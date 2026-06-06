Războiul alegerilor Duminică, Real Madrid va avea președinte. Riquelme anunță viitorul antrenor. Mare! Perez, contraatac

Real Madrid, în fața alegerilor. Duminică, socios votează pentru președinte.

Florentino Perez (79 de ani) sau Enrique Riquelme (37), doi oameni de afaceri.

Cum și-au făcut campania cei doi. Ce jucători și ce antrenori au promis pentru viitorul sezon al clubului blanco.

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Duminică, 7 iunie 2026, sunt alegeri la Real Madrid. Socios, membrii cotizanți ai clubului blanco, vor vota între orele 9:00 și 20:00 numele viitorului președinte.

Perez contra Riquelme. Lupta miliardelor. Ce zice AI!

Cine candidează? Doi oameni de afaceri puternici. Unul în vârstă, care conduce de mult timp Madridul. Altul, tânăr, în plină ascensiune.

Florentino Perez, 79 de ani, liderul lui Real 23 de ani în două mandate (2000-2006 și din 2009), nume important în construcții, patronul ACS, companie cu o capitalizare de piață de 35 de miliarde de euro.

Enrique Riquelme, poză alături de emblema lui Real Madrid. Foto: Imago

Enrique Riquelme, 37 de ani, președintele grupului energetic Cox, cu o valoare de piață de un miliard.

Inteligența Artificială s-a implicat și ea. Potrivit Marca.com, Florentino va câștiga, estimează ChatGPT, Perplexity și Google AI Mode.

Florentino: Mourinho, Konate, Dumfries. Și Olise?

În campanie, Perez a anunțat un tehnician faimos care a mai fost în trecut pe „Santiago Bernabeu”, doi jucători, ambii apărători, și un transfer bombă.

Antrenor, Jose Mourinho (63 de ani). Trei trofee la Madrid între 2010 și 2013: titlul, Copa del Rey și Supercupa Spaniei.

Jose Mourinho s-ar putea întoarce după 13 ani la Madrid. Foto: Imago

Jucători, stoperul Ibrahima Konate (27), fost la Liverpool, internațional francez, și fundașul dreapta Denzel Dumfries (30), sub contract cu Inter Milano, internațional olandez.

sub contract cu Inter Milano, internațional olandez. Pregătește o superofertă, de 150 de milioane de euro. S-au speculat trei nume: francezul Michael Olise (24, Bayern) și portughezii Vitinha (26) și Joao Neves (21), ambii de la PSG. Perez a negat că ar fi Olise, dar AS a ieșit pe copertă: ținta e chiar Olise.

Riquelme: Rodri, Haaland, Klopp! Simboluri ale Madridului în conducere

Riquelme susține că va aduce nume mari în conducerea Madridului. În primul rând, Raul (48), atacantul legendar blanco, director sportiv. Fernando Hierro (58), fundaș central istoric, va fi șeful academiei „La Fabrica”.

Raul Gonzalez a jucat 16 ani la Real, între 1994 și 2010. Foto: Imago

Iker Casillas (45), unul dintre portarii-simbol la Real, va ocupa un post administrativ. Se va întoarce și Vicente del Bosque, celebru jucător și antrenor pe „Bernabeu”.

Jucători: i-a promis pe Rodri (29) și Haaland (25), ambii de la Manchester City. Le-a pregătit deja tricourile, dar clubul englez a amenințat cu tribunalul.

Dacă îmi încalc promisiunile legate de acești jucători, am semnat o garanție prin care voi plăti sută la sută abonamentele tuturor membrilor în sezonul următor Enrique Riquelme, candidat la președinția Realului

Ultima bombă a lui Riquelme, viitorul antrenor. L-a numit pe Jurgen Klopp (58), retras în 2024 după 9 ani la Liverpool.

Jurgen Klopp pare că se amuză de scenariul Real Madrid. Foto: Imago

Totuși, agentul germanului, Marc Kosicke, a negat: „Nu are ambiția de a pregăti nicio echipă”. Klopp e directorul diviziei de dezvoltare a fotbalului la Red Bull.

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