa Mondială. Din păcate, accidentările vin deseori în cel mai nefericit moment”, a comentat pe Instagram, alături de o poză cu el la pământ.
„Îi doresc echipei mele succes maxim, o voi susține în fiecare clipă. Mă voi întoarce mai puternic, vă promit!”.